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Путин обсудил с Токаевым актуальные вопросы двустороннего сотрудничества - РИА Новости, 09.05.2023
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16:07 09.05.2023 (обновлено: 16:18 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/tokaev-1870637590.html
Путин обсудил с Токаевым актуальные вопросы двустороннего сотрудничества
Путин обсудил с Токаевым актуальные вопросы двустороннего сотрудничества - РИА Новости, 09.05.2023
Путин обсудил с Токаевым актуальные вопросы двустороннего сотрудничества
Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели в Москве обстоятельный разговор, подчеркнули необходимость дальнейшего развития... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T16:07
2023-05-09T16:18
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
в мире
россия
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АСТАНА, 9 мая - РИА Новости. Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели в Москве обстоятельный разговор, подчеркнули необходимость дальнейшего развития партнерства, сообщил во вторник пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай.Казахстанский лидер с двухдневным рабочим визитом находился в РФ, присутствовал в Москве на параде, посвященном 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне."В рамках рабочего визита в Российскую Федерацию глава государства Касым-Жомарт Токаев провел обстоятельный разговор с президентом России Владимиром Путиным", - сказал Желдибай журналистам.По его словам, в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества."Подчеркнута необходимость дальнейшего развития партнерства по широкому спектру торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей на основе взаимного уважения и в интересах народов двух стран", - пояснил он.
https://ria.ru/20230509/matvienko-1870628791.html
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казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире, россия, день победы — 2023
Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, В мире, Россия, День Победы — 2023
Путин обсудил с Токаевым актуальные вопросы двустороннего сотрудничества

Путин и президент Казахстана Токаев заявили о необходимости развития партнерства

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Читать ria.ru в
АСТАНА, 9 мая - РИА Новости. Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели в Москве обстоятельный разговор, подчеркнули необходимость дальнейшего развития партнерства, сообщил во вторник пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай.
Казахстанский лидер с двухдневным рабочим визитом находился в РФ, присутствовал в Москве на параде, посвященном 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
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"В рамках рабочего визита в Российскую Федерацию глава государства Касым-Жомарт Токаев провел обстоятельный разговор с президентом России Владимиром Путиным", - сказал Желдибай журналистам.
По его словам, в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
"Подчеркнута необходимость дальнейшего развития партнерства по широкому спектру торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей на основе взаимного уважения и в интересах народов двух стран", - пояснил он.
Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 11 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Глава МИД Казахстана назвал Россию надежным союзником и ключевым партнером
11 апреля, 14:37
 
КазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевВ миреРоссияДень Победы — 2023
 
 
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