https://ria.ru/20230507/yakutiya-1870346152.html
В патриотической акции "Свеча памяти" приняли участие десять тысяч якутян
В патриотической акции "Свеча памяти" приняли участие десять тысяч якутян - РИА Новости, 07.05.2023
В патриотической акции "Свеча памяти" приняли участие десять тысяч якутян
Порядка 10 тысяч якутян приняли участие в патриотической акции "Свеча памяти" в знак благодарности и памяти о подвиге страны, заявил глава региона Айсен... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T17:17
2023-05-07T17:17
2023-05-07T17:26
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
айсен николаев
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ЯКУТСК, 7 мая - РИА Новости. Порядка 10 тысяч якутян приняли участие в патриотической акции "Свеча памяти" в знак благодарности и памяти о подвиге страны, заявил глава региона Айсен Николаев в Telegram.Как отметил глава республики, миллионы свечей зажглись сегодня в России в память о тех, кто пожертвовал своей жизнью в годы Великой Отечественной войны.Жители столицы республики собрались на площади Победы. Председатель комитета родителей солдат и матросов республики Мария Емельянова заявила РИА Новости о том, что на фоне специальной военной операции мероприятия, посвященные Дню Победы, обретают особенный смысл. "Мы должны помнить и чтить воинов, павших смертью храбрых. Никто не забыт, ничто на забыто. Каждый раз во время визитов в воинские части я показываю нашим ребятам видео и фото из родной Якутии, делюсь с ними свежими новостями. Двенадцатый год мы проводим Ысыахи в воинских частях Восточного военного округа. Сейчас это поднимает их боевой дух. После девятого мая готовлюсь посетить более 20 частей. Потом планирую вновь отправиться в Ростов", - сказала председатель.
https://ria.ru/20230506/yakutiya-1870139440.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев
В патриотической акции "Свеча памяти" приняли участие десять тысяч якутян
Николаев: десять тысяч якутян приняли участие в патриотической акции "Свеча памяти"
ЯКУТСК, 7 мая - РИА Новости.
Порядка 10 тысяч якутян приняли участие в патриотической акции "Свеча памяти" в знак благодарности и памяти о подвиге страны, заявил глава региона Айсен Николаев в Telegram
.
Как отметил глава республики, миллионы свечей зажглись сегодня в России в память о тех, кто пожертвовал своей жизнью в годы Великой Отечественной войны.
«
"Акция "Свеча памяти" прошла и в нашей республике. В этом году в ней приняли участие порядка 10 тысяч человек. Это символ благодарности и памяти о подвиге нашей великой страны. Пока бьются наши сердца, из поколения в поколение - мы помним!" - сказал Николаев.
Жители столицы республики собрались на площади Победы. Председатель комитета родителей солдат и матросов республики Мария Емельянова заявила РИА Новости о том, что на фоне специальной военной операции мероприятия, посвященные Дню Победы, обретают особенный смысл. "Мы должны помнить и чтить воинов, павших смертью храбрых. Никто не забыт, ничто на забыто. Каждый раз во время визитов в воинские части я показываю нашим ребятам видео и фото из родной Якутии, делюсь с ними свежими новостями. Двенадцатый год мы проводим Ысыахи в воинских частях Восточного военного округа. Сейчас это поднимает их боевой дух. После девятого мая готовлюсь посетить более 20 частей. Потом планирую вновь отправиться в Ростов", - сказала председатель.
Акция "Поем двором" собрала якутян во дворах домов, где живут ветераны