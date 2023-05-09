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Сточетырехлетний ветеран поздравил участников спецоперации с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:07 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/veteran-1870560919.html
Сточетырехлетний ветеран поздравил участников спецоперации с Днем Победы
Сточетырехлетний ветеран поздравил участников спецоперации с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2023
Сточетырехлетний ветеран поздравил участников спецоперации с Днем Победы
Сточетырехлетний ветеран Великой Отечественной войны старший матрос Военно-Морского флота СССР Павел Васильевич Данилов поздравил всех участников спецоперации с РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T09:07
2023-05-09T09:07
специальная военная операция на украине
день победы — 2023
день победы
общество
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ЛАЗУРНОЕ (Херсонская область), 9 мая - РИА Новости. Сточетырехлетний ветеран Великой Отечественной войны старший матрос Военно-Морского флота СССР Павел Васильевич Данилов поздравил всех участников спецоперации с Днем Победы. "Как говорил наш президент: "Победа будет за нами!" А нашим ребятишкам я желаю счастья, здоровья, и самое главное - быть живыми. А там - как судьба сложится: каждому жить охота, а защита есть защита. Защищая Родину, там уже не ценят свою жизнь: присягу принял, значит, выполняем ее так, как написано", - сказал ветеран и пожелал бойцам счастья, здоровья и полной победы. Павел Данилов прошел от Одессы до Северной Кореи, с 1941 до 1947 год, победу 9 мая 1945 года встретил возле озера Байкал, по пути на войну с Японией. "Это великое счастье – победа. Столько жертв, с немцами воевали - сколько миллионов погибло… А встреча 9 мая - людям радость, и веселье, а другим людям - слезы, сколько их погибло, братьев и сестёр и всех остальных. Нам радостно было, когда мы до Байкала доехали, понять, что война кончилась, нам тоже радостно", - сказал старший матрос.
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104-летний ветеран ВОВ Павел Данилов о своем пути военнослужащего
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день победы — 2023, день победы, общество
Специальная военная операция на Украине, День Победы — 2023, День Победы, Общество
Сточетырехлетний ветеран поздравил участников спецоперации с Днем Победы

Сточетырехлетний ветеран Павел Данилов поздравил участников спецоперации с Днем Победы

Читать ria.ru в
ЛАЗУРНОЕ (Херсонская область), 9 мая - РИА Новости. Сточетырехлетний ветеран Великой Отечественной войны старший матрос Военно-Морского флота СССР Павел Васильевич Данилов поздравил всех участников спецоперации с Днем Победы.
"Как говорил наш президент: "Победа будет за нами!" А нашим ребятишкам я желаю счастья, здоровья, и самое главное - быть живыми. А там - как судьба сложится: каждому жить охота, а защита есть защита. Защищая Родину, там уже не ценят свою жизнь: присягу принял, значит, выполняем ее так, как написано", - сказал ветеран и пожелал бойцам счастья, здоровья и полной победы.
Павел Данилов прошел от Одессы до Северной Кореи, с 1941 до 1947 год, победу 9 мая 1945 года встретил возле озера Байкал, по пути на войну с Японией.
"Это великое счастье – победа. Столько жертв, с немцами воевали - сколько миллионов погибло… А встреча 9 мая - людям радость, и веселье, а другим людям - слезы, сколько их погибло, братьев и сестёр и всех остальных. Нам радостно было, когда мы до Байкала доехали, понять, что война кончилась, нам тоже радостно", - сказал старший матрос.
"Очень ждут они эти письма". Поздравление ветеранов с Днем Победы
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанк

Письма с поздравлениями из Кремля получили в преддверии Дня Победы ветераны Великой Отечественной войны, живущие в Приднестровье.

Ветеран-фронтовик Великой Отечественной войны Владимир Иванович Громов во время поздравления с наступающим Днем Победы представителями русской общины и посольства России в Тирасполе

Письма с поздравлениями из Кремля получили в преддверии Дня Победы ветераны Великой Отечественной войны, живущие в Приднестровье.

© РИА Новости / Артем Кулекин
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1 из 13
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанк

Акцию проводили вместе с посольством России в Молдавии и представительством Россотрудничества.

Ветеран-фронтовик Великой Отечественной войны Владимир Иванович Громов держит в руках официальное поздравительное письмо

Акцию проводили вместе с посольством России в Молдавии и представительством Россотрудничества.

© РИА Новости / Артем Кулекин
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2 из 13
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанк

Ветеран-фронтовик Великой Отечественной войны Владимир Иванович Громов во время поздравления с Днем Победы в Тирасполе.

Ветеран-фронтовик Великой Отечественной войны Владимир Иванович Громов во время поздравления с наступающим Днем Победы представителями русской общины и посольства России в Тирасполе

Ветеран-фронтовик Великой Отечественной войны Владимир Иванович Громов во время поздравления с Днем Победы в Тирасполе.

© РИА Новости / Артем Кулекин
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© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанк

"Для ветеранов это очень важно. Очень ждут они эти письма, каждый год радуются, некоторые удивляются", — рассказали в местном Союзе русских общин.

Поздравление ветеранов ВОВ в Тирасполе с наступающим Днем Победы

"Для ветеранов это очень важно. Очень ждут они эти письма, каждый год радуются, некоторые удивляются", — рассказали в местном Союзе русских общин.

© РИА Новости / Артем Кулекин
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4 из 13
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанк

Кто-то получает поздравление впервые, а кто-то звонит и интересуется, где его письмо. Многие их собирают.

Жительница блокадного Ленинграда Маргарита Федоровна Арещенкова читает официальное поздравительное письмо во время поздравления с наступающим Днем Победы представителями русской общины и посольства России в Тирасполе

Кто-то получает поздравление впервые, а кто-то звонит и интересуется, где его письмо. Многие их собирают.

© РИА Новости / Артем Кулекин
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5 из 13
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанк

Жительницы блокадного Ленинграда — сестры Маргарита Федоровна Арещенкова и Елена Федоровна Чепуренко во время поздравления с Днем Победы в Тирасполе.

Сестры жительницы блокадного Ленинграда Маргарита Федоровна Арещенкова и Елена Федоровна Чепуренко во время поздравления с наступающим Днем Победы представителями русской общины и посольства России в Тирасполе

Жительницы блокадного Ленинграда — сестры Маргарита Федоровна Арещенкова и Елена Федоровна Чепуренко во время поздравления с Днем Победы в Тирасполе.

© РИА Новости / Артем Кулекин
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6 из 13
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Поздравляют фронтовиков и в российских городах. У жительницы Новосибирска Антонины Михайловны Водяниковой (Прокудановой) в этом году двойной праздник: День Победы и 100-летний юбилей.

Ветеран Великой Отечественной войны Антонина Михайловна Водяникова (Прокуданова) во время поздравления со 100-летним юбилеем и наступающим Днем Победы в Новосибирске

Поздравляют фронтовиков и в российских городах. У жительницы Новосибирска Антонины Михайловны Водяниковой (Прокудановой) в этом году двойной праздник: День Победы и 100-летний юбилей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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7 из 13
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Антонина Михайловна родилась 5 мая 1923 года. В Красную армию ее призвали в 1942-м, она была прибористкой-наводчицей орудия в зенитно-артиллерийском полку. Службу закончила в Польше 1945-м. Награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне", орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова.

Ветеран Великой Отечественной войны Антонина Михайловна Водяникова (Прокуданова) во время поздравления со 100-летним юбилеем и наступающим Днем Победы в Новосибирске

Антонина Михайловна родилась 5 мая 1923 года. В Красную армию ее призвали в 1942-м, она была прибористкой-наводчицей орудия в зенитно-артиллерийском полку. Службу закончила в Польше 1945-м. Награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне", орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
8 из 13
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Еще один новосибирский ветеран — Иван Филиппович Коваленко начинал военную службу в 1943 году, с 1944 года по 1945-й был рядовым пулеметчиком. В боях за Кенигсберг с 6 по 8 апреля и 14 по 16 апреля 1945-го огнем ручного пулемета уничтожил две боевые точки противника и взял в плен пять человек.

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Филиппович Коваленко во время поздравления с наступающим Днем Победы в Новосибирске

Еще один новосибирский ветеран — Иван Филиппович Коваленко начинал военную службу в 1943 году, с 1944 года по 1945-й был рядовым пулеметчиком. В боях за Кенигсберг с 6 по 8 апреля и 14 по 16 апреля 1945-го огнем ручного пулемета уничтожил две боевые точки противника и взял в плен пять человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 13
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

За совершенные подвиги, мужество и отвагу, проявленные в боях, Иван Филиппович Коваленко получил правительственные награды — ордена Славы III степени и Отечественной войны I степени. У него есть медали "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией" и 14 юбилейных...

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Филиппович Коваленко во время поздравления с наступающим Днем Победы в Новосибирске

За совершенные подвиги, мужество и отвагу, проявленные в боях, Иван Филиппович Коваленко получил правительственные награды — ордена Славы III степени и Отечественной войны I степени. У него есть медали "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией" и 14 юбилейных...

© РИА Новости / Александр Кряжев
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10 из 13
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанк

Ветеран из Челябинской области Григорий Степанович Скрипов и сегодня даст фору молодым.

Ветеран Великой Отечественной войны Григорий Степанович Скрипов во время поздравления с днем рождения и с наступающим Днем Победы в поселке Солнечный в Челябинской области

Ветеран из Челябинской области Григорий Степанович Скрипов и сегодня даст фору молодым.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
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11 из 13
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанк

Григорий Степанович был призван в Красную армию в 1944 году. Воевал на 3-м Белорусском фронте в экипаже самоходной артиллерийской установки САУ-152. Участвовал в освобождении Кенигсберга, Маньчжурии и Кореи, в войне против японских милитаристов на Дальнем Востоке.

Ветеран Великой Отечественной войны Григорий Степанович Скрипов во время поздравления с днем рождения и с наступающим Днем Победы в поселке Солнечный в Челябинской области

Григорий Степанович был призван в Красную армию в 1944 году. Воевал на 3-м Белорусском фронте в экипаже самоходной артиллерийской установки САУ-152. Участвовал в освобождении Кенигсберга, Маньчжурии и Кореи, в войне против японских милитаристов на Дальнем Востоке.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
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12 из 13
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанк

Григорий Степанович Скрипов награжден орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны II степени, медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией", "За взятие Кенигсберга" и "За победу над Японией".

Ветеран Великой Отечественной войны Григорий Степанович Скрипов у себя в доме в поселке Солнечный Челябинской области

Григорий Степанович Скрипов награжден орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны II степени, медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией", "За взятие Кенигсберга" и "За победу над Японией".

© РИА Новости / Александр Кондратюк
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13 из 13

Письма с поздравлениями из Кремля получили в преддверии Дня Победы ветераны Великой Отечественной войны, живущие в Приднестровье.

© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
1 из 13

Акцию проводили вместе с посольством России в Молдавии и представительством Россотрудничества.

© РИА Новости / Артем Кулекин
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2 из 13

Ветеран-фронтовик Великой Отечественной войны Владимир Иванович Громов во время поздравления с Днем Победы в Тирасполе.

© РИА Новости / Артем Кулекин
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3 из 13

"Для ветеранов это очень важно. Очень ждут они эти письма, каждый год радуются, некоторые удивляются", — рассказали в местном Союзе русских общин.

© РИА Новости / Артем Кулекин
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4 из 13

Кто-то получает поздравление впервые, а кто-то звонит и интересуется, где его письмо. Многие их собирают.

© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
5 из 13

Жительницы блокадного Ленинграда — сестры Маргарита Федоровна Арещенкова и Елена Федоровна Чепуренко во время поздравления с Днем Победы в Тирасполе.

© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
6 из 13

Поздравляют фронтовиков и в российских городах. У жительницы Новосибирска Антонины Михайловны Водяниковой (Прокудановой) в этом году двойной праздник: День Победы и 100-летний юбилей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 13

Антонина Михайловна родилась 5 мая 1923 года. В Красную армию ее призвали в 1942-м, она была прибористкой-наводчицей орудия в зенитно-артиллерийском полку. Службу закончила в Польше 1945-м. Награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне", орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
8 из 13

Еще один новосибирский ветеран — Иван Филиппович Коваленко начинал военную службу в 1943 году, с 1944 года по 1945-й был рядовым пулеметчиком. В боях за Кенигсберг с 6 по 8 апреля и 14 по 16 апреля 1945-го огнем ручного пулемета уничтожил две боевые точки противника и взял в плен пять человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 13

За совершенные подвиги, мужество и отвагу, проявленные в боях, Иван Филиппович Коваленко получил правительственные награды — ордена Славы III степени и Отечественной войны I степени. У него есть медали "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией" и 14 юбилейных...

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 13

Ветеран из Челябинской области Григорий Степанович Скрипов и сегодня даст фору молодым.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
11 из 13

Григорий Степанович был призван в Красную армию в 1944 году. Воевал на 3-м Белорусском фронте в экипаже самоходной артиллерийской установки САУ-152. Участвовал в освобождении Кенигсберга, Маньчжурии и Кореи, в войне против японских милитаристов на Дальнем Востоке.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
12 из 13

Григорий Степанович Скрипов награжден орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны II степени, медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией", "За взятие Кенигсберга" и "За победу над Японией".

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
13 из 13
 
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