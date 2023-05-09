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В Москве участникам спецоперации вручили награды за отвагу - РИА Новости, 09.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:20 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/nagrady-1870576522.html
В Москве участникам спецоперации вручили награды за отвагу
В Москве участникам спецоперации вручили награды за отвагу - РИА Новости, 09.05.2023
В Москве участникам спецоперации вручили награды за отвагу
Начальник второго управления Главного управления кадров министерства обороны России генерал-майор Руслан Васильев вручил в День Победы в филиале военного... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T10:20
2023-05-09T10:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
москва
сергей шойгу
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Начальник второго управления Главного управления кадров министерства обороны России генерал-майор Руслан Васильев вручил в День Победы в филиале военного госпиталя им. А. А. Вишневского в Москве государственные награды военнослужащим - участникам специальной военной операции, сообщили журналистам во вторник в военном ведомстве. Васильев передал военнослужащим слова благодарности от министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при выполнении воинского долга. Отличившимся военнослужащим вручено три ордена Мужества и две медали "За отвагу". "Вручаем вам заслуженные награды, выражаем благодарность за ваши героизм и самоотверженность при выполнении воинского долга. Желаем скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Вооруженные силы РФ и страна гордятся вами!" - приводит ведомство слова Васильева. Также для военнослужащих и медицинского персонала выступил заслуженный артист России, ветеран боевых действий Александр Левшин с репертуаром военных песен "К Дню Победы". Как отметили в Минобороны РФ, в настоящее время поступившие в медучреждения военнослужащие уже находятся на стадии реабилитации. Пациенты получают высокотехнологичную медицинскую помощь. В госпитале принимаются все необходимые меры для их скорейшего восстановления.
https://ria.ru/20230508/nagrada-1870476786.html
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безопасность, россия, москва, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Москва, Сергей Шойгу
В Москве участникам спецоперации вручили награды за отвагу

В Москве участникам спецоперации вручили награды за отвагу при выполнении воинского долга

© Фото : Минобороны РФНачальник второго управления Главного управления кадров министерства обороны России генерал-майор Руслан Васильев
Начальник второго управления Главного управления кадров министерства обороны России генерал-майор Руслан Васильев - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© Фото : Минобороны РФ
Начальник второго управления Главного управления кадров министерства обороны России генерал-майор Руслан Васильев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Начальник второго управления Главного управления кадров министерства обороны России генерал-майор Руслан Васильев вручил в День Победы в филиале военного госпиталя им. А. А. Вишневского в Москве государственные награды военнослужащим - участникам специальной военной операции, сообщили журналистам во вторник в военном ведомстве.
Васильев передал военнослужащим слова благодарности от министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при выполнении воинского долга. Отличившимся военнослужащим вручено три ордена Мужества и две медали "За отвагу".
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"Вручаем вам заслуженные награды, выражаем благодарность за ваши героизм и самоотверженность при выполнении воинского долга. Желаем скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Вооруженные силы РФ и страна гордятся вами!" - приводит ведомство слова Васильева.
Также для военнослужащих и медицинского персонала выступил заслуженный артист России, ветеран боевых действий Александр Левшин с репертуаром военных песен "К Дню Победы".
Как отметили в Минобороны РФ, в настоящее время поступившие в медучреждения военнослужащие уже находятся на стадии реабилитации. Пациенты получают высокотехнологичную медицинскую помощь. В госпитале принимаются все необходимые меры для их скорейшего восстановления.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМоскваСергей Шойгу
 
 
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