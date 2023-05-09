"Очень ждут они эти письма". Поздравление ветеранов с Днем Победы

Письма с поздравлениями из Кремля получили в преддверии Дня Победы ветераны Великой Отечественной войны, живущие в Приднестровье.
Письма с поздравлениями из Кремля получили в преддверии Дня Победы ветераны Великой Отечественной войны, живущие в Приднестровье.
Акцию проводили вместе с посольством России в Молдавии и представительством Россотрудничества.
Акцию проводили вместе с посольством России в Молдавии и представительством Россотрудничества.
Ветеран-фронтовик Великой Отечественной войны Владимир Иванович Громов во время поздравления с Днем Победы в Тирасполе.
Ветеран-фронтовик Великой Отечественной войны Владимир Иванович Громов во время поздравления с Днем Победы в Тирасполе.
"Для ветеранов это очень важно. Очень ждут они эти письма, каждый год радуются, некоторые удивляются", — рассказали в местном Союзе русских общин.
"Для ветеранов это очень важно. Очень ждут они эти письма, каждый год радуются, некоторые удивляются", — рассказали в местном Союзе русских общин.
Кто-то получает поздравление впервые, а кто-то звонит и интересуется, где его письмо. Многие их собирают.
Кто-то получает поздравление впервые, а кто-то звонит и интересуется, где его письмо. Многие их собирают.
Жительницы блокадного Ленинграда — сестры Маргарита Федоровна Арещенкова и Елена Федоровна Чепуренко во время поздравления с Днем Победы в Тирасполе.
Жительницы блокадного Ленинграда — сестры Маргарита Федоровна Арещенкова и Елена Федоровна Чепуренко во время поздравления с Днем Победы в Тирасполе.
Поздравляют фронтовиков и в российских городах. У жительницы Новосибирска Антонины Михайловны Водяниковой (Прокудановой) в этом году двойной праздник: День Победы и 100-летний юбилей.
Поздравляют фронтовиков и в российских городах. У жительницы Новосибирска Антонины Михайловны Водяниковой (Прокудановой) в этом году двойной праздник: День Победы и 100-летний юбилей.
Антонина Михайловна родилась 5 мая 1923 года. В Красную армию ее призвали в 1942-м, она была прибористкой-наводчицей орудия в зенитно-артиллерийском полку. Службу закончила в Польше 1945-м. Награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне", орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова.
Антонина Михайловна родилась 5 мая 1923 года. В Красную армию ее призвали в 1942-м, она была прибористкой-наводчицей орудия в зенитно-артиллерийском полку. Службу закончила в Польше 1945-м. Награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне", орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова.
Еще один новосибирский ветеран — Иван Филиппович Коваленко начинал военную службу в 1943 году, с 1944 года по 1945-й был рядовым пулеметчиком. В боях за Кенигсберг с 6 по 8 апреля и 14 по 16 апреля 1945-го огнем ручного пулемета уничтожил две боевые точки противника и взял в плен пять человек.
Еще один новосибирский ветеран — Иван Филиппович Коваленко начинал военную службу в 1943 году, с 1944 года по 1945-й был рядовым пулеметчиком. В боях за Кенигсберг с 6 по 8 апреля и 14 по 16 апреля 1945-го огнем ручного пулемета уничтожил две боевые точки противника и взял в плен пять человек.
За совершенные подвиги, мужество и отвагу, проявленные в боях, Иван Филиппович Коваленко получил правительственные награды — ордена Славы III степени и Отечественной войны I степени. У него есть медали "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией" и 14 юбилейных...
За совершенные подвиги, мужество и отвагу, проявленные в боях, Иван Филиппович Коваленко получил правительственные награды — ордена Славы III степени и Отечественной войны I степени. У него есть медали "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией" и 14 юбилейных...
Ветеран из Челябинской области Григорий Степанович Скрипов и сегодня даст фору молодым.
Ветеран из Челябинской области Григорий Степанович Скрипов и сегодня даст фору молодым.
Григорий Степанович был призван в Красную армию в 1944 году. Воевал на 3-м Белорусском фронте в экипаже самоходной артиллерийской установки САУ-152. Участвовал в освобождении Кенигсберга, Маньчжурии и Кореи, в войне против японских милитаристов на Дальнем Востоке.
Григорий Степанович был призван в Красную армию в 1944 году. Воевал на 3-м Белорусском фронте в экипаже самоходной артиллерийской установки САУ-152. Участвовал в освобождении Кенигсберга, Маньчжурии и Кореи, в войне против японских милитаристов на Дальнем Востоке.
Григорий Степанович Скрипов награжден орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны II степени, медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией", "За взятие Кенигсберга" и "За победу над Японией".
Григорий Степанович Скрипов награжден орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны II степени, медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией", "За взятие Кенигсберга" и "За победу над Японией".