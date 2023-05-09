https://ria.ru/20230509/vasileva-1870547300.html
Татьяна Васильева объяснила, почему её внуки убежали из Германии в Россию
Татьяна Васильева объяснила, почему её внуки убежали из Германии в Россию - РИА Новости, 09.05.2023
Татьяна Васильева объяснила, почему её внуки убежали из Германии в Россию
Народная артистка России Татьяна Васильева и ее семья откровенно рассказали – почему внуки актрисы хотят жить в Москве, а не в Германии. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T05:49
2023-05-09T05:49
2023-05-09T05:59
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Народная артистка России Татьяна Васильева и ее семья откровенно рассказали – почему внуки актрисы хотят жить в Москве, а не в Германии.На НТВ Татьяна Григорьевна, её сын Филипп и невестка Мария открыли семейные тайны, поделились личными фото и видео, а также показали младших детей – Миру и Сару.В интервью Лере Кудрявцевой в программе "Секрет на миллион" Васильева рассказала, что в немецких школах, где учились ее старшие внуки Ваня и Гриша, было много, на её взгляд, странностей.Туалеты в берлинской школе были общими – для девочек, мальчиков и "третьего пола". Уровень образования, по словам Татьяны Васильевой и ее сына Филиппа, в Германии был гораздо ниже, чем в Москве.Одного из внуков решили перевести из обычной берлинской школы в платную: "потому что он Васильев, а не Адольф какой-нибудь" – да, это было важно, по мнению Татьяны Григорьевны.Но сейчас оба старших внука, по словам Васильевой, хотели бы жить в России – несмотря на то, что здесь им придется наверстывать школьную программу.Также Татьяна рассказала, что у нее есть шесть квартир в столице, их хватит на детей и внуков – чтобы они жили в Москве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, нтв (телеканал), секреты, татьяна васильева (актриса), лера кудрявцева, берлин (город), новости культуры, новости шоу-бизнеса, германия, театр, общество
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Татьяна Васильева объяснила, почему её внуки убежали из Германии в Россию
Татьяна Васильева рассказала, почему ее внуки хотят жить в Москве, а не в Берлине
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Народная артистка России Татьяна Васильева и ее семья откровенно рассказали – почему внуки актрисы хотят жить в Москве, а не в Германии.
На НТВ Татьяна Григорьевна, её сын Филипп и невестка Мария открыли семейные тайны, поделились личными фото и видео, а также показали младших детей – Миру и Сару.
В интервью Лере Кудрявцевой в программе "Секрет на миллион" Васильева рассказала,
что в немецких школах, где учились ее старшие внуки Ваня и Гриша, было много, на её взгляд, странностей.
«
Например, пару лет назад там появились учителя-мужчины, которые приходят на работу в женских колготках. И это считалось нормальным!
Туалеты в берлинской школе были общими – для девочек, мальчиков и "третьего пола". Уровень образования, по словам Татьяны Васильевой и ее сына Филиппа, в Германии был гораздо ниже, чем в Москве.
Одного из внуков решили перевести из обычной берлинской школы в платную: "потому что он Васильев, а не Адольф какой-нибудь" – да, это было важно, по мнению Татьяны Григорьевны.
Но сейчас оба старших внука, по словам Васильевой, хотели бы жить в России – несмотря на то, что здесь им придется наверстывать школьную программу.
Также Татьяна рассказала, что у нее есть шесть квартир в столице, их хватит на детей и внуков – чтобы они жили в Москве.
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