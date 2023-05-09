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В Нидерландах прошло шествие "Бессмертного полка"

В Нидерландах прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2023

В Нидерландах прошло шествие "Бессмертного полка"

Акция "Бессмертный полк" прошла на мемориальном кладбище "Советское поле славы" в Нидерландах, сообщил РИА Новости организатор мероприятия, ветеран войны в... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T20:04

2023-05-09T20:04

2023-05-09T22:31

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ПАРИЖ, 9 мая — РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла на мемориальном кладбище "Советское поле славы" в Нидерландах, сообщил РИА Новости организатор мероприятия, ветеран войны в Афганистане Рауф Гусейнов. По словам организатора мероприятия, несмотря на то, что последние два года местные власти запрещают поднимать красные знамена на "Советском поле славы", они разрешили сделать это на месте расстрела 77 советских военнопленных.Гусейнов отметил, что в акции приняли участие представители России и почти всех постсоветских государств, в том числе Казахстана, Азербайджана, Белоруссии, Украины и Латвии. Кроме того, на мероприятии присутствовали и голландцы. Как сообщила в беседе с агентством директор Центра развития двуязычных детей "Мозаика" в городе Амерсфорт Эльвира Киба, в этом году акция была очень массовой и прошла в приятной атмосфере. Она также отметила, что никаких провокаций во время "Бессмертного полка" в Нидерландах не было. "Нас охраняли, и очень хорошо. Были полицейские, дружины народного контроля. Они не вмешивались в наши церемонии, просто издалека наблюдали. Голландцы выставили достаточно охраны, чтобы поддерживать порядок", — рассказала Киба. По ее словам, у участников акции были опасения, что сложившаяся в мире ситуация и плохая погода отразятся на мероприятии, однако этого не произошло. Директор Центра уточнила, что на акции было много людей с детьми, а также разных организаций."Я бы сказала, что сегодня витал дух единения, людям не хотелось расходиться. После того, как мы возложили цветы к основному мемориалу — Большой советской стеле, она была когда-то установлена в Лёусдене Советским Союзом, — мы переместились к другому памятнику — Камп Амерсфорт", — поделилась впечатлениями директор центра "Мозаика". В концлагере Амерсфорт 9 апреля 1942 года расстреляли 77 советских военнопленных, размещенных там временно."Теперь у нас, помимо 9 мая, есть такая традиция - 9 апреля на рассвете в 06.30 утра приходить к этому памятнику и зажигать свечи в память об этих людях", - сообщила Киба. По ее словам, в День Победы участники "Бессмертного полка" смогли у места расстрела советских военнопленных развернуть советские флаги и флаги России, а также прочитать стихи, посвященные войне, и спеть песни военных лет. Мемориальный комплекс "Советское поле Славы" был открыт 18 ноября 1948 года. Хотя официально он находится на территории города Лёусден, принято считать, что кладбище советских воинов принадлежит городу Амерсфорту. Здесь захоронены 865 советских солдат, погибших в Нидерландах во время Второй мировой войны. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20230509/london-1870643543.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230509/bessmertnyy-polk-1870642415.html

https://ria.ru/20230509/meropriyatiya-1870628325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нидерланды, россия, ссср, день победы, день победы — 2023