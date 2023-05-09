Побежденные проклинают победителей: два мира — два 9 Мая
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на параде в Москве, посвященном 78-й годовщине Победы
Владимир Путин выступает на параде в Москве, посвященном 78-й годовщине Победы. Архивное фото
Парад Победы в Москве форменным образом взбесил наших стратегических противников. На первых полосах западных СМИ стоит сплошной стон в стиле: да как они посмели?
Во-первых, как можно напоминать человечеству о своих победах? Англосаксы потратили десятки лет и триллионы долларов, чтобы внушить человечеству, будто Гитлера победил Брэд Питт и американские супергерои в красных колготках. А тут русские напоминают, что все было далеко не так. И Берлин взяли, оказывается, они, и ООН основали, и весь современный миропорядок выстроили. Ну так же нельзя.
Во-вторых, выступление президента Путина на параде в клочья разнесло ту пропагандистскую ложь, которая стала фундаментом современного антироссийского нацизма. Западные элиты затеяли уничтожить Россию с помощью Украины. Любую попытку нашей страны защититься они выдавали за "агрессию". В результате им удалось навязать в мировом инфополе миф о том, что Россия "напала" на Украину. Путин разрушил этот насквозь фальшивый дискурс, просто сказав: "Против нашей родины вновь развязана настоящая война".
И действительно, Россия на Украине ведет освободительную войну и точно так же, как и восемьдесят лет назад, спасает народы мира от западного нацизма. Потому что этот нацизм никуда не делся: разделение на сверхлюдей и недолюдей — застарелая, стыдная болезнь Запада.
Цель этого нацизма сегодня — раздробить и уничтожить Россию, окончательно закрепить за русскими статус "унтерменшей". Разумеется, наследникам Гитлера наш парад Победы словно кость в горле.
Заслушаем, к примеру, канцлера Германии. "За 2200 километров к северо-востоку отсюда Путин выводит на парад своих солдат, танки и ракеты. Пусть нас не смутит эта демонстрация силы", — обратился к Европарламенту Олаф Шольц.
Благодаря этому человеку ВСУ получили немецкие танки. "Леопарды" вновь сеют смерть на многострадальной земле Донбасса. А этот деятель, находящийся на содержании у немецко-американских банкиров, втаскивает свою страну в глобальную войну, призывая европейцев и дальше накачивать Украину оружием и еще старательнее выполнять все хотелки Штатов — "главного союзника" ЕС. Какого там "союзника", скажите уж честно — хозяина.
"Путин сказал, что Запад забыл о победе Советского Союза над нацистской Германией в 1945-м", — дезинформирует своих читателей почтенное агентство Reuters. На самом деле мысль российского президента была сложнее. Путин подчеркнул преемственность нынешних западных глобалистских элит и их нацистского первопредка. Подобно англосаксам, выращивавшим и спонсировавшим Гитлера, нынешние вожди Штатов и Европы "стравливают людей и раскалывают общества, провоцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют ненависть, русофобию, агрессивный национализм".
Вот еще прекрасное от Reuters: "Путин объявляет Западу священную войну". Как говорится, есть ложь, есть наглая ложь, а есть агентство Рейтер. В реальности западный блок готовил такое же подлое нападение на Россию, как Гитлер в 1941-м, — безо всякого объявления, разумеется. Сегодня президент Путин просто констатировал, что мы находимся с Западом в состоянии войны и опять, как и в 1941-м, "цивилизация находится на решающем, переломном рубеже".
Пока мы праздновали День Победы, наши стратегические противники отмечали у себя некий "день Европы". Зеленский под это дело даже отменил День Победы на Украине — не спросив подведомственное население, разумеется. В ночь на 9 мая к нему на поезде прокралась Урсула фон дер Ляйен, и они провели междусобойчик.
Женщина с невнятными полномочиями и большими откатами из Pfizer написала в твиттере, что "рада вернуться в Киев, где ценности, которые нам дороги, защищаются каждый день".
Странно, но Урсула фон дер Ляйен на этот раз сказала чистую правду. "Ценности" Киева и Брюсселя действительно одни и те же. Беспросветная коррупция элит, откровенный нацизм, массовые убийства мирных граждан, пытки и преследования диссидентов, беспощадная цензура, спонсорство и организация терактов, дикая ненависть к инакомыслящим — все это руководство Европы тщательно, со знанием дела взращивало на Украине, а теперь любуется плодами рук своих. "Цветущий сад", не иначе.
Наши великие предки, освободившие Европу от нацизма, верили, что действительно спасли миллионы людей. Проблема в том, что у множества европейцев никаких проблем с нацизмом не было. Они восприняли нашу Победу не как спасение, а как поражение и позор. Десятилетия после этого они чувствовали себя униженными и копили ненависть к победителям.
Сегодня эта ненависть вырвалась наружу. А поводом, чтобы разгулять своего внутреннего Гитлера, стала Украина — за это ее так и любят в Брюсселе. Просвещенной Европе так приятно выпустить наружу своих внутренних демонов.
Поэтому по факту у нас и существует сегодня два 9 Мая. Одно — наш праздник Победы, день торжества победителей. Другое — это "день Европы", день побежденных, но вновь и вновь поднимающих голову нацистов. Народам Европы решать, с кем они — с победителями или с побежденными.