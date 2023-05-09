https://ria.ru/20230509/serbiya-1870607906.html
Послы стран СНГ в Сербии почтили память освободителей Белграда
Послы стран СНГ в Сербии почтили память освободителей Белграда - РИА Новости, 09.05.2023
Послы стран СНГ в Сербии почтили память освободителей Белграда
Послы России, Белоруссии, Азербайджана и Казахстана, а также представители сербских властей почтили память освободителей Белграда в День Победы возложением... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T12:40
2023-05-09T12:40
2023-05-09T12:40
в мире
сербия
белград (город)
югославия
никола селакович
александр боцан-харченко
иосип броз тито
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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БЕЛГРАД, 9 мая – РИА Новости. Послы России, Белоруссии, Азербайджана и Казахстана, а также представители сербских властей почтили память освободителей Белграда в День Победы возложением веков на мемориале советских и югославских воинов в столице Сербии, передаёт корреспондент РИА Новости. Во вторник в возложении венков на мемориале Освободителям Белграда участвуют посол РФ в стране Александр Боцан-Харченко, посол Белоруссии Валерий Брылев, посол Азербайджана Камил Хасиев, посол Казахстана Мади Атамкулов, глава представительства Россотрудничества Евгений Баранов, министр соцзащиты и по делам ветеранов Сербии Никола Селакович и представители городских властей Белграда, руководство объединения ветеранов Народно-освободительных войн Сербии (СУБНОР), представители общественных организаций, многочисленные граждане. После исполнения гимнов военным оркестром МО Сербии делегации возложили венки и цветы у мемориалу, Вечному огню и памятнику советским воинам-освободителям. Накануне вооруженные силы Сербии на плато близ Белградской крепости в историческом центре города провели традиционный артиллерийский салют в честь 9 мая - Дня победы над фашизмом. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше семи тысяч бойцов Красной Армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллиона человеческих жизней.
https://ria.ru/20230509/gruziya-1870607392.html
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870606907.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, сербия, белград (город), югославия, никола селакович, александр боцан-харченко, иосип броз тито, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), день победы, день победы — 2023
В мире, Сербия, Белград (город), Югославия, Никола Селакович, Александр Боцан-Харченко, Иосип Броз Тито, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), День Победы, День Победы — 2023
Послы стран СНГ в Сербии почтили память освободителей Белграда
Послы стран СНГ в Сербии почтили память освободителей Белграда в День Победы