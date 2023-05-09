https://ria.ru/20230509/veterany-1870025721.html

"Очень ждут они эти письма". Поздравление ветеранов с Днем Победы

"Очень ждут они эти письма". Поздравление ветеранов с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2023

"Очень ждут они эти письма". Поздравление ветеранов с Днем Победы

Мы обязаны им великим праздником — Днем Победы. И каждому безмерно благодарны за их общий подвиг. Ветераны Великой Отечественной — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T08:00

2023-05-09T08:00

2023-05-09T08:17

фото

день победы

ветераны

день победы — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1870020937_0:383:2946:2040_1920x0_80_0_0_9b7d5c400962db7f6fbc503baeba5e3d.jpg

Мы обязаны им великим праздником — Днем Победы. И каждому безмерно благодарны за их общий подвиг. Ветераны Великой Отечественной — в фотоленте Ria.ru.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, день победы, ветераны, день победы — 2023