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Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2023
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21:59 09.05.2023 (обновлено: 23:04 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/pozdravlenie-1870677016.html
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем Победы
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2023
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем Победы
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравлении президенту России Владииру Путину с Днем Победы призвал хранить память о том, какой ценой досталась народу РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T21:59
2023-05-09T23:04
россия
казахстан
москва
владимир путин
патриарх кирилл (владимир гундяев)
сергей шойгу
русская православная церковь
день победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравлении президенту России Владииру Путину с Днем Победы призвал хранить память о том, какой ценой досталась народу победа над фашизмом. "День Победы - всенародный праздник, объединяющий людей вне зависимости от их национальности и религиозной принадлежности, возраста и политических убеждений. Мы свидетельствуем о важности сохранения памяти о той огромной цене, которая была заплачена нашим народом в борьбе с фашизмом. Отрадно, что подвиг защитников Отечества, явленный в годы минувшей войны, продолжает и ныне вдохновлять наших сограждан на новые свершения во имя родной страны. Русская православная церковь во взаимодействии со всеми благонамеренными общественными силами стремится вносить свой значимый вклад в воспитание подрастающего поколения в любви к Родине, в верности традиционным духовно-нравственным ценностям", - говорится в патриаршем поздравлении президенту России Владимиру Путину. Патриарх пожелал российскому лидеру душевной и телесной крепости и щедрой помощи Божией в служении на высоком и ответственном посту президента России. "Этот праздник особенно дорог нашим соотечественникам, склоняющим свои головы перед славным подвигом предков, в годы войны на фронте и в тылу являвших примеры жертвенного служения стране, мужество и героизм в отстаивании свободы и независимости Родины, стойкость и мужество в борьбе с врагом. Мы не вправе забывать об этих трагических страницах прошлого и огромной цене, которую заплатил наш народ ради освобождения мира от зла фашизма. Сознавая исключительную важность сохранения национальной исторической памяти, а также духовно-нравственного и патриотического воспитания современников, Русская православная церковь, государственная власть и общественные объединения успешно осуществляют многие совместные проекты. Надеясь на развитие нашего плодотворного взаимодействия, желаю Вам и всем защитникам Отечества крепкого здоровья, бодрости духа и помощи Божией в служении на благо России", - добавил патриарх в поздравлении министру обороны России Сергею Шойгу. Патриарх Кирилл присутствовал на параде в честь 78-летия Победы в Москве. В Москву в День Победы приехали лидеры Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Киргизии Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон, а также Туркмении Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
https://ria.ru/20230508/mogila-1870474475.html
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россия, казахстан, москва, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев), сергей шойгу, русская православная церковь, день победы, день победы — 2023
Россия, Казахстан, Москва, Владимир Путин, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Сергей Шойгу, Русская православная церковь, День Победы, День Победы — 2023
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем Победы

Патриарх Кирилл призвал помнить о цене, которую заплатил народ в борьбе с фашизмом

© POOL | Перейти в медиабанкПатриарх Кирилл на военном параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Патриарх Кирилл на военном параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© POOL
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Патриарх Кирилл на военном параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравлении президенту России Владииру Путину с Днем Победы призвал хранить память о том, какой ценой досталась народу победа над фашизмом.
"День Победы - всенародный праздник, объединяющий людей вне зависимости от их национальности и религиозной принадлежности, возраста и политических убеждений. Мы свидетельствуем о важности сохранения памяти о той огромной цене, которая была заплачена нашим народом в борьбе с фашизмом. Отрадно, что подвиг защитников Отечества, явленный в годы минувшей войны, продолжает и ныне вдохновлять наших сограждан на новые свершения во имя родной страны. Русская православная церковь во взаимодействии со всеми благонамеренными общественными силами стремится вносить свой значимый вклад в воспитание подрастающего поколения в любви к Родине, в верности традиционным духовно-нравственным ценностям", - говорится в патриаршем поздравлении президенту России Владимиру Путину.
Возложение венка к могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
Патриарх Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
8 мая, 15:36
Патриарх пожелал российскому лидеру душевной и телесной крепости и щедрой помощи Божией в служении на высоком и ответственном посту президента России.
"Этот праздник особенно дорог нашим соотечественникам, склоняющим свои головы перед славным подвигом предков, в годы войны на фронте и в тылу являвших примеры жертвенного служения стране, мужество и героизм в отстаивании свободы и независимости Родины, стойкость и мужество в борьбе с врагом. Мы не вправе забывать об этих трагических страницах прошлого и огромной цене, которую заплатил наш народ ради освобождения мира от зла фашизма. Сознавая исключительную важность сохранения национальной исторической памяти, а также духовно-нравственного и патриотического воспитания современников, Русская православная церковь, государственная власть и общественные объединения успешно осуществляют многие совместные проекты. Надеясь на развитие нашего плодотворного взаимодействия, желаю Вам и всем защитникам Отечества крепкого здоровья, бодрости духа и помощи Божией в служении на благо России", - добавил патриарх в поздравлении министру обороны России Сергею Шойгу.
Патриарх Кирилл присутствовал на параде в честь 78-летия Победы в Москве. В Москву в День Победы приехали лидеры Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Киргизии Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон, а также Туркмении Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
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РоссияКазахстанМоскваВладимир ПутинПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Сергей ШойгуРусская православная церковьДень ПобедыДень Победы — 2023
 
 
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