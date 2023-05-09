https://ria.ru/20230509/sanktsii-1870619083.html

В Еврокомиссии рассказали о новом пакете санкций против России

В Еврокомиссии рассказали о новом пакете санкций против России - РИА Новости, 09.05.2023

В Еврокомиссии рассказали о новом пакете санкций против России

Принятый в пятницу одиннадцатый пакет санкций ЕС против России сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений, сообщила глава Еврокомиссии... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T13:54

2023-05-09T13:54

2023-05-09T21:18

россия

еврокомиссия

евросоюз

санкции в отношении россии

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 9 мая — РИА Новости. Принятый в пятницу одиннадцатый пакет санкций ЕС против России сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.В Москве также заявляли, что США и их союзникам не хватает мужества признать провал экономических ограничений. При этом на Западе все чаще звучат мнения, что введенные санкции неэффективны.

https://ria.ru/20230508/sanktsii-1870471535.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, урсула фон дер ляйен