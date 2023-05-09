https://ria.ru/20230509/polk-1870542365.html
В Никарагуа прошел марш "Бессмертного полка"
В Никарагуа прошел марш "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2023
В Никарагуа прошел марш "Бессмертного полка"
Акции "Бессмертный полк" и "Георгиевская лента" прошли в столице Никарагуа с участием главы МИД республики и членов кабинета министров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T02:46
2023-05-09T02:46
2023-05-09T08:17
в мире
никарагуа
манагуа (город)
россия
лауреано ортега
день победы
день победы — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149530/02/1495300229_0:313:6000:3688_1920x0_80_0_0_96063b7220293779532f8660ee3ae3ee.jpg
МЕХИКО, 9 мая - РИА Новости. Акции "Бессмертный полк" и "Георгиевская лента" прошли в столице Никарагуа с участием главы МИД республики и членов кабинета министров, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Манагуа. "Второй год подряд в канун великой Победы многочисленная акция прошла в самом сердце никарагуанской столицы. Звучали песни военных лет, с флагами России и Победы единым строем прошли соотечественники и сотрудники посольства с портретами своих родственников-героев, представители никарагуанского правительства, главы дипмиссий дружественных стран, выпускники советских и российских вузов, представители никарагуанской общественности - всего более 400 человек", - рассказала пресс-атташе посольства РФ в Никарагуа Елена Абдуллаева.Участие в мероприятиях по случаю 78-й годовщины победы приняли высокие представители правительства Никарагуа: советник президента по инвестициям, торговле и международному сотрудничеству Лауреано Ортега, министр иностранных дел Денис Монкада, а также министры образования, транспорта и инфраструктуры и здравоохранения. Торжественные мероприятия в Манагуа дополнили показы архивных записей военных лет в Национальной Синематеке, а также фотовыставка, посвящённая 80-летию победы в Сталинградской битве.
https://ria.ru/20230509/nikaragua-1870540360.html
никарагуа
манагуа (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149530/02/1495300229_334:0:5667:4000_1920x0_80_0_0_42c8d0fa29d56f0d7cb0d8b58c38367d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, никарагуа, манагуа (город), россия, лауреано ортега, день победы, день победы — 2023
В мире, Никарагуа, Манагуа (город), Россия, Лауреано Ортега, День Победы, День Победы — 2023
В Никарагуа прошел марш "Бессмертного полка"
В столице Никарагуа Манагуа прошел марш "Бессмертного полка"
МЕХИКО, 9 мая - РИА Новости. Акции "Бессмертный полк" и "Георгиевская лента" прошли в столице Никарагуа с участием главы МИД республики и членов кабинета министров, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Манагуа.
"Второй год подряд в канун великой Победы многочисленная акция прошла в самом сердце никарагуанской столицы. Звучали песни военных лет, с флагами России и Победы единым строем прошли соотечественники и сотрудники посольства с портретами своих родственников-героев, представители никарагуанского правительства, главы дипмиссий дружественных стран, выпускники советских и российских вузов, представители никарагуанской общественности - всего более 400 человек", - рассказала пресс-атташе посольства РФ в Никарагуа Елена Абдуллаева.
Участие в мероприятиях по случаю 78-й годовщины победы приняли высокие представители правительства Никарагуа: советник президента по инвестициям, торговле и международному сотрудничеству Лауреано Ортега
, министр иностранных дел Денис Монкада, а также министры образования, транспорта и инфраструктуры и здравоохранения.
Торжественные мероприятия в Манагуа дополнили показы архивных записей военных лет в Национальной Синематеке, а также фотовыставка, посвящённая 80-летию победы в Сталинградской битве.
Президент Никарагуа поздравил россиян с Днем Победы