Рейтинг@Mail.ru
Зеленский обсудил с главой ЕК скорость поставки боеприпасов - РИА Новости, 09.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/boepripas-1870622253.html
Зеленский обсудил с главой ЕК скорость поставки боеприпасов
Зеленский обсудил с главой ЕК скорость поставки боеприпасов - РИА Новости, 09.05.2023
Зеленский обсудил с главой ЕК скорость поставки боеприпасов
Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен скорость закупки и поставок обещанных Киеву миллиона боеприпасов. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T14:16
2023-05-09T14:16
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
сергей лавров
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864801922_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e72b556ed79e059f80da65b62b9ac61.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен скорость закупки и поставок обещанных Киеву миллиона боеприпасов. Ранее европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что Евросоюз поставит Киеву миллион артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев. "Поблагодарил Урсулу за готовность Евросоюза предоставить Украине крайне необходимые боеприпасы - 1 миллион снарядов… Мы обсудили ключевой вопрос скорости закупки и поставок боеприпасов, потому что потребность в них на поле боя есть уже сейчас", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с главой ЕК в Киеве. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230509/melnik-1870560331.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864801922_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_07824469dc23e52122af07790e70f7bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, сергей лавров, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, НАТО
Зеленский обсудил с главой ЕК скорость поставки боеприпасов

Зеленский обсудил с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен скорость поставки боеприпасов

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен скорость закупки и поставок обещанных Киеву миллиона боеприпасов.
Ранее европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что Евросоюз поставит Киеву миллион артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев.
"Поблагодарил Урсулу за готовность Евросоюза предоставить Украине крайне необходимые боеприпасы - 1 миллион снарядов… Мы обсудили ключевой вопрос скорости закупки и поставок боеприпасов, потому что потребность в них на поле боя есть уже сейчас", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с главой ЕК в Киеве.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
"Показал истинное лицо Украины". Резкий выпад Мельника разозлил немцев
Вчера, 09:01
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийСергей ЛавровУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала