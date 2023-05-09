https://ria.ru/20230509/monument-1870547956.html

Российские дипломаты возложили цветы к монументу морякам в Южной Корее

Российские дипломаты возложили цветы к монументу морякам в Южной Корее - РИА Новости, 09.05.2023

Российские дипломаты возложили цветы к монументу морякам в Южной Корее

Представители российской дипмиссии в Южной Корее, сотрудники российских загранучреждений и соотечественники с семьями в День Победы почтили память павших,... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T06:02

2023-05-09T06:02

2023-05-09T09:58

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ИНЧХОН (Южная Корея), 9 мая - РИА Новости. Представители российской дипмиссии в Южной Корее, сотрудники российских загранучреждений и соотечественники с семьями в День Победы почтили память павших, возложив цветы к монументу морякам с крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец" в южнокорейском городе Инчхон, передает корреспондент РИА Новости. В памятном мероприятии в Инчхоне принял участие глава российской дипмиссии посол РФ в Сеуле Андрей Кулик, военный атташе при посольстве РФ в Республике Корея Дмитрий Железников, торговый представитель РФ Александр Масальцев, сотрудники российских загранучреждений, соотечественники с их семьями. Выступая перед собравшимися, посол отметил, что возложение цветов в День Победы к памятнику морякам "Варяга" "логично и закономерно". "Благодарность нашим предкам, которые, проявив невиданный в истории героизм, беззаветное самопожертвование, отстояли нашу страну… Это мужество, героизм, эта безграничная любовь к своей родине возникли не внезапно. Они сопровождают наш народ всю его многовековую историю. Поэтому каждый год, празднуя День Победы 9 мая, мы совершенно правильно благодарим и чтим память всех тех, кто также самозабвенно, как и в Великую Отечественную войну, служил родине, не жалея живота своего, отдал всего себя для процветания и величия страны. Вечная память", - сказал Кулик. Российская делегация вместе с соотечественниками возложила цветы к монументу морякам "Варяга" и "Корейца" и сделала памятные фотографии. Подвиг "Варяга" Столкновение интересов России и Японии в Маньчжурии и Корее привело к войне, начавшейся в ночь на 9 февраля 1904 года нападением японских миноносцев на русскую эскадру в Порт-Артуре и блокированием бронепалубного крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец" в Чемульпо. Российские корабли, пытаясь прорваться из Чемульпо в Порт-Артур, вступили в неравный бой с японской эскадрой в составе шести крейсеров и восьми миноносцев. За час боя русские моряки сумели уничтожить один эсминец и нанесли серьезные повреждения трем японским крейсерам, но и сами, понеся тяжелые потери, не смогли продолжить бой и вернулись в порт. Чтобы не допустить захвата и сдачи в плен, "Кореец" был взорван, а "Варяг" затоплен. Памятник крейсеру "Варяг" был установлен на инчхонской набережной спустя 100 лет после этого боя, в феврале 2004 года. Автор творения — российский скульптор Андрей Балашов. Монумент представляет собой массивный трехступенчатый постамент черно-белого цвета. На его верхнем уровне расположилась бронзовая бескозырка.

https://ria.ru/20230509/zorge-1870545086.html

https://ria.ru/20230509/parad-1870544069.html

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в мире, россия, порт-артур, южная корея, день победы, день победы — 2023