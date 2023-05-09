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Послы России и стран СНГ возложили венки к мемориалу в израильской Нетании - РИА Новости, 09.05.2023
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18:13 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/venki-1870652428.html
Послы России и стран СНГ возложили венки к мемориалу в израильской Нетании
Послы России и стран СНГ возложили венки к мемориалу в израильской Нетании - РИА Новости, 09.05.2023
Послы России и стран СНГ возложили венки к мемориалу в израильской Нетании
Возложение венков в 78-ю годовщину Великой Победы к мемориалу солдатам Красной Армии состоялось в израильской Нетании, в церемонии, на которую пришло порядка... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T18:13
2023-05-09T18:13
россия
в мире
израиль
нетания
день победы — 2023
анатолий викторов
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НЕТАНИЯ (Израиль), 9 мая - РИА Новости. Возложение венков в 78-ю годовщину Великой Победы к мемориалу солдатам Красной Армии состоялось в израильской Нетании, в церемонии, на которую пришло порядка 700 человек, приняли участие послы РФ, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана, представители МИД Израиля, мэрии Нетании, руководители и члены ветеранских организаций и союза соотечественников Израиля, сообщает корреспондент РИА Новости. Перед церемонией возложения венков состоялось шествие "Бессмертного полка", в котором приняли участие порядка 200 человек. Колонна c фотографиями воевавших родственников, флагами России и Израиля, а также знаменами Победы проследовала по набережной города к мемориалу "Крылья победы". Множество людей было одето в форму солдат Красной армии. На мероприятии было представлено огромное количество флагов, плакатов и знамен с просоветской и пророссийской символикой. От имени России венок возложил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. "Сегодня тот самый день, когда мы воздаем дань памяти всем, кто, к сожалению, погиб в годы Великой Отечественной и Второй мировой войны. Мы говорим о 27 миллионах советских граждан, шести миллионах евреев, замученных и сожженных в концлагерях ... но главное, что с их уходом (советских воинов) их подвиг не меркнет, а сияет с прежней яркостью ... он остается в памяти, душах, сердцах и сознании детей, внуков и, надеюсь, правнуков", - заявил Викторов на церемонии. Перед церемонией в толпе была замечена проукраинская активистка, которая вступала в перепалки с людьми, пришедшими почтить память своих погибших на войне родственников и отдать дань уважения солдатам Красной армии. Полиция удалила провокаторшу с места проведения мероприятия. Мероприятия, приуроченные к годовщине Великой Победы, прошли сегодня в нескольких израильских городах: Иерусалиме, Нетании и Хайфе. В Израиле сегодня насчитывается около 60 мемориалов, стел и памятников, посвящённых солдатам Красной армии - борцам с германским нацизмом. Мемориал "Крылья победы" был возведён в крупном приморском израильском городе Нетания и открыт в 2012 году при участии президента РФ Владимира Путина. Этот памятник, как и мемориал "Свеча памяти", открытый в Иерусалиме в январе 2020 года, стал традиционным местом проведения торжественных мероприятий, связанных с событиями Второй мировой войны, и пользуется популярностью у жителей Израиля. После церемонии возложения венков у амфитеатра рядом с мемориалом состоялся концерт.
https://ria.ru/20230509/posly-1870612882.html
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россия, в мире, израиль, нетания, день победы — 2023, анатолий викторов
Россия, В мире, Израиль, Нетания, День Победы — 2023, Анатолий Викторов
Послы России и стран СНГ возложили венки к мемориалу в израильской Нетании

Послы России и стран СНГ возложили венки к мемориалу солдатам Красной Армии в Нетании

© Посольство Российской Федерации в Государстве ИзраильВозложение венков к мемориалу солдатам Красной Армии в Нетании, Израиль. Кадр видео
Возложение венков к мемориалу солдатам Красной Армии в Нетании, Израиль. Кадр видео
© Посольство Российской Федерации в Государстве Израиль
Возложение венков к мемориалу солдатам Красной Армии в Нетании, Израиль. Кадр видео
Читать ria.ru в
НЕТАНИЯ (Израиль), 9 мая - РИА Новости. Возложение венков в 78-ю годовщину Великой Победы к мемориалу солдатам Красной Армии состоялось в израильской Нетании, в церемонии, на которую пришло порядка 700 человек, приняли участие послы РФ, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана, представители МИД Израиля, мэрии Нетании, руководители и члены ветеранских организаций и союза соотечественников Израиля, сообщает корреспондент РИА Новости.
Перед церемонией возложения венков состоялось шествие "Бессмертного полка", в котором приняли участие порядка 200 человек. Колонна c фотографиями воевавших родственников, флагами России и Израиля, а также знаменами Победы проследовала по набережной города к мемориалу "Крылья победы". Множество людей было одето в форму солдат Красной армии. На мероприятии было представлено огромное количество флагов, плакатов и знамен с просоветской и пророссийской символикой.
Памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма на площади Шварценбергплац в Вене - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Послы России и стран СНГ возложили цветы к советскому монументу в Вене
Вчера, 13:14
От имени России венок возложил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
"Сегодня тот самый день, когда мы воздаем дань памяти всем, кто, к сожалению, погиб в годы Великой Отечественной и Второй мировой войны. Мы говорим о 27 миллионах советских граждан, шести миллионах евреев, замученных и сожженных в концлагерях ... но главное, что с их уходом (советских воинов) их подвиг не меркнет, а сияет с прежней яркостью ... он остается в памяти, душах, сердцах и сознании детей, внуков и, надеюсь, правнуков", - заявил Викторов на церемонии.
Перед церемонией в толпе была замечена проукраинская активистка, которая вступала в перепалки с людьми, пришедшими почтить память своих погибших на войне родственников и отдать дань уважения солдатам Красной армии. Полиция удалила провокаторшу с места проведения мероприятия.
Мероприятия, приуроченные к годовщине Великой Победы, прошли сегодня в нескольких израильских городах: Иерусалиме, Нетании и Хайфе. В Израиле сегодня насчитывается около 60 мемориалов, стел и памятников, посвящённых солдатам Красной армии - борцам с германским нацизмом. Мемориал "Крылья победы" был возведён в крупном приморском израильском городе Нетания и открыт в 2012 году при участии президента РФ Владимира Путина. Этот памятник, как и мемориал "Свеча памяти", открытый в Иерусалиме в январе 2020 года, стал традиционным местом проведения торжественных мероприятий, связанных с событиями Второй мировой войны, и пользуется популярностью у жителей Израиля.
После церемонии возложения венков у амфитеатра рядом с мемориалом состоялся концерт.
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