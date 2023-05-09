https://ria.ru/20230509/tsekov-1870600036.html

Цеков прокомментировал слова Путина о развязанной войне с Россией

Цеков прокомментировал слова Путина о развязанной войне с Россией - РИА Новости, 09.05.2023

Цеков прокомментировал слова Путина о развязанной войне с Россией

Слова президента РФ Владимира Путина про то, что против России вновь развязана настоящая война – предупреждение Западу, заявил РИА Новости сенатор от Крыма... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T11:59

2023-05-09T11:59

2023-05-09T12:05

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Слова президента РФ Владимира Путина про то, что против России вновь развязана настоящая война – предупреждение Западу, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. В ходе парада Победы в Москве Путин заявил, что против России вновь развязана война, но страна дала отпор международному терроризму, она защитит и жителей Донбасса, и обеспечит свою безопасность. "Это очень значимое (заявление – ред.). Я думаю, они это услышат. <…> Это для них является тоже серьезным предупреждением: вы воюете с нами, смотрите, как бы не получилось так, что война будет и на вашей территории, если вы не задумаетесь", - считает Цеков. Он подчеркнул, что Запад "воюет своим оружием" против России и "наемников тоже уйма на Украине находится". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230509/putin-1870556818.html

https://ria.ru/20230509/memorialy-1870577910.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, москва, владимир путин, сергей цеков, сергей лавров, нато, общество