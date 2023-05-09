https://ria.ru/20230509/pomosch-1870659380.html

Столтенберг заявил о беспрецедентной военной помощи, предоставленной Киеву

Столтенберг заявил о беспрецедентной военной помощи, предоставленной Киеву - РИА Новости, 09.05.2023

Столтенберг заявил о беспрецедентной военной помощи, предоставленной Киеву

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что с зимы альянс и его партнеры предоставили Украине беспрецедентную военную помощь. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T19:37

2023-05-09T19:37

2023-05-09T19:37

в мире

украина

россия

киев

йенс столтенберг

сергей лавров

денис шмыгаль

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866643725_0:41:3072:1769_1920x0_80_0_0_021979efbf4cb30a0b6af933ce0f960e.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что с зимы альянс и его партнеры предоставили Украине беспрецедентную военную помощь. Согласно генсеку, НАТО и партнеры этой зимой обучили более девяти бригад, которые теперь "полностью укомплектованы". Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230507/ukraina-1870312120.html

https://ria.ru/20230504/ekonomika-1869757723.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, киев, йенс столтенберг, сергей лавров, денис шмыгаль, нато