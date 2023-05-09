https://ria.ru/20230509/pobeda-1870617810.html

Пасечник возложил цветы к памятникам в честь героев войны

Пасечник возложил цветы к памятникам в честь героев войны - РИА Новости, 09.05.2023

Пасечник возложил цветы к памятникам в честь героев войны

Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник, представители власти и более сотни луганчан возложили цветы к памятникам в честь героев Великой... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T13:46

2023-05-09T13:46

2023-05-09T13:46

луганская народная республика

россия

луганск

леонид пасечник

денис мирошниченко

виктор водолацкий

госдума рф

день победы

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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник, представители власти и более сотни луганчан возложили цветы к памятникам в честь героев Великой Отечественной войны в центре Луганска, передает корреспондент РИА Новости. Цветы были возложены к Пилону славы в честь луганчан-героев Советского Союза, к могиле Неизвестного солдата и вечному огню на мемориале Борцам Революции. Присутствовавшие на памятном мероприятии почтили погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Возложить цветы также прибыли сенаторы РФ от ЛНР Ольга Бас и Дарья Лантратова, председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко, депутат Госдумы Виктор Водолацкий, мэр Луганска Манолис Пилавов, участники спецоперации, активисты, школьники и студенты, в качестве почетных гостей присутствовали ветераны Великой Отечественной войны. "Это день, который нам подарили наши деды и прадеды, это символ сплоченности, символ мужества и отваги русских людей, которые в период Великой Отечественной войны разгромили фашистскую Германию… Победа будет за нами, и сегодня это дань подвигу, который совершили наши деды и прадеды!" - сказал Пасечник журналистам после мероприятия. Он подчеркнул, что сегодня, как и много лет назад, идет борьба с нацизмом. "К большому сожалению, история повторилась. Сегодня нацизм вновь поднял голову и стоит у наших ворот, его цели и намерения, к большому сожалению, не меняются. Он хочет нас лишить мирной жизни, мирного существования, нашей свободы и независимости, хочет отнять у нас наше право говорить на русском языке, отнять нашу культуру и веру. И поэтому сегодня наши ребята, участники специальной военной операции, так же, как и в далеком 1941-1945 году, ведут непримиримую борьбу с фашизмом, только теперь уже, на сегодняшний день, с украинским. Мы потомки победителей, и мы однозначно одержим победу и в этой войне", - сказал Пасечник.

https://ria.ru/20230509/pobeda-1870606907.html

https://ria.ru/20230509/pridnestrove-1870588022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, россия, луганск, леонид пасечник, денис мирошниченко, виктор водолацкий, госдума рф, день победы, день победы — 2023