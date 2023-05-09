Евросоюз не сможет защитить себя без НАТО, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Евросоюз не может защищать Европу без альянса
© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз не может защищать Европу без НАТО.
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"Мы приветствуем усилия Европейского союза по обороне. Чего нам нужно избегать, это дублирования и конкуренции, частично из-за того, что ЕС не может защищать Европу. Восемьдесят процентов расходов на оборону НАТО исходит союзников не в ЕС. Также речь идет о географии. Если вы посмотрите на карту НАТО, на севере Норвегия, на юге Турция, но также, конечно, США, Канада и Великобритания, они критически важны для обороны Европы", - заявил Столтенберг газете Washington Post в ответ на вопрос о заявлениях президента Франции Эммануэля Макрона о снижении зависимости Европы.
По его мнению, любые политические попытки ослабить связь между Северной Америкой и Европой разделят не только НАТО, но и саму Европу.
Кроме того, глава альянса заявил, что НАТО не станет глобальным альянсом и не будет принимать членов из Азии.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Echos после визита в Китай заявил, что Европа не должна втягиваться в противостояние США и КНР из-за Тайваня и подстраиваться под "американский ритм". По его словам, европейцам необходимо "проснуться" и подумать о своих интересах. Его слова вызвали критику со стороны ряда западных политиков, а власти Тайваня сообщили, что обратились к Франции за разъяснениями.