https://ria.ru/20230507/yakutiya-1870346152.html

В патриотической акции "Свеча памяти" приняли участие десять тысяч якутян

В патриотической акции "Свеча памяти" приняли участие десять тысяч якутян - РИА Новости, 07.05.2023

В патриотической акции "Свеча памяти" приняли участие десять тысяч якутян

Порядка 10 тысяч якутян приняли участие в патриотической акции "Свеча памяти" в знак благодарности и памяти о подвиге страны, заявил глава региона Айсен... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T17:17

2023-05-07T17:17

2023-05-07T17:26

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

айсен николаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870345535_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0ccf34a839e36c1e4d4f03cd1cc88a79.jpg

ЯКУТСК, 7 мая - РИА Новости. Порядка 10 тысяч якутян приняли участие в патриотической акции "Свеча памяти" в знак благодарности и памяти о подвиге страны, заявил глава региона Айсен Николаев в Telegram.Как отметил глава республики, миллионы свечей зажглись сегодня в России в память о тех, кто пожертвовал своей жизнью в годы Великой Отечественной войны.Жители столицы республики собрались на площади Победы. Председатель комитета родителей солдат и матросов республики Мария Емельянова заявила РИА Новости о том, что на фоне специальной военной операции мероприятия, посвященные Дню Победы, обретают особенный смысл. "Мы должны помнить и чтить воинов, павших смертью храбрых. Никто не забыт, ничто на забыто. Каждый раз во время визитов в воинские части я показываю нашим ребятам видео и фото из родной Якутии, делюсь с ними свежими новостями. Двенадцатый год мы проводим Ысыахи в воинских частях Восточного военного округа. Сейчас это поднимает их боевой дух. После девятого мая готовлюсь посетить более 20 частей. Потом планирую вновь отправиться в Ростов", - сказала председатель.

https://ria.ru/20230506/yakutiya-1870139440.html

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика саха (якутия), айсен николаев