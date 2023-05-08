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Польша хочет отдать часть ввезенного с Украины зерна другим странам - РИА Новости, 08.05.2023
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16:34 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/zerno-1870483425.html
Польша хочет отдать часть ввезенного с Украины зерна другим странам
Польша хочет отдать часть ввезенного с Украины зерна другим странам - РИА Новости, 08.05.2023
Польша хочет отдать часть ввезенного с Украины зерна другим странам
Польша хочет отдать часть ввезенного с Украины зерна в рамках гуманитарной помощи другим странам, заявил журналистам пресс-секретарь правительства республики... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T16:34
2023-05-08T16:34
польша
украина
урсула фон дер ляйен
венгрия
евросоюз
в мире
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ВАРШАВА, 8 мая – РИА Новости. Польша хочет отдать часть ввезенного с Украины зерна в рамках гуманитарной помощи другим странам, заявил журналистам пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику ввезено с Украины около 2 миллионов тонн зерна. "Во время встречи господина премьера (Польши) с министром экономики Саудовской Аравии шел разговор о том, чтобы часть зерна была экспортирована из Польши в рамках гуманитарной помощи", - рассказал Мюллер. Он отметил, что Правительственное агентство стратегических резервов уже "ведет деятельность, касающуюся скупки" зерна. Ранее Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. Позже о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
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польша, украина, урсула фон дер ляйен, венгрия, евросоюз, в мире
Польша, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Венгрия, Евросоюз, В мире
Польша хочет отдать часть ввезенного с Украины зерна другим странам

Польша хочет отдать часть ввезенного с Украины зерна в рамках гуманитарной помощи

© Официальный Telegram-канал врио Главы Донецкой Народной Республики Дениса ПушилинаЗагрузка первого судна с зерном из Донецкой Народной Республики в порту Мариуполя
Загрузка первого судна с зерном из Донецкой Народной Республики в порту Мариуполя
© Официальный Telegram-канал врио Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина
Загрузка первого судна с зерном из Донецкой Народной Республики в порту Мариуполя. Архивное фото
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ВАРШАВА, 8 мая – РИА Новости. Польша хочет отдать часть ввезенного с Украины зерна в рамках гуманитарной помощи другим странам, заявил журналистам пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.
По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику ввезено с Украины около 2 миллионов тонн зерна.
"Во время встречи господина премьера (Польши) с министром экономики Саудовской Аравии шел разговор о том, чтобы часть зерна была экспортирована из Польши в рамках гуманитарной помощи", - рассказал Мюллер.
Он отметил, что Правительственное агентство стратегических резервов уже "ведет деятельность, касающуюся скупки" зерна.
Ранее Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. Позже о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
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