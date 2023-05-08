https://ria.ru/20230508/yakutiya-1870414355.html

На площади Победы в Якутске торжественно водрузили Знамя Победы

На площади Победы в Якутске торжественно водрузили Знамя Победы - РИА Новости, 08.05.2023

На площади Победы в Якутске торжественно водрузили Знамя Победы

Знамя Победы в понедельник торжественно водрузили на площади Победы города Якутска, этот символ должен передаваться из поколения в поколение, заявил... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T09:14

2023-05-08T09:14

2023-05-08T09:14

республика саха (якутия)

якутск

республика саха (якутия)

день победы

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ЯКУТСК, 8 мая - РИА Новости. Знамя Победы в понедельник торжественно водрузили на площади Победы города Якутска, этот символ должен передаваться из поколения в поколение, заявил руководитель администрации главы и правительства республики Георгий Михайлов. В годы Великой Отечественной войны из Якутии было призвано почти 63 тысяч человек Несмотря на прохладную ветреную погоду, в понедельник жители города Якутска собрались на площади Победы. В мероприятии приняли участие военный комиссар Республики Саха (Якутия) Александр Авдонин, представители региональной и городской власти, а также знаменные группы и почетный караул. Ранее порядка 10 тысяч якутян приняли участие в патриотической акции "Свеча памяти" в знак благодарности и памяти о подвиге страны.

https://ria.ru/20230506/yakutiya-1870139440.html

якутск

республика саха (якутия)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

якутск, республика саха (якутия), день победы