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Возможный дефолт в США станет подарком России и Китаю, заявили в Белом доме - РИА Новости, 09.05.2023
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21:01 09.05.2023 (обновлено: 21:20 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/defolt-1870666758.html
Возможный дефолт в США станет подарком России и Китаю, заявили в Белом доме
Возможный дефолт в США станет подарком России и Китаю, заявили в Белом доме - РИА Новости, 09.05.2023
Возможный дефолт в США станет подарком России и Китаю, заявили в Белом доме
Администрация США считает, что возможное наступление дефолта в США будет выгодно Китаю и РФ, а также создаст неопределенность в мире вокруг использования... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T21:01
2023-05-09T21:20
сша
россия
китай
администрация президента сша
карин жан-пьер
джо байден
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ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Администрация США считает, что возможное наступление дефолта в США будет выгодно Китаю и РФ, а также создаст неопределенность в мире вокруг использования доллара, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.Во вторник днем президент США Джо Байден намерен провести встречу с лидерами конгресса по вопросу повышения госдолга, рассчитывая, что законодатели примут соответствующую норму во избежание наступления дефолта. Республиканцы, контролирующие нижнюю палату конгресса, увязывают повышение потолка с принятием неприемлемой для Белого дома программы радикального сокращения бюджетных расходов.Министр финансов США Джанет Йеллен ранее направила конгрессу письмо, в котором изложила, что власти уже к 1 июня могут исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга, что может привести к дефолту. Согласно ранее опубликованному анализу Совета экономических консультантов при Белом доме, если дефолт окажется долгосрочным, США в третьем квартале 2023 года рискуют потерять ВВП на 6,1%, а также около 8 миллионов рабочих мест.
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сша, россия, китай, администрация президента сша, карин жан-пьер, джо байден, джанет йеллен
США, Россия, Китай, Администрация президента США, Карин Жан-Пьер, Джо Байден, Джанет Йеллен
Возможный дефолт в США станет подарком России и Китаю, заявили в Белом доме

Белый дом: дефолт станет подарком России и Китаю, которые заявят о крахе в экономике США

© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Администрация США считает, что возможное наступление дефолта в США будет выгодно Китаю и РФ, а также создаст неопределенность в мире вокруг использования доллара, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«
"И Китай, и Россия попытаются использовать дефолт, чтобы продемонстрировать хаос внутри США, а также нашу неспособность функционировать как демократия. Это также создаст неопределенность в мире касательно ценности доллара, институтов и ведущей роли США, что приведет к волатильности на рынках, зависимых от доллара", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга, комментируя перспективу наступления дефолта в американской экономике.
Во вторник днем президент США Джо Байден намерен провести встречу с лидерами конгресса по вопросу повышения госдолга, рассчитывая, что законодатели примут соответствующую норму во избежание наступления дефолта. Республиканцы, контролирующие нижнюю палату конгресса, увязывают повышение потолка с принятием неприемлемой для Белого дома программы радикального сокращения бюджетных расходов.
Министр финансов США Джанет Йеллен ранее направила конгрессу письмо, в котором изложила, что власти уже к 1 июня могут исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга, что может привести к дефолту. Согласно ранее опубликованному анализу Совета экономических консультантов при Белом доме, если дефолт окажется долгосрочным, США в третьем квартале 2023 года рискуют потерять ВВП на 6,1%, а также около 8 миллионов рабочих мест.
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СШАРоссияКитайАдминистрация президента СШАКарин Жан-ПьерДжо БайденДжанет Йеллен
 
 
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