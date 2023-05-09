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Цеков прокомментировал слова Путина о развязанной войне с Россией - РИА Новости, 09.05.2023
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11:59 09.05.2023 (обновлено: 12:05 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/tsekov-1870600036.html
Цеков прокомментировал слова Путина о развязанной войне с Россией
Цеков прокомментировал слова Путина о развязанной войне с Россией - РИА Новости, 09.05.2023
Цеков прокомментировал слова Путина о развязанной войне с Россией
Слова президента РФ Владимира Путина про то, что против России вновь развязана настоящая война – предупреждение Западу, заявил РИА Новости сенатор от Крыма... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T11:59
2023-05-09T12:05
россия
украина
москва
владимир путин
сергей цеков
сергей лавров
нато
общество
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Слова президента РФ Владимира Путина про то, что против России вновь развязана настоящая война – предупреждение Западу, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. В ходе парада Победы в Москве Путин заявил, что против России вновь развязана война, но страна дала отпор международному терроризму, она защитит и жителей Донбасса, и обеспечит свою безопасность. "Это очень значимое (заявление – ред.). Я думаю, они это услышат. &lt;…&gt; Это для них является тоже серьезным предупреждением: вы воюете с нами, смотрите, как бы не получилось так, что война будет и на вашей территории, если вы не задумаетесь", - считает Цеков. Он подчеркнул, что Запад "воюет своим оружием" против России и "наемников тоже уйма на Украине находится". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230509/putin-1870556818.html
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россия, украина, москва, владимир путин, сергей цеков, сергей лавров, нато, общество
Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Сергей Цеков, Сергей Лавров, НАТО, Общество
Цеков прокомментировал слова Путина о развязанной войне с Россией

Цеков назвал слова Путина о развязанной войне с Россией предупреждением Западу

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредставитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков
Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Слова президента РФ Владимира Путина про то, что против России вновь развязана настоящая война – предупреждение Западу, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
В ходе парада Победы в Москве Путин заявил, что против России вновь развязана война, но страна дала отпор международному терроризму, она защитит и жителей Донбасса, и обеспечит свою безопасность.
Выступление Владимира Путина на Параде Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
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"Это очень значимое (заявление – ред.). Я думаю, они это услышат. <…> Это для них является тоже серьезным предупреждением: вы воюете с нами, смотрите, как бы не получилось так, что война будет и на вашей территории, если вы не задумаетесь", - считает Цеков.
Он подчеркнул, что Запад "воюет своим оружием" против России и "наемников тоже уйма на Украине находится".
«
"Они развязали войну с Россией, это фактически третья мировая война, в которой Запад действует самым подлым образом. Вместо того, чтобы делать все для того, чтобы война остановилась, <…> чтобы сберечь жизни, прежде всего граждан Украины, которых они используют как живую силу против России – они эту войну продолжают, и в этой войне, я уверен, они потерпят поражение", - резюмировал парламентарий.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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