https://ria.ru/20230509/polk-1870605092.html

"Бессмертный полк" в Волгограде прошел на теплоходах

"Бессмертный полк" в Волгограде прошел на теплоходах - РИА Новости, 09.05.2023

"Бессмертный полк" в Волгограде прошел на теплоходах

Теплоходы с портретами ветеранов Великой Отечественной войны прошли по Волге в Волгограде в рамках акции "Бессмертный полк", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T12:28

2023-05-09T12:28

2023-05-09T12:28

общество

волгоград

елена цунаева

день победы

день победы — 2023

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ВОЛГОГРАД, 9 мая - РИА Новости. Теплоходы с портретами ветеранов Великой Отечественной войны прошли по Волге в Волгограде в рамках акции "Бессмертный полк", передает корреспондент РИА Новости. Ранее сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева заявила РИА Новости, что акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет в альтернативных форматах. В День Победы в Волгограде акцию решили провести на Волге. Около 150 волонтеров с портретами ветеранов Великой Отечественной войны на теплоходах прошлись по реке от центральной набережной до Мамаева кургана. На все протяжении маршрута "Бессмертного полка" участников акции приветствовали зрители с берега. В полдень также стартовал автопробег в рамках акции "Бессмертный полк". Автомобилисты с портретами ветеранов войны проедут по всем районам города.

https://ria.ru/20230509/kishinev-1870584602.html

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Варвара Скокшина

общество, волгоград, елена цунаева, день победы, день победы — 2023