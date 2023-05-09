https://ria.ru/20230509/chavushoglu-1870632667.html

Чавушоглу обсудит нормализацию отношений Турции и Сирии на встрече в Москве

Чавушоглу обсудит нормализацию отношений Турции и Сирии на встрече в Москве - РИА Новости, 09.05.2023

Чавушоглу обсудит нормализацию отношений Турции и Сирии на встрече в Москве

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в РФ намерен на четырехсторонней встрече обсудить нормализацию отношений Анкары с Дамаском, в том... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T15:27

2023-05-09T15:27

2023-05-09T15:46

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мевлют чавушоглу

башар асад

реджеп тайип эрдоган

иран

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СТАМБУЛ, 9 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в РФ намерен на четырехсторонней встрече обсудить нормализацию отношений Анкары с Дамаском, в том числе борьбу с терроризмом и возвращение беженцев в САР, сообщила пресс-служба МИД Турции.Чавушоглу ранее сообщил, что встреча глав МИД Турции, РФ, Ирана и Сирии пройдет в Москве 10 мая, на ней планируется обсудить "дорожную карту" по нормализации отношений Анкары и Дамаска и в целом ситуации в Сирии."Министр посетит РФ с визитом 9-10 мая. На четырехсторонней встрече 10 мая в Москве планируется обсудить нормализацию отношений Турции с Сирией, борьбу с терроризмом, политический процесс и гуманитарные проблемы, в том числе добровольное и безопасное возвращение беженцев в Сирию", - говорится в полученном РИА Новости сообщении.На полях встречи Чавушоглу также рассчитывает провести ряд двусторонних встреч, отметил МИД.В декабре в России состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. В январе Анкара предполагала, что такая встреча может пройти в начале февраля. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне.

https://ria.ru/20230507/otnosheniya-1870316749.html

https://ria.ru/20230507/turtsiya-1869931891.html

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в мире, россия, сирия, турция, мевлют чавушоглу, башар асад, реджеп тайип эрдоган, иран