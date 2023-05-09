https://ria.ru/20230509/polk-1870605092.html
"Бессмертный полк" в Волгограде прошел на теплоходах
"Бессмертный полк" в Волгограде прошел на теплоходах - РИА Новости, 09.05.2023
"Бессмертный полк" в Волгограде прошел на теплоходах
Теплоходы с портретами ветеранов Великой Отечественной войны прошли по Волге в Волгограде в рамках акции "Бессмертный полк", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T12:28
2023-05-09T12:28
2023-05-09T12:28
общество
волгоград
елена цунаева
день победы
день победы — 2023
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ВОЛГОГРАД, 9 мая - РИА Новости. Теплоходы с портретами ветеранов Великой Отечественной войны прошли по Волге в Волгограде в рамках акции "Бессмертный полк", передает корреспондент РИА Новости. Ранее сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева заявила РИА Новости, что акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет в альтернативных форматах. В День Победы в Волгограде акцию решили провести на Волге. Около 150 волонтеров с портретами ветеранов Великой Отечественной войны на теплоходах прошлись по реке от центральной набережной до Мамаева кургана. На все протяжении маршрута "Бессмертного полка" участников акции приветствовали зрители с берега. В полдень также стартовал автопробег в рамках акции "Бессмертный полк". Автомобилисты с портретами ветеранов войны проедут по всем районам города.
https://ria.ru/20230509/kishinev-1870584602.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, волгоград, елена цунаева, день победы, день победы — 2023
Общество, Волгоград, Елена Цунаева, День Победы, День Победы — 2023
"Бессмертный полк" в Волгограде прошел на теплоходах
По Волге прошли теплоходы с портретами ветеранов в рамках "Бессмертного полка"
ВОЛГОГРАД, 9 мая - РИА Новости. Теплоходы с портретами ветеранов Великой Отечественной войны прошли по Волге в Волгограде в рамках акции "Бессмертный полк", передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева
заявила РИА Новости, что акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет в альтернативных форматах.
В День Победы в Волгограде акцию решили провести на Волге. Около 150 волонтеров с портретами ветеранов Великой Отечественной войны на теплоходах прошлись по реке от центральной набережной до Мамаева кургана. На все протяжении маршрута "Бессмертного полка" участников акции приветствовали зрители с берега.
В полдень также стартовал автопробег в рамках акции "Бессмертный полк". Автомобилисты с портретами ветеранов войны проедут по всем районам города.
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