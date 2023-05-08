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На площади Победы в Якутске торжественно водрузили Знамя Победы - РИА Новости, 08.05.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
09:14 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/yakutiya-1870414355.html
На площади Победы в Якутске торжественно водрузили Знамя Победы
На площади Победы в Якутске торжественно водрузили Знамя Победы - РИА Новости, 08.05.2023
На площади Победы в Якутске торжественно водрузили Знамя Победы
Знамя Победы в понедельник торжественно водрузили на площади Победы города Якутска, этот символ должен передаваться из поколения в поколение, заявил... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T09:14
2023-05-08T09:14
республика саха (якутия)
якутск
республика саха (якутия)
день победы
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ЯКУТСК, 8 мая - РИА Новости. Знамя Победы в понедельник торжественно водрузили на площади Победы города Якутска, этот символ должен передаваться из поколения в поколение, заявил руководитель администрации главы и правительства республики Георгий Михайлов. В годы Великой Отечественной войны из Якутии было призвано почти 63 тысяч человек Несмотря на прохладную ветреную погоду, в понедельник жители города Якутска собрались на площади Победы. В мероприятии приняли участие военный комиссар Республики Саха (Якутия) Александр Авдонин, представители региональной и городской власти, а также знаменные группы и почетный караул. Ранее порядка 10 тысяч якутян приняли участие в патриотической акции "Свеча памяти" в знак благодарности и памяти о подвиге страны.
https://ria.ru/20230506/yakutiya-1870139440.html
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якутск, республика саха (якутия), день победы
Республика Саха (Якутия), Якутск, Республика Саха (Якутия), День Победы
На площади Победы в Якутске торжественно водрузили Знамя Победы

Знамя Победы торжественно водрузили на площади Победы города Якутска

© Фото : Пресс-служба Главы Республики и Правительства Республики Саха (Якутия)Торжественная церемония поднятия символа Знамени Победы в Якутске
Торжественная церемония поднятия символа Знамени Победы в Якутске - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© Фото : Пресс-служба Главы Республики и Правительства Республики Саха (Якутия)
Торжественная церемония поднятия символа Знамени Победы в Якутске
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 8 мая - РИА Новости. Знамя Победы в понедельник торжественно водрузили на площади Победы города Якутска, этот символ должен передаваться из поколения в поколение, заявил руководитель администрации главы и правительства республики Георгий Михайлов.
В годы Великой Отечественной войны из Якутии было призвано почти 63 тысяч человек
Акция Поём двором собрала всех якутян во дворах домов, где живут ветераны - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Акция "Поем двором" собрала якутян во дворах домов, где живут ветераны
6 мая, 12:20
Несмотря на прохладную ветреную погоду, в понедельник жители города Якутска собрались на площади Победы.
«
"Сегодня мы собрались на торжественную церемонию водружения Знамени Победы. В век новых технологий как бы ни менялся мир для нашей страны есть символы, которые являются неотъемлемой частью истории. Красное Знамя - это символ победы, и наша задача сделать так, чтобы он передавался от поколения к поколению. Мы должны помнить, какой ценой наши деды и прадеды - участники Великой Отечественной войны обеспечили нам мирное небо", - сказал Михайлов журналистам.
В мероприятии приняли участие военный комиссар Республики Саха (Якутия) Александр Авдонин, представители региональной и городской власти, а также знаменные группы и почетный караул.
Ранее порядка 10 тысяч якутян приняли участие в патриотической акции "Свеча памяти" в знак благодарности и памяти о подвиге страны.
"Огонь памяти": акция в честь героев Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На торжественном мероприятии в Александровском саду присутствовали представители Народного фронта и участники спецоперации, в том числе доброволец из Сербии Деян Берич.

Сербский снайпер Деян Берич на церемонии взятия частицы Вечного огня, зажженного на мемориале Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в Москве, где стартует всероссийский автопробег в рамках патриотической акции Огонь памяти

На торжественном мероприятии в Александровском саду присутствовали представители Народного фронта и участники спецоперации, в том числе доброволец из Сербии Деян Берич.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Частицу пламени взяли от Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата.

Военнослужащие на церемонии взятия частицы Вечного огня, зажженного на мемориале Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в Москве, где стартует всероссийский автопробег в рамках патриотической акции Огонь памяти

Частицу пламени взяли от Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Военнослужащий на церемонии взятия частицы Вечного огня, зажженного на мемориале "Могила Неизвестного Солдата" у Кремлевской стены.

Военнослужащий на церемонии взятия частицы Вечного огня, зажженного на мемориале Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в Москве, где стартует всероссийский автопробег в рамках патриотической акции Огонь памяти

Военнослужащий на церемонии взятия частицы Вечного огня, зажженного на мемориале "Могила Неизвестного Солдата" у Кремлевской стены.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Лампы с частицами священного пламени доставят ветеранам Великой Отечественной в 24 регионах России.

Военнослужащие на церемонии взятия частицы Вечного огня, зажженного на мемориале Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в Москве, где стартует всероссийский автопробег в рамках патриотической акции Огонь памяти

Лампы с частицами священного пламени доставят ветеранам Великой Отечественной в 24 регионах России.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В этом году "Огонь памяти" привезут и в новые регионы: ЛНР, ДНР и Запорожскую область.

Активистка Общероссийского народного фронта на церемонии взятия частицы Вечного огня, зажженного на мемориале Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в Москве

В этом году "Огонь памяти" привезут и в новые регионы: ЛНР, ДНР и Запорожскую область.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

По словам Деяна Берича, частицу Вечного огня ждут и добровольцы, защищающие Донбасс.

Сербский снайпер Деян Берич на церемонии взятия частицы Вечного огня, зажженного на мемориале Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в Москве, где стартует всероссийский автопробег в рамках патриотической акции Огонь памяти

По словам Деяна Берича, частицу Вечного огня ждут и добровольцы, защищающие Донбасс.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Сотни зажженных ламп представители Народного фронта, известные артисты, журналисты и телеведущие доставят в 13 стран.

Возложение цветов к мемориалу Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в Москве после церемонии взятия частицы Вечного огня в рамках патриотической акции Огонь памяти

Сотни зажженных ламп представители Народного фронта, известные артисты, журналисты и телеведущие доставят в 13 стран.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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7 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

"Огню памяти" в этом году предстоит преодолеть расстояние почти в 76 тысяч километров.

Активисты Общероссийского народного фронта возлагают цветы к мемориалу Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в Москве после церемонии взятия частицы Вечного огня в рамках патриотической акции Огонь памяти

"Огню памяти" в этом году предстоит преодолеть расстояние почти в 76 тысяч километров.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Сербский снайпер Деян Берич на патриотической акции "Огонь памяти".

Сербский снайпер Деян Берич на церемонии взятия частицы Вечного огня, зажженного на мемориале Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в Москве, где стартует всероссийский автопробег в рамках патриотической акции Огонь памяти

Сербский снайпер Деян Берич на патриотической акции "Огонь памяти".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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9 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Акцию "Огонь памяти" Народный фронт по традиции проводит в преддверии Дня Победы.

Участники церемонии взятия частицы Вечного огня, зажженного на мемориале Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в Москве, где стартует всероссийский автопробег в рамках патриотической акции Огонь памяти

Акцию "Огонь памяти" Народный фронт по традиции проводит в преддверии Дня Победы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 10

На торжественном мероприятии в Александровском саду присутствовали представители Народного фронта и участники спецоперации, в том числе доброволец из Сербии Деян Берич.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 10

Частицу пламени взяли от Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 10

Военнослужащий на церемонии взятия частицы Вечного огня, зажженного на мемориале "Могила Неизвестного Солдата" у Кремлевской стены.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 10

Лампы с частицами священного пламени доставят ветеранам Великой Отечественной в 24 регионах России.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 10

В этом году "Огонь памяти" привезут и в новые регионы: ЛНР, ДНР и Запорожскую область.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10

По словам Деяна Берича, частицу Вечного огня ждут и добровольцы, защищающие Донбасс.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 10

Сотни зажженных ламп представители Народного фронта, известные артисты, журналисты и телеведущие доставят в 13 стран.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 10

"Огню памяти" в этом году предстоит преодолеть расстояние почти в 76 тысяч километров.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 10

Сербский снайпер Деян Берич на патриотической акции "Огонь памяти".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
9 из 10

Акцию "Огонь памяти" Народный фронт по традиции проводит в преддверии Дня Победы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Республика Саха (Якутия)ЯкутскРеспублика Саха (Якутия)День Победы
 
 
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