https://ria.ru/20230509/matvienko-1870566887.html

Россия не может допустить того, что происходит на Западе, заявила Матвиенко

Россия не может допустить того, что происходит на Западе, заявила Матвиенко - РИА Новости, 09.05.2023

Россия не может допустить того, что происходит на Западе, заявила Матвиенко

Россия не имеет права допустить того, что происходит в идеологии, культуре и искусстве на Западе, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T09:49

2023-05-09T09:49

2023-05-09T09:49

россия

украина

сша

валентина матвиенко

совет федерации рф

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785553849_0:44:2224:1295_1920x0_80_0_0_b1b056fd9ad9033b710e295543fb4792.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия не имеет права допустить того, что происходит в идеологии, культуре и искусстве на Западе, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. "Идеология, культура, искусство, воспитание — сферы, где не может быть уступок, сомнительных компромиссов, где двойные стандарты и лукавство губительны для общества и государства. <…> Но и того, что происходит сейчас в этой сфере на Западе, мы, убеждена, допустить не имеем права. Это процессы, ведущие к размыванию идеалов, ценностей, которые лежат в основе самой цивилизации и делают человека человеком, наполняют его жизнь смыслом", - заявила она в интервью "Известиям". Матвиенко подчеркнула, что она не призывает к "закручиванию гаек" в этих сферах, так как оно ведет к "оскудению духовной жизни, ее отставанию от запросов общества, измельчению". Сенатор также заявила, что Запад на Украине "вовсе не отстаивает демократию, ее там нет", а использует "киевский режим для ниспровержения нашей страны" "Ибо мы и (есть - ред.) главное препятствие гегемонистским устремлениям США, их сателлитов, и глубоко чуждая нынешнему Западу цивилизация, в основе которой ценности гуманизма", - резюмировала Матвиенко.

https://ria.ru/20230508/pobeda-1870462006.html

https://ria.ru/20230509/pobeda-1870554755.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, сша, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире