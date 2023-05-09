Рейтинг@Mail.ru
В Никарагуа прошел марш "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:46 09.05.2023 (обновлено: 08:17 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/polk-1870542365.html
В Никарагуа прошел марш "Бессмертного полка"
В Никарагуа прошел марш "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2023
В Никарагуа прошел марш "Бессмертного полка"
Акции "Бессмертный полк" и "Георгиевская лента" прошли в столице Никарагуа с участием главы МИД республики и членов кабинета министров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T02:46
2023-05-09T08:17
в мире
никарагуа
манагуа (город)
россия
лауреано ортега
день победы
день победы — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149530/02/1495300229_0:313:6000:3688_1920x0_80_0_0_96063b7220293779532f8660ee3ae3ee.jpg
МЕХИКО, 9 мая - РИА Новости. Акции "Бессмертный полк" и "Георгиевская лента" прошли в столице Никарагуа с участием главы МИД республики и членов кабинета министров, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Манагуа. "Второй год подряд в канун великой Победы многочисленная акция прошла в самом сердце никарагуанской столицы. Звучали песни военных лет, с флагами России и Победы единым строем прошли соотечественники и сотрудники посольства с портретами своих родственников-героев, представители никарагуанского правительства, главы дипмиссий дружественных стран, выпускники советских и российских вузов, представители никарагуанской общественности - всего более 400 человек", - рассказала пресс-атташе посольства РФ в Никарагуа Елена Абдуллаева.Участие в мероприятиях по случаю 78-й годовщины победы приняли высокие представители правительства Никарагуа: советник президента по инвестициям, торговле и международному сотрудничеству Лауреано Ортега, министр иностранных дел Денис Монкада, а также министры образования, транспорта и инфраструктуры и здравоохранения. Торжественные мероприятия в Манагуа дополнили показы архивных записей военных лет в Национальной Синематеке, а также фотовыставка, посвящённая 80-летию победы в Сталинградской битве.
https://ria.ru/20230509/nikaragua-1870540360.html
никарагуа
манагуа (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149530/02/1495300229_334:0:5667:4000_1920x0_80_0_0_42c8d0fa29d56f0d7cb0d8b58c38367d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, никарагуа, манагуа (город), россия, лауреано ортега, день победы, день победы — 2023
В мире, Никарагуа, Манагуа (город), Россия, Лауреано Ортега, День Победы, День Победы — 2023
В Никарагуа прошел марш "Бессмертного полка"

В столице Никарагуа Манагуа прошел марш "Бессмертного полка"

© Fotolia / carlesВид на город Манагуа, Никарагуа
Вид на город Манагуа, Никарагуа - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© Fotolia / carles
Вид на город Манагуа, Никарагуа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 9 мая - РИА Новости. Акции "Бессмертный полк" и "Георгиевская лента" прошли в столице Никарагуа с участием главы МИД республики и членов кабинета министров, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Манагуа.
"Второй год подряд в канун великой Победы многочисленная акция прошла в самом сердце никарагуанской столицы. Звучали песни военных лет, с флагами России и Победы единым строем прошли соотечественники и сотрудники посольства с портретами своих родственников-героев, представители никарагуанского правительства, главы дипмиссий дружественных стран, выпускники советских и российских вузов, представители никарагуанской общественности - всего более 400 человек", - рассказала пресс-атташе посольства РФ в Никарагуа Елена Абдуллаева.
Участие в мероприятиях по случаю 78-й годовщины победы приняли высокие представители правительства Никарагуа: советник президента по инвестициям, торговле и международному сотрудничеству Лауреано Ортега, министр иностранных дел Денис Монкада, а также министры образования, транспорта и инфраструктуры и здравоохранения.
Торжественные мероприятия в Манагуа дополнили показы архивных записей военных лет в Национальной Синематеке, а также фотовыставка, посвящённая 80-летию победы в Сталинградской битве.
Президент Никарагуа Даниэль Ортега - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Президент Никарагуа поздравил россиян с Днем Победы
Вчера, 01:33
 
В миреНикарагуаМанагуа (город)РоссияЛауреано ОртегаДень ПобедыДень Победы — 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала