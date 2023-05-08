На площади Победы в Якутске торжественно водрузили Знамя Победы

Знамя Победы торжественно водрузили на площади Победы города Якутска
На торжественном мероприятии в Александровском саду присутствовали представители Народного фронта и участники спецоперации, в том числе доброволец из Сербии Деян Берич.
На торжественном мероприятии в Александровском саду присутствовали представители Народного фронта и участники спецоперации, в том числе доброволец из Сербии Деян Берич.
Частицу пламени взяли от Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата.
Частицу пламени взяли от Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата.
Военнослужащий на церемонии взятия частицы Вечного огня, зажженного на мемориале "Могила Неизвестного Солдата" у Кремлевской стены.
Военнослужащий на церемонии взятия частицы Вечного огня, зажженного на мемориале "Могила Неизвестного Солдата" у Кремлевской стены.
Лампы с частицами священного пламени доставят ветеранам Великой Отечественной в 24 регионах России.
Лампы с частицами священного пламени доставят ветеранам Великой Отечественной в 24 регионах России.
В этом году "Огонь памяти" привезут и в новые регионы: ЛНР, ДНР и Запорожскую область.
В этом году "Огонь памяти" привезут и в новые регионы: ЛНР, ДНР и Запорожскую область.
По словам Деяна Берича, частицу Вечного огня ждут и добровольцы, защищающие Донбасс.
По словам Деяна Берича, частицу Вечного огня ждут и добровольцы, защищающие Донбасс.
Сотни зажженных ламп представители Народного фронта, известные артисты, журналисты и телеведущие доставят в 13 стран.
Сотни зажженных ламп представители Народного фронта, известные артисты, журналисты и телеведущие доставят в 13 стран.
"Огню памяти" в этом году предстоит преодолеть расстояние почти в 76 тысяч километров.
"Огню памяти" в этом году предстоит преодолеть расстояние почти в 76 тысяч километров.
Сербский снайпер Деян Берич на патриотической акции "Огонь памяти".
Сербский снайпер Деян Берич на патриотической акции "Огонь памяти".
Акцию "Огонь памяти" Народный фронт по традиции проводит в преддверии Дня Победы.
Акцию "Огонь памяти" Народный фронт по традиции проводит в преддверии Дня Победы.
На торжественном мероприятии в Александровском саду присутствовали представители Народного фронта и участники спецоперации, в том числе доброволец из Сербии Деян Берич.
Частицу пламени взяли от Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата.
Военнослужащий на церемонии взятия частицы Вечного огня, зажженного на мемориале "Могила Неизвестного Солдата" у Кремлевской стены.
Лампы с частицами священного пламени доставят ветеранам Великой Отечественной в 24 регионах России.
В этом году "Огонь памяти" привезут и в новые регионы: ЛНР, ДНР и Запорожскую область.
По словам Деяна Берича, частицу Вечного огня ждут и добровольцы, защищающие Донбасс.
Сотни зажженных ламп представители Народного фронта, известные артисты, журналисты и телеведущие доставят в 13 стран.
"Огню памяти" в этом году предстоит преодолеть расстояние почти в 76 тысяч километров.
Сербский снайпер Деян Берич на патриотической акции "Огонь памяти".
Акцию "Огонь памяти" Народный фронт по традиции проводит в преддверии Дня Победы.