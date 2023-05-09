https://ria.ru/20230509/sanktsii-1870619083.html
В Еврокомиссии рассказали о новом пакете санкций против России
В Еврокомиссии рассказали о новом пакете санкций против России - РИА Новости, 09.05.2023
В Еврокомиссии рассказали о новом пакете санкций против России
Принятый в пятницу одиннадцатый пакет санкций ЕС против России сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений, сообщила глава Еврокомиссии... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T13:54
2023-05-09T13:54
2023-05-09T21:18
россия
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 9 мая — РИА Новости. Принятый в пятницу одиннадцатый пакет санкций ЕС против России сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.В Москве также заявляли, что США и их союзникам не хватает мужества признать провал экономических ограничений. При этом на Западе все чаще звучат мнения, что введенные санкции неэффективны.
https://ria.ru/20230508/sanktsii-1870471535.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, урсула фон дер ляйен
Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Урсула фон дер Ляйен
В Еврокомиссии рассказали о новом пакете санкций против России
Новый пакет санкций против России сконцентрируется на противодействии обходу ограничений