https://ria.ru/20230509/defolt-1870666758.html

Возможный дефолт в США станет подарком России и Китаю, заявили в Белом доме

Возможный дефолт в США станет подарком России и Китаю, заявили в Белом доме - РИА Новости, 09.05.2023

Возможный дефолт в США станет подарком России и Китаю, заявили в Белом доме

Администрация США считает, что возможное наступление дефолта в США будет выгодно Китаю и РФ, а также создаст неопределенность в мире вокруг использования... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T21:01

2023-05-09T21:01

2023-05-09T21:20

сша

россия

китай

администрация президента сша

карин жан-пьер

джо байден

джанет йеллен

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ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Администрация США считает, что возможное наступление дефолта в США будет выгодно Китаю и РФ, а также создаст неопределенность в мире вокруг использования доллара, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.Во вторник днем президент США Джо Байден намерен провести встречу с лидерами конгресса по вопросу повышения госдолга, рассчитывая, что законодатели примут соответствующую норму во избежание наступления дефолта. Республиканцы, контролирующие нижнюю палату конгресса, увязывают повышение потолка с принятием неприемлемой для Белого дома программы радикального сокращения бюджетных расходов.Министр финансов США Джанет Йеллен ранее направила конгрессу письмо, в котором изложила, что власти уже к 1 июня могут исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга, что может привести к дефолту. Согласно ранее опубликованному анализу Совета экономических консультантов при Белом доме, если дефолт окажется долгосрочным, США в третьем квартале 2023 года рискуют потерять ВВП на 6,1%, а также около 8 миллионов рабочих мест.

https://ria.ru/20230327/defolt-1860993209.html

сша

россия

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, китай, администрация президента сша, карин жан-пьер, джо байден, джанет йеллен