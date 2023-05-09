https://ria.ru/20230509/polk-1870596722.html

В Таджикистане на российской базе состоялось шествие "Бессмертного полка"

В Таджикистане на российской базе состоялось шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2023

В Таджикистане на российской базе состоялось шествие "Бессмертного полка"

Военный парад и шествие "Бессмертного полка" состоялись на территории 201-й российской военной базы в Таджикистане в честь 78-годовщины победы в Великой... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T11:46

2023-05-09T11:46

2023-05-09T11:46

безопасность

таджикистан

россия

донбасс

день победы

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ДУШАНБЕ, 9 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Военный парад и шествие "Бессмертного полка" состоялись на территории 201-й российской военной базы в Таджикистане в честь 78-годовщины победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. Выступая перед собравшимися, командир базы полковник Анатолий Марушкин напомнил о боевом прошлом соединения, во время войны сражавшегося как 201-я Гатчинская мотострелковая дивизия, офицеры и солдаты которой разгромили Курляндскую группировку немецко-фашистских захватчиков. "Сегодня мы восхищаемся мужеством, бесстрашием воинов-гатчинцев, которые на территории Донбасса отстаивают свободу и независимость нашей родины. Мы низко склоняем голову перед памятью с честью выполнивших свой святой воинский долг. Сегодня, спустя 78 лет, история вновь требует от нас бдительности и решимости", - сказал в ходе выступления посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев. Он отметил, что для региональной безопасности все большую актуальность приобретает военное и военно-техническое сотрудничество между двумя странами. "Важнейшим компонентом такого взаимодействия является дислокация на территории Таджикистана 201-й российской военной базы, которая служит ключевым фактором обеспечения безопасности в Центральной Азии, с честью выполняя свой долг", - добавил дипломат. После этого состоялись парад - торжественное шествие личного состава базы и шествие "Бессмертного полка". В рядах военно-патриотической акции прошли более 1 тысячи человек, среди которых были военнослужащие базы и члены их семей, российские дипломаты и воины-интернационалисты. На территории базы была развернута военно-полевая кухня, где каждый мог отведать солдатской каши. Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами, располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

https://ria.ru/20230509/bessmertnyy_polk-1869842523.html

https://ria.ru/20230509/putin-1870556818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, таджикистан, россия, донбасс, день победы