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"Говорит правду". Британцы пришли в восторг от речи Путина на параде Победы - РИА Новости, 09.05.2023
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14:17 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/putin-1870622899.html
"Говорит правду". Британцы пришли в восторг от речи Путина на параде Победы
"Говорит правду". Британцы пришли в восторг от речи Путина на параде Победы - РИА Новости, 09.05.2023
"Говорит правду". Британцы пришли в восторг от речи Путина на параде Победы
Читатели британского издания Daily Mail поддержали слова президента России Владимира Путина на параде Победы о нежелании Запада к миру и стремлении любой ценой... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T14:17
2023-05-09T14:17
в мире
россия
владимир путин
украина
парад победы
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail поддержали слова президента России Владимира Путина на параде Победы о нежелании Запада к миру и стремлении любой ценой уничтожить российское государство."Против России вновь развязана настоящая война", — заявил глава российского государства.По мнению пользователей портала, Путин сказал то, что не могут признать лидеры других государств. Они также обвинили Запад в подрыве любых попыток на мирное разрешение конфликта."Путин все правильно сказал. Есть доказательства, ясно показывающие, что Запад спровоцировал эту войну, и когда в апреле прошлого года казалось, что мир путем переговоров возможен, Борис Джонсон отправился в Киев и сорвал переговоры. Это бессовестно", — написал. Spiritfiremsp"Уважение Путину за празднование годовщины разгрома нацистов. Правильно сделал", — прокомментировал Digital Football."Путин хочет мира, в отличие от Зеленского", — подытожил londonlab.
https://ria.ru/20230509/putin-1870587770.html
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в мире, россия, владимир путин, украина, парад победы
В мире, Россия, Владимир Путин, Украина, Парад Победы
"Говорит правду". Британцы пришли в восторг от речи Путина на параде Победы

Читатели Daily Mail восхитились речью президента России Владимира Путина на параде Победы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на параде в Москве, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Президент РФ Владимир Путин выступает на параде в Москве, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин выступает на параде в Москве, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail поддержали слова президента России Владимира Путина на параде Победы о нежелании Запада к миру и стремлении любой ценой уничтожить российское государство.
"Против России вновь развязана настоящая война", — заявил глава российского государства.
Президент РФ Владимир Путин на трибуне на Красной площади во время парада в Москве, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Путин и Шойгу коротко поговорили после парада Победы
Вчера, 10:53
По мнению пользователей портала, Путин сказал то, что не могут признать лидеры других государств. Они также обвинили Запад в подрыве любых попыток на мирное разрешение конфликта.
"Путин все правильно сказал. Есть доказательства, ясно показывающие, что Запад спровоцировал эту войну, и когда в апреле прошлого года казалось, что мир путем переговоров возможен, Борис Джонсон отправился в Киев и сорвал переговоры. Это бессовестно", — написал. Spiritfiremsp
«

"Выдающаяся речь! В отличие от наших собственных лидеров, Путин говорит правду об агрессии Запада по отношению к России", — отметил NateeyZ

"Уважение Путину за празднование годовщины разгрома нацистов. Правильно сделал", — прокомментировал Digital Football.
"Путин хочет мира, в отличие от Зеленского", — подытожил londonlab.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Путин назвал Киев разменной монетой в руках Запада
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