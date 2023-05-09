https://ria.ru/20230509/rezhisser-1870548146.html

"Остановись, клоун": в Сети обрушились на слова Зеленского о Дне Победы

"Остановись, клоун": в Сети обрушились на слова Зеленского о Дне Победы - РИА Новости, 09.05.2023

"Остановись, клоун": в Сети обрушились на слова Зеленского о Дне Победы

Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за перенос празднования Дня Победы на 8 мая. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T06:18

2023-05-09T06:18

2023-05-09T08:17

twitter

день победы

верховная рада украины

игорь лопатенок

владимир зеленский

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в мире

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за перенос празднования Дня Победы на 8 мая.Однако публикация Зеленского вызвала негативную реакцию у его читателей."Из этой публикации следует — нацисты, нацизм, Украина. Ни слова про роль Красной армии или Советский Союз. Ты на неправильной стороне истории и сейчас устанавливаешь нацизм на Украине. Мы отмечаем этот праздник 9 мая, а не восьмого, и никогда не отмечали", — прокомментировал публикацию украинский режиссер Игорь Лопатенок."Остановись сейчас же, клоун", — написал Mania Saeed."Что там сказал нацист?" — с иронией спросил Dennis Lane."Ты трус и позор для всего мира", — отметил пользователь GokudoCat."Пусть русские избавят нас от очередных нацистов!" — заявил Norris."Меня зовут Зеленский, и я фальсифицирую историю", — пошутил Tikhon.Ранее Владимир Зеленский установил на Украине 9 мая Днем Европы: в указе, опубликованном на сайте его офиса, отмечается, что это решение принято в частности "с целью укрепления единства народов Европы", а также обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте".На Украине с 2015 года отмечается День памяти и примирения — 8 мая. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.

https://ria.ru/20230508/predatelstvo-1870465701.html

https://ria.ru/20230508/zelenskiy-1870463172.html

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