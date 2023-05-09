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Россия не может допустить того, что происходит на Западе, заявила Матвиенко - РИА Новости, 09.05.2023
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09:49 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/matvienko-1870566887.html
Россия не может допустить того, что происходит на Западе, заявила Матвиенко
Россия не может допустить того, что происходит на Западе, заявила Матвиенко - РИА Новости, 09.05.2023
Россия не может допустить того, что происходит на Западе, заявила Матвиенко
Россия не имеет права допустить того, что происходит в идеологии, культуре и искусстве на Западе, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T09:49
2023-05-09T09:49
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия не имеет права допустить того, что происходит в идеологии, культуре и искусстве на Западе, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. "Идеология, культура, искусство, воспитание — сферы, где не может быть уступок, сомнительных компромиссов, где двойные стандарты и лукавство губительны для общества и государства. &lt;…&gt; Но и того, что происходит сейчас в этой сфере на Западе, мы, убеждена, допустить не имеем права. Это процессы, ведущие к размыванию идеалов, ценностей, которые лежат в основе самой цивилизации и делают человека человеком, наполняют его жизнь смыслом", - заявила она в интервью "Известиям". Матвиенко подчеркнула, что она не призывает к "закручиванию гаек" в этих сферах, так как оно ведет к "оскудению духовной жизни, ее отставанию от запросов общества, измельчению". Сенатор также заявила, что Запад на Украине "вовсе не отстаивает демократию, ее там нет", а использует "киевский режим для ниспровержения нашей страны" "Ибо мы и (есть - ред.) главное препятствие гегемонистским устремлениям США, их сателлитов, и глубоко чуждая нынешнему Западу цивилизация, в основе которой ценности гуманизма", - резюмировала Матвиенко.
https://ria.ru/20230508/pobeda-1870462006.html
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Россия, Украина, США, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, В мире
Россия не может допустить того, что происходит на Западе, заявила Матвиенко

Матвиенко: Россия не может допустить того, что происходит в духовной жизни Запада

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия не имеет права допустить того, что происходит в идеологии, культуре и искусстве на Западе, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
"Идеология, культура, искусство, воспитание — сферы, где не может быть уступок, сомнительных компромиссов, где двойные стандарты и лукавство губительны для общества и государства. <…> Но и того, что происходит сейчас в этой сфере на Западе, мы, убеждена, допустить не имеем права. Это процессы, ведущие к размыванию идеалов, ценностей, которые лежат в основе самой цивилизации и делают человека человеком, наполняют его жизнь смыслом", - заявила она в интервью "Известиям".
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Матвиенко подчеркнула, что она не призывает к "закручиванию гаек" в этих сферах, так как оно ведет к "оскудению духовной жизни, ее отставанию от запросов общества, измельчению".
«
"Происходящее на Украине, где власть в руках неонацистов, в некоторых других государствах - красноречивое свидетельство того, насколько дорого обходится отступление от духовного наследия, которое помогло победить в борьбе с фашизмом", - отметила председатель верхней палаты российского парламента.
Сенатор также заявила, что Запад на Украине "вовсе не отстаивает демократию, ее там нет", а использует "киевский режим для ниспровержения нашей страны"
"Ибо мы и (есть - ред.) главное препятствие гегемонистским устремлениям США, их сателлитов, и глубоко чуждая нынешнему Западу цивилизация, в основе которой ценности гуманизма", - резюмировала Матвиенко.
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