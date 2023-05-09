"Говорит правду". Британцы пришли в восторг от речи Путина на параде Победы
Читатели Daily Mail восхитились речью президента России Владимира Путина на параде Победы
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на параде в Москве, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Президент РФ Владимир Путин выступает на параде в Москве, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail поддержали слова президента России Владимира Путина на параде Победы о нежелании Запада к миру и стремлении любой ценой уничтожить российское государство.
"Против России вновь развязана настоящая война", — заявил глава российского государства.
По мнению пользователей портала, Путин сказал то, что не могут признать лидеры других государств. Они также обвинили Запад в подрыве любых попыток на мирное разрешение конфликта.
"Путин все правильно сказал. Есть доказательства, ясно показывающие, что Запад спровоцировал эту войну, и когда в апреле прошлого года казалось, что мир путем переговоров возможен, Борис Джонсон отправился в Киев и сорвал переговоры. Это бессовестно", — написал. Spiritfiremsp
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"Выдающаяся речь! В отличие от наших собственных лидеров, Путин говорит правду об агрессии Запада по отношению к России", — отметил NateeyZ
"Уважение Путину за празднование годовщины разгрома нацистов. Правильно сделал", — прокомментировал Digital Football.
"Путин хочет мира, в отличие от Зеленского", — подытожил londonlab.