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Столтенберг заявил о беспрецедентной военной помощи, предоставленной Киеву - РИА Новости, 09.05.2023
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19:37 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/pomosch-1870659380.html
Столтенберг заявил о беспрецедентной военной помощи, предоставленной Киеву
Столтенберг заявил о беспрецедентной военной помощи, предоставленной Киеву - РИА Новости, 09.05.2023
Столтенберг заявил о беспрецедентной военной помощи, предоставленной Киеву
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что с зимы альянс и его партнеры предоставили Украине беспрецедентную военную помощь. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T19:37
2023-05-09T19:37
в мире
украина
россия
киев
йенс столтенберг
сергей лавров
денис шмыгаль
нато
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что с зимы альянс и его партнеры предоставили Украине беспрецедентную военную помощь. Согласно генсеку, НАТО и партнеры этой зимой обучили более девяти бригад, которые теперь "полностью укомплектованы". Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230507/ukraina-1870312120.html
https://ria.ru/20230504/ekonomika-1869757723.html
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в мире, украина, россия, киев, йенс столтенберг, сергей лавров, денис шмыгаль, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, Денис Шмыгаль, НАТО
Столтенберг заявил о беспрецедентной военной помощи, предоставленной Киеву

Генсек НАТО Столтенберг: с зимы Украине предоставили беспрецедентную военную помощь

© AP Photo / Efrem LukatskyГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что с зимы альянс и его партнеры предоставили Украине беспрецедентную военную помощь.
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"С зимы... имели место... беспрецедентные поставки нового оружия и боеприпасов, запчастей и обучение", - отметил Столтенберг в интервью газете Washington Post.
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Согласно генсеку, НАТО и партнеры этой зимой обучили более девяти бригад, которые теперь "полностью укомплектованы".
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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В миреУкраинаРоссияКиевЙенс СтолтенбергСергей ЛавровДенис ШмыгальНАТО
 
 
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