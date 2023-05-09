Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем Победы
Патриарх Кирилл призвал помнить о цене, которую заплатил народ в борьбе с фашизмом
© POOL | Перейти в медиабанкПатриарх Кирилл на военном параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
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Патриарх Кирилл на военном параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравлении президенту России Владииру Путину с Днем Победы призвал хранить память о том, какой ценой досталась народу победа над фашизмом.
"День Победы - всенародный праздник, объединяющий людей вне зависимости от их национальности и религиозной принадлежности, возраста и политических убеждений. Мы свидетельствуем о важности сохранения памяти о той огромной цене, которая была заплачена нашим народом в борьбе с фашизмом. Отрадно, что подвиг защитников Отечества, явленный в годы минувшей войны, продолжает и ныне вдохновлять наших сограждан на новые свершения во имя родной страны. Русская православная церковь во взаимодействии со всеми благонамеренными общественными силами стремится вносить свой значимый вклад в воспитание подрастающего поколения в любви к Родине, в верности традиционным духовно-нравственным ценностям", - говорится в патриаршем поздравлении президенту России Владимиру Путину.
Патриарх пожелал российскому лидеру душевной и телесной крепости и щедрой помощи Божией в служении на высоком и ответственном посту президента России.
"Этот праздник особенно дорог нашим соотечественникам, склоняющим свои головы перед славным подвигом предков, в годы войны на фронте и в тылу являвших примеры жертвенного служения стране, мужество и героизм в отстаивании свободы и независимости Родины, стойкость и мужество в борьбе с врагом. Мы не вправе забывать об этих трагических страницах прошлого и огромной цене, которую заплатил наш народ ради освобождения мира от зла фашизма. Сознавая исключительную важность сохранения национальной исторической памяти, а также духовно-нравственного и патриотического воспитания современников, Русская православная церковь, государственная власть и общественные объединения успешно осуществляют многие совместные проекты. Надеясь на развитие нашего плодотворного взаимодействия, желаю Вам и всем защитникам Отечества крепкого здоровья, бодрости духа и помощи Божией в служении на благо России", - добавил патриарх в поздравлении министру обороны России Сергею Шойгу.
Патриарх Кирилл присутствовал на параде в честь 78-летия Победы в Москве. В Москву в День Победы приехали лидеры Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Киргизии Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон, а также Туркмении Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.