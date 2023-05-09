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"Бессмертный полк" в Волгограде прошел на теплоходах - РИА Новости, 09.05.2023
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12:28 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/polk-1870605092.html
"Бессмертный полк" в Волгограде прошел на теплоходах
"Бессмертный полк" в Волгограде прошел на теплоходах - РИА Новости, 09.05.2023
"Бессмертный полк" в Волгограде прошел на теплоходах
Теплоходы с портретами ветеранов Великой Отечественной войны прошли по Волге в Волгограде в рамках акции "Бессмертный полк", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T12:28
2023-05-09T12:28
общество
волгоград
елена цунаева
день победы
день победы — 2023
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ВОЛГОГРАД, 9 мая - РИА Новости. Теплоходы с портретами ветеранов Великой Отечественной войны прошли по Волге в Волгограде в рамках акции "Бессмертный полк", передает корреспондент РИА Новости. Ранее сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева заявила РИА Новости, что акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет в альтернативных форматах. В День Победы в Волгограде акцию решили провести на Волге. Около 150 волонтеров с портретами ветеранов Великой Отечественной войны на теплоходах прошлись по реке от центральной набережной до Мамаева кургана. На все протяжении маршрута "Бессмертного полка" участников акции приветствовали зрители с берега. В полдень также стартовал автопробег в рамках акции "Бессмертный полк". Автомобилисты с портретами ветеранов войны проедут по всем районам города.
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общество, волгоград, елена цунаева, день победы, день победы — 2023
Общество, Волгоград, Елена Цунаева, День Победы, День Победы — 2023
"Бессмертный полк" в Волгограде прошел на теплоходах

По Волге прошли теплоходы с портретами ветеранов в рамках "Бессмертного полка"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкУчастники шествия "Бессмертный полк"
Участники шествия Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Участники шествия "Бессмертный полк". Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 9 мая - РИА Новости. Теплоходы с портретами ветеранов Великой Отечественной войны прошли по Волге в Волгограде в рамках акции "Бессмертный полк", передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева заявила РИА Новости, что акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет в альтернативных форматах.
В День Победы в Волгограде акцию решили провести на Волге. Около 150 волонтеров с портретами ветеранов Великой Отечественной войны на теплоходах прошлись по реке от центральной набережной до Мамаева кургана. На все протяжении маршрута "Бессмертного полка" участников акции приветствовали зрители с берега.
В полдень также стартовал автопробег в рамках акции "Бессмертный полк". Автомобилисты с портретами ветеранов войны проедут по всем районам города.
Участники акции Бессмертный полк, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
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