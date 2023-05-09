Возможный дефолт в США станет подарком России и Китаю, заявили в Белом доме
Белый дом: дефолт станет подарком России и Китаю, которые заявят о крахе в экономике США
© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Администрация США считает, что возможное наступление дефолта в США будет выгодно Китаю и РФ, а также создаст неопределенность в мире вокруг использования доллара, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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"И Китай, и Россия попытаются использовать дефолт, чтобы продемонстрировать хаос внутри США, а также нашу неспособность функционировать как демократия. Это также создаст неопределенность в мире касательно ценности доллара, институтов и ведущей роли США, что приведет к волатильности на рынках, зависимых от доллара", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга, комментируя перспективу наступления дефолта в американской экономике.
Во вторник днем президент США Джо Байден намерен провести встречу с лидерами конгресса по вопросу повышения госдолга, рассчитывая, что законодатели примут соответствующую норму во избежание наступления дефолта. Республиканцы, контролирующие нижнюю палату конгресса, увязывают повышение потолка с принятием неприемлемой для Белого дома программы радикального сокращения бюджетных расходов.
Министр финансов США Джанет Йеллен ранее направила конгрессу письмо, в котором изложила, что власти уже к 1 июня могут исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга, что может привести к дефолту. Согласно ранее опубликованному анализу Совета экономических консультантов при Белом доме, если дефолт окажется долгосрочным, США в третьем квартале 2023 года рискуют потерять ВВП на 6,1%, а также около 8 миллионов рабочих мест.