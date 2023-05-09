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Зеленский обсудил с главой ЕК скорость поставки боеприпасов

Зеленский обсудил с главой ЕК скорость поставки боеприпасов - РИА Новости, 09.05.2023

Зеленский обсудил с главой ЕК скорость поставки боеприпасов

Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен скорость закупки и поставок обещанных Киеву миллиона боеприпасов. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T14:16

2023-05-09T14:16

2023-05-09T14:16

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россия

киев

владимир зеленский

сергей лавров

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен скорость закупки и поставок обещанных Киеву миллиона боеприпасов. Ранее европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что Евросоюз поставит Киеву миллион артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев. "Поблагодарил Урсулу за готовность Евросоюза предоставить Украине крайне необходимые боеприпасы - 1 миллион снарядов… Мы обсудили ключевой вопрос скорости закупки и поставок боеприпасов, потому что потребность в них на поле боя есть уже сейчас", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с главой ЕК в Киеве. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230509/melnik-1870560331.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, сергей лавров, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, нато