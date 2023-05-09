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Жена Порошенко заявила о страданиях Киева от "украинского нашествия" - РИА Новости, 09.05.2023
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03:11 09.05.2023 (обновлено: 05:39 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/stradaniya-1870542893.html
Жена Порошенко заявила о страданиях Киева от "украинского нашествия"
Жена Порошенко заявила о страданиях Киева от "украинского нашествия" - РИА Новости, 09.05.2023
Жена Порошенко заявила о страданиях Киева от "украинского нашествия"
Бывшая первая леди Украины Марина Порошенко оговорилась и обвинила в страданиях Киева собственную страну. Об этом свидетельствует видео ее выступления на... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T03:11
2023-05-09T05:39
киев
украина
россия
петр порошенко
в мире
марина порошенко
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Бывшая первая леди Украины Марина Порошенко оговорилась и обвинила в страданиях Киева собственную страну. Об этом свидетельствует видео ее выступления на мероприятии благотворительного фонда Порошенко, опубликованное на Youtube-канале "Новини.LIVE".Похожие оговорки не раз допускал и ее супруг. Так, в 2019 году политик заявил, что должен "сохранить Украину и оборону Украины, чтобы дать отпор украинскому агрессору". После этого он запнулся и поправил себя — "российскому агрессору". В 2018 году Порошенко рассказал, что землю в Крыму и Донбассе топчет "сапог украинского оккупанта". При этом слушатели встретили слова президента аплодисментами.
https://ria.ru/20221222/ukraina-1840558976.html
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киев, украина, россия, петр порошенко, в мире, марина порошенко
Киев, Украина, Россия, Петр Порошенко, В мире, Марина Порошенко
Жена Порошенко заявила о страданиях Киева от "украинского нашествия"

Жена экс-президента Порошенко Марина заявила, что Киев страдает от украинского нашествия

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Бывшая первая леди Украины Марина Порошенко оговорилась и обвинила в страданиях Киева собственную страну. Об этом свидетельствует видео ее выступления на мероприятии благотворительного фонда Порошенко, опубликованное на Youtube-канале "Новини.LIVE".
«

"Украина страдает от украинского нашествия", — заявила жена экс-президента.

Похожие оговорки не раз допускал и ее супруг. Так, в 2019 году политик заявил, что должен "сохранить Украину и оборону Украины, чтобы дать отпор украинскому агрессору". После этого он запнулся и поправил себя — "российскому агрессору". В 2018 году Порошенко рассказал, что землю в Крыму и Донбассе топчет "сапог украинского оккупанта". При этом слушатели встретили слова президента аплодисментами.
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