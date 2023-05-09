https://ria.ru/20230509/stoltenberg-1870660660.html

Евросоюз не сможет защитить себя без НАТО, заявил Столтенберг

Евросоюз не сможет защитить себя без НАТО, заявил Столтенберг - РИА Новости, 09.05.2023

Евросоюз не сможет защитить себя без НАТО, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз не может защищать Европу без НАТО. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T19:51

2023-05-09T19:51

2023-05-09T19:51

в мире

европа

франция

сша

эммануэль макрон

нато

йенс столтенберг

евросоюз

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз не может защищать Европу без НАТО. По его мнению, любые политические попытки ослабить связь между Северной Америкой и Европой разделят не только НАТО, но и саму Европу. Кроме того, глава альянса заявил, что НАТО не станет глобальным альянсом и не будет принимать членов из Азии. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Echos после визита в Китай заявил, что Европа не должна втягиваться в противостояние США и КНР из-за Тайваня и подстраиваться под "американский ритм". По его словам, европейцам необходимо "проснуться" и подумать о своих интересах. Его слова вызвали критику со стороны ряда западных политиков, а власти Тайваня сообщили, что обратились к Франции за разъяснениями.

https://ria.ru/20230509/nato-1870551651.html

европа

франция

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, европа, франция, сша, эммануэль макрон, нато, йенс столтенберг, евросоюз