https://ria.ru/20230509/tokaev-1870637590.html

Путин обсудил с Токаевым актуальные вопросы двустороннего сотрудничества

Путин обсудил с Токаевым актуальные вопросы двустороннего сотрудничества - РИА Новости, 09.05.2023

Путин обсудил с Токаевым актуальные вопросы двустороннего сотрудничества

Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели в Москве обстоятельный разговор, подчеркнули необходимость дальнейшего развития... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T16:07

2023-05-09T16:07

2023-05-09T16:18

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

в мире

россия

день победы — 2023

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АСТАНА, 9 мая - РИА Новости. Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели в Москве обстоятельный разговор, подчеркнули необходимость дальнейшего развития партнерства, сообщил во вторник пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай.Казахстанский лидер с двухдневным рабочим визитом находился в РФ, присутствовал в Москве на параде, посвященном 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне."В рамках рабочего визита в Российскую Федерацию глава государства Касым-Жомарт Токаев провел обстоятельный разговор с президентом России Владимиром Путиным", - сказал Желдибай журналистам.По его словам, в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества."Подчеркнута необходимость дальнейшего развития партнерства по широкому спектру торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей на основе взаимного уважения и в интересах народов двух стран", - пояснил он.

https://ria.ru/20230509/matvienko-1870628791.html

https://ria.ru/20230411/rossiya-1864510008.html

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казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире, россия, день победы — 2023