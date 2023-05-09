https://ria.ru/20230509/nagrady-1870576522.html

В Москве участникам спецоперации вручили награды за отвагу

В Москве участникам спецоперации вручили награды за отвагу - РИА Новости, 09.05.2023

В Москве участникам спецоперации вручили награды за отвагу

Начальник второго управления Главного управления кадров министерства обороны России генерал-майор Руслан Васильев вручил в День Победы в филиале военного... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T10:20

2023-05-09T10:20

2023-05-09T10:20

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

москва

сергей шойгу

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Начальник второго управления Главного управления кадров министерства обороны России генерал-майор Руслан Васильев вручил в День Победы в филиале военного госпиталя им. А. А. Вишневского в Москве государственные награды военнослужащим - участникам специальной военной операции, сообщили журналистам во вторник в военном ведомстве. Васильев передал военнослужащим слова благодарности от министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при выполнении воинского долга. Отличившимся военнослужащим вручено три ордена Мужества и две медали "За отвагу". "Вручаем вам заслуженные награды, выражаем благодарность за ваши героизм и самоотверженность при выполнении воинского долга. Желаем скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Вооруженные силы РФ и страна гордятся вами!" - приводит ведомство слова Васильева. Также для военнослужащих и медицинского персонала выступил заслуженный артист России, ветеран боевых действий Александр Левшин с репертуаром военных песен "К Дню Победы". Как отметили в Минобороны РФ, в настоящее время поступившие в медучреждения военнослужащие уже находятся на стадии реабилитации. Пациенты получают высокотехнологичную медицинскую помощь. В госпитале принимаются все необходимые меры для их скорейшего восстановления.

https://ria.ru/20230508/nagrada-1870476786.html

https://ria.ru/20230430/nagrada-1868793905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, москва, сергей шойгу