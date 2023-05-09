https://ria.ru/20230509/putin-1870622899.html

"Говорит правду". Британцы пришли в восторг от речи Путина на параде Победы

"Говорит правду". Британцы пришли в восторг от речи Путина на параде Победы - РИА Новости, 09.05.2023

"Говорит правду". Британцы пришли в восторг от речи Путина на параде Победы

Читатели британского издания Daily Mail поддержали слова президента России Владимира Путина на параде Победы о нежелании Запада к миру и стремлении любой ценой... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T14:17

2023-05-09T14:17

2023-05-09T14:17

в мире

россия

владимир путин

украина

парад победы

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail поддержали слова президента России Владимира Путина на параде Победы о нежелании Запада к миру и стремлении любой ценой уничтожить российское государство."Против России вновь развязана настоящая война", — заявил глава российского государства.По мнению пользователей портала, Путин сказал то, что не могут признать лидеры других государств. Они также обвинили Запад в подрыве любых попыток на мирное разрешение конфликта."Путин все правильно сказал. Есть доказательства, ясно показывающие, что Запад спровоцировал эту войну, и когда в апреле прошлого года казалось, что мир путем переговоров возможен, Борис Джонсон отправился в Киев и сорвал переговоры. Это бессовестно", — написал. Spiritfiremsp"Уважение Путину за празднование годовщины разгрома нацистов. Правильно сделал", — прокомментировал Digital Football."Путин хочет мира, в отличие от Зеленского", — подытожил londonlab.

https://ria.ru/20230509/putin-1870587770.html

https://ria.ru/20230509/ukraina-1870577787.html

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в мире, россия, владимир путин, украина, парад победы