https://ria.ru/20230509/pozdravlenie-1870677016.html

Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем Победы

Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2023

Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем Победы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравлении президенту России Владииру Путину с Днем Победы призвал хранить память о том, какой ценой досталась народу РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T21:59

2023-05-09T21:59

2023-05-09T23:04

россия

казахстан

москва

владимир путин

патриарх кирилл (владимир гундяев)

сергей шойгу

русская православная церковь

день победы

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравлении президенту России Владииру Путину с Днем Победы призвал хранить память о том, какой ценой досталась народу победа над фашизмом. "День Победы - всенародный праздник, объединяющий людей вне зависимости от их национальности и религиозной принадлежности, возраста и политических убеждений. Мы свидетельствуем о важности сохранения памяти о той огромной цене, которая была заплачена нашим народом в борьбе с фашизмом. Отрадно, что подвиг защитников Отечества, явленный в годы минувшей войны, продолжает и ныне вдохновлять наших сограждан на новые свершения во имя родной страны. Русская православная церковь во взаимодействии со всеми благонамеренными общественными силами стремится вносить свой значимый вклад в воспитание подрастающего поколения в любви к Родине, в верности традиционным духовно-нравственным ценностям", - говорится в патриаршем поздравлении президенту России Владимиру Путину. Патриарх пожелал российскому лидеру душевной и телесной крепости и щедрой помощи Божией в служении на высоком и ответственном посту президента России. "Этот праздник особенно дорог нашим соотечественникам, склоняющим свои головы перед славным подвигом предков, в годы войны на фронте и в тылу являвших примеры жертвенного служения стране, мужество и героизм в отстаивании свободы и независимости Родины, стойкость и мужество в борьбе с врагом. Мы не вправе забывать об этих трагических страницах прошлого и огромной цене, которую заплатил наш народ ради освобождения мира от зла фашизма. Сознавая исключительную важность сохранения национальной исторической памяти, а также духовно-нравственного и патриотического воспитания современников, Русская православная церковь, государственная власть и общественные объединения успешно осуществляют многие совместные проекты. Надеясь на развитие нашего плодотворного взаимодействия, желаю Вам и всем защитникам Отечества крепкого здоровья, бодрости духа и помощи Божией в служении на благо России", - добавил патриарх в поздравлении министру обороны России Сергею Шойгу. Патриарх Кирилл присутствовал на параде в честь 78-летия Победы в Москве. В Москву в День Победы приехали лидеры Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Киргизии Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон, а также Туркмении Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

https://ria.ru/20230508/mogila-1870474475.html

https://ria.ru/20230503/den_pobedy-1869492014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, казахстан, москва, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев), сергей шойгу, русская православная церковь, день победы, день победы — 2023