https://ria.ru/20230509/parad-1870555547.html

В столице Бурятии прошел парад Победы

В столице Бурятии прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2023

В столице Бурятии прошел парад Победы

Парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся в столице Бурятии городе Улан-Удэ: по площади Советов прошли парадные расчеты... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T08:15

2023-05-09T08:15

2023-05-09T09:24

россия

украина

монголия

алексей цыденов

игорь соколов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

т-34

бтр-80

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УЛАН-УДЭ, 9 мая – РИА Новости. Парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся в столице Бурятии городе Улан-Удэ: по площади Советов прошли парадные расчеты соединений и воинских частей Улан-Удэнского гарнизона, а также механизированной колонны, передает корреспондент РИА Новости. По традиции военный парад открыла знаменная группа, в составе которой лучшие офицеры 5-й отдельной гвардейской танковой бригады. Временно исполняющий обязанности командующего 36 общевойсковой армии полковник Игорь Сокол проехал перед парадными расчетами и поздравил участников парада с Днем Победы. После он выступил перед собравшимися. "Мы помним, кто своим нелегким трудом завоевал Победу, подарил нам жизнь без рабства, жизнь свободного человека. Это в их честь наши парады и гром салютов. Наш долг - бережно хранить события тех лет, передавая их из поколения в поколение, чтобы память о днях, опаленных огнем, жила не только в наших сердцах, но и в сердцах наших детей. Поэтому сегодня весь наш многонациональный народ снова объединился в борьбе с нацизмом. И наши земляки делом показывают свое мужество, отвагу и любовь к Родине", - сказал он. После минуты молчания с праздником гостей и участников парада поздравил глава Бурятии Алексей Цыденов. Он напомнил, что Бурятия внесла значимый вклад в Великую Победу. "На протяжении всей своей истории наши земляки проявляли и проявляют героизм в важнейших исторических битвах. Высших военных званий удостоены 58 Героев Советского Союза и России, 12 полных кавалеров Ордена Славы. Сегодня их путь повторяет новое поколение защитников… Уже восемь участников специальной военной операции на Украине - военнослужащие из воинских подразделений Бурятии, удостоены звания Героя Российской Федерации, орденами и медалями за ратные подвиги на полях СВО награждены сотни наших ребят. К сожалению, некоторые из них посмертно… Наша армия победит. Нас этому учила сама история. На всех ее этапах наша страна противостояла любым трудностям и непременно их преодолевала, потому что мы сильные и мы вместе. Наши народы говорят на разных языках. Их молитвы звучат по-разному. Но они обращены к одной единственной цели - благополучие родного дома, нашей общей Родины - России", - сказал он. После гимна России начался парад, в котором приняли участие более тысячи военнослужащих. Открыл его взвод барабанщиков. Следом по площади прошли подразделения вооруженных сил Монголии, танкисты, военнослужащие мотострелковой бригады, ракетчики, артиллеристы, зенитчики и связисты, военнослужащие радиационной, химической и биологической защиты и десантники.Уже не первый год в параде принимали участие женщины-военнослужащие. Следом парадным строем прошли представители войск воздушно-космических сил, сотрудники МЧС, Нацгвардии. Также в параде Победы приняли участие юнармейцы и воспитанники Республиканской кадетской школы.Механизированную колонну возглавляли символы мощи и совершенства советской боевой техники в Великой Отечественной войне легендарный Т-34, танк ИС-2 и легендарная "Катюша". Следом по площади Советов проехала современная военная техника: БТР-80, БТР-82, радиорелейные станции Р-416ГМ и Р-439МД2, разведывательные машины, противотанковые комплексы и новейший оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Вся представленная боевая техника предназначена для задач служебно-боевой деятельности разных родов войск и силовых структур. Затем участники парада хором исполнили песни "День Победы" и "Служить России". Завершил парад военный оркестр под звуки марша "Прощание славянки".Парад Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230509/parad-1870553332.html

https://ria.ru/20230509/parad-1870549379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, монголия, алексей цыденов, игорь соколов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), т-34, бтр-80, бтр-82ам, день победы, общество, день победы — 2023