https://ria.ru/20230509/polk-1870542365.html

В Никарагуа прошел марш "Бессмертного полка"

В Никарагуа прошел марш "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2023

В Никарагуа прошел марш "Бессмертного полка"

Акции "Бессмертный полк" и "Георгиевская лента" прошли в столице Никарагуа с участием главы МИД республики и членов кабинета министров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T02:46

2023-05-09T02:46

2023-05-09T08:17

в мире

никарагуа

манагуа (город)

россия

лауреано ортега

день победы

день победы — 2023

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МЕХИКО, 9 мая - РИА Новости. Акции "Бессмертный полк" и "Георгиевская лента" прошли в столице Никарагуа с участием главы МИД республики и членов кабинета министров, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Манагуа. "Второй год подряд в канун великой Победы многочисленная акция прошла в самом сердце никарагуанской столицы. Звучали песни военных лет, с флагами России и Победы единым строем прошли соотечественники и сотрудники посольства с портретами своих родственников-героев, представители никарагуанского правительства, главы дипмиссий дружественных стран, выпускники советских и российских вузов, представители никарагуанской общественности - всего более 400 человек", - рассказала пресс-атташе посольства РФ в Никарагуа Елена Абдуллаева.Участие в мероприятиях по случаю 78-й годовщины победы приняли высокие представители правительства Никарагуа: советник президента по инвестициям, торговле и международному сотрудничеству Лауреано Ортега, министр иностранных дел Денис Монкада, а также министры образования, транспорта и инфраструктуры и здравоохранения. Торжественные мероприятия в Манагуа дополнили показы архивных записей военных лет в Национальной Синематеке, а также фотовыставка, посвящённая 80-летию победы в Сталинградской битве.

https://ria.ru/20230509/nikaragua-1870540360.html

никарагуа

манагуа (город)

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в мире, никарагуа, манагуа (город), россия, лауреано ортега, день победы, день победы — 2023