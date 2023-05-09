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"Остановись, клоун": в Сети обрушились на слова Зеленского о Дне Победы - РИА Новости, 09.05.2023
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06:18 09.05.2023 (обновлено: 08:17 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/rezhisser-1870548146.html
"Остановись, клоун": в Сети обрушились на слова Зеленского о Дне Победы
"Остановись, клоун": в Сети обрушились на слова Зеленского о Дне Победы - РИА Новости, 09.05.2023
"Остановись, клоун": в Сети обрушились на слова Зеленского о Дне Победы
Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за перенос празднования Дня Победы на 8 мая. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T06:18
2023-05-09T08:17
twitter
день победы
верховная рада украины
игорь лопатенок
владимир зеленский
германия
украина
в мире
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за перенос празднования Дня Победы на 8 мая.Однако публикация Зеленского вызвала негативную реакцию у его читателей."Из этой публикации следует — нацисты, нацизм, Украина. Ни слова про роль Красной армии или Советский Союз. Ты на неправильной стороне истории и сейчас устанавливаешь нацизм на Украине. Мы отмечаем этот праздник 9 мая, а не восьмого, и никогда не отмечали", — прокомментировал публикацию украинский режиссер Игорь Лопатенок."Остановись сейчас же, клоун", — написал Mania Saeed."Что там сказал нацист?" — с иронией спросил Dennis Lane."Ты трус и позор для всего мира", — отметил пользователь GokudoCat."Пусть русские избавят нас от очередных нацистов!" — заявил Norris."Меня зовут Зеленский, и я фальсифицирую историю", — пошутил Tikhon.Ранее Владимир Зеленский установил на Украине 9 мая Днем Европы: в указе, опубликованном на сайте его офиса, отмечается, что это решение принято в частности "с целью укрепления единства народов Европы", а также обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте".На Украине с 2015 года отмечается День памяти и примирения — 8 мая. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.
https://ria.ru/20230508/predatelstvo-1870465701.html
https://ria.ru/20230508/zelenskiy-1870463172.html
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twitter, день победы, верховная рада украины, игорь лопатенок, владимир зеленский, германия, украина, в мире, день победы — 2023
Twitter, День Победы, Верховная Рада Украины, Игорь Лопатенок, Владимир Зеленский, Германия, Украина, В мире, День Победы — 2023
"Остановись, клоун": в Сети обрушились на слова Зеленского о Дне Победы

Пользователи Twitter обвинили президента Украины Зеленского в фальсификации истории

© AP Photo / Yves HermanПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© AP Photo / Yves Herman
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за перенос празднования Дня Победы на 8 мая.
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"Я внес в Верховную Раду Украины законопроект, предлагающий объявить 8 мая Днем памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. <...> Слава всем и каждому, кто боролся с нацизмом и победил! Слава всем нашим героям разных времен, которым мы в равной степени обязаны жизнью!" — написал украинский лидер в своем микроблоге.

Однако публикация Зеленского вызвала негативную реакцию у его читателей.
"Из этой публикации следует — нацисты, нацизм, Украина. Ни слова про роль Красной армии или Советский Союз. Ты на неправильной стороне истории и сейчас устанавливаешь нацизм на Украине. Мы отмечаем этот праздник 9 мая, а не восьмого, и никогда не отмечали", — прокомментировал публикацию украинский режиссер Игорь Лопатенок.
"Остановись сейчас же, клоун", — написал Mania Saeed.
"Что там сказал нацист?" — с иронией спросил Dennis Lane.
"Ты трус и позор для всего мира", — отметил пользователь GokudoCat.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
В Госдуме решение Зеленского по Дню Победы назвали предательством народа
8 мая, 14:18
"Пусть русские избавят нас от очередных нацистов!" — заявил Norris.
"Меня зовут Зеленский, и я фальсифицирую историю", — пошутил Tikhon.
Ранее Владимир Зеленский установил на Украине 9 мая Днем Европы: в указе, опубликованном на сайте его офиса, отмечается, что это решение принято в частности "с целью укрепления единства народов Европы", а также обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте".
На Украине с 2015 года отмечается День памяти и примирения — 8 мая. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
Захарова обвинила Зеленского в предательстве предков
8 мая, 14:02
 
TwitterДень ПобедыВерховная Рада УкраиныИгорь ЛопатенокВладимир ЗеленскийГерманияУкраинаВ миреДень Победы — 2023
 
 
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