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Сточетырехлетний ветеран поздравил участников спецоперации с Днем Победы

Сточетырехлетний ветеран поздравил участников спецоперации с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2023

Сточетырехлетний ветеран поздравил участников спецоперации с Днем Победы

Сточетырехлетний ветеран Великой Отечественной войны старший матрос Военно-Морского флота СССР Павел Васильевич Данилов поздравил всех участников спецоперации с РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T09:07

2023-05-09T09:07

2023-05-09T09:07

специальная военная операция на украине

день победы — 2023

день победы

общество

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ЛАЗУРНОЕ (Херсонская область), 9 мая - РИА Новости. Сточетырехлетний ветеран Великой Отечественной войны старший матрос Военно-Морского флота СССР Павел Васильевич Данилов поздравил всех участников спецоперации с Днем Победы. "Как говорил наш президент: "Победа будет за нами!" А нашим ребятишкам я желаю счастья, здоровья, и самое главное - быть живыми. А там - как судьба сложится: каждому жить охота, а защита есть защита. Защищая Родину, там уже не ценят свою жизнь: присягу принял, значит, выполняем ее так, как написано", - сказал ветеран и пожелал бойцам счастья, здоровья и полной победы. Павел Данилов прошел от Одессы до Северной Кореи, с 1941 до 1947 год, победу 9 мая 1945 года встретил возле озера Байкал, по пути на войну с Японией. "Это великое счастье – победа. Столько жертв, с немцами воевали - сколько миллионов погибло… А встреча 9 мая - людям радость, и веселье, а другим людям - слезы, сколько их погибло, братьев и сестёр и всех остальных. Нам радостно было, когда мы до Байкала доехали, понять, что война кончилась, нам тоже радостно", - сказал старший матрос.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

104-летний ветеран ВОВ Павел Данилов о своем пути военнослужащего 104-летний ветеран ВОВ Павел Данилов о своем пути военнослужащего 2023-05-09T09:07 true PT4M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

день победы — 2023, день победы, общество