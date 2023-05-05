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"Огонь памяти": акция в честь героев Великой Отечественной войны - РИА Новости, 05.05.2023
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13:07 05.05.2023 (обновлено: 15:05 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/aktsiya-1869865785.html
"Огонь памяти": акция в честь героев Великой Отечественной войны
"Огонь памяти": акция в честь героев Великой Отечественной войны - РИА Новости, 05.05.2023
"Огонь памяти": акция в честь героев Великой Отечественной войны
В канун Дня Победы в Москве провели патриотическую акцию, посвященную подвигам погибших в Великой Отечественной войне. "Огонь памяти" — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 05.05.2023
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фото
москва
день победы
московский кремль
могила неизвестного солдата
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В канун Дня Победы в Москве провели патриотическую акцию, посвященную подвигам погибших в Великой Отечественной войне. "Огонь памяти" — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, москва, день победы, московский кремль, могила неизвестного солдата
Фото, Москва, День Победы, Московский Кремль, Могила Неизвестного солдата

"Огонь памяти": акция в честь героев Великой Отечественной войны

Читать ria.ru в
В канун Дня Победы в Москве провели патриотическую акцию, посвященную подвигам погибших в Великой Отечественной войне. "Огонь памяти" — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На торжественном мероприятии в Александровском саду присутствовали представители Народного фронта и участники спецоперации, в том числе доброволец из Сербии Деян Берич.

Сербский снайпер Деян Берич на церемонии взятия частицы Вечного огня, зажженного на мемориале Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в Москве, где стартует всероссийский автопробег в рамках патриотической акции Огонь памяти

На торжественном мероприятии в Александровском саду присутствовали представители Народного фронта и участники спецоперации, в том числе доброволец из Сербии Деян Берич.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Частицу пламени взяли от Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата.

Военнослужащие на церемонии взятия частицы Вечного огня, зажженного на мемориале Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в Москве, где стартует всероссийский автопробег в рамках патриотической акции Огонь памяти

Частицу пламени взяли от Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Военнослужащий на церемонии взятия частицы Вечного огня, зажженного на мемориале "Могила Неизвестного Солдата" у Кремлевской стены.

Военнослужащий на церемонии взятия частицы Вечного огня, зажженного на мемориале Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в Москве, где стартует всероссийский автопробег в рамках патриотической акции Огонь памяти

Военнослужащий на церемонии взятия частицы Вечного огня, зажженного на мемориале "Могила Неизвестного Солдата" у Кремлевской стены.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Лампы с частицами священного пламени доставят ветеранам Великой Отечественной в 24 регионах России.

Военнослужащие на церемонии взятия частицы Вечного огня, зажженного на мемориале Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в Москве, где стартует всероссийский автопробег в рамках патриотической акции Огонь памяти

Лампы с частицами священного пламени доставят ветеранам Великой Отечественной в 24 регионах России.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В этом году "Огонь памяти" привезут и в новые регионы: ЛНР, ДНР и Запорожскую область.

Активистка Общероссийского народного фронта на церемонии взятия частицы Вечного огня, зажженного на мемориале Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в Москве

В этом году "Огонь памяти" привезут и в новые регионы: ЛНР, ДНР и Запорожскую область.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

По словам Деяна Берича, частицу Вечного огня ждут и добровольцы, защищающие Донбасс.

Сербский снайпер Деян Берич на церемонии взятия частицы Вечного огня, зажженного на мемориале Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в Москве, где стартует всероссийский автопробег в рамках патриотической акции Огонь памяти

По словам Деяна Берича, частицу Вечного огня ждут и добровольцы, защищающие Донбасс.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Сотни зажженных ламп представители Народного фронта, известные артисты, журналисты и телеведущие доставят в 13 стран.

Возложение цветов к мемориалу Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в Москве после церемонии взятия частицы Вечного огня в рамках патриотической акции Огонь памяти

Сотни зажженных ламп представители Народного фронта, известные артисты, журналисты и телеведущие доставят в 13 стран.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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7 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

"Огню памяти" в этом году предстоит преодолеть расстояние почти в 76 тысяч километров.

Активисты Общероссийского народного фронта возлагают цветы к мемориалу Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в Москве после церемонии взятия частицы Вечного огня в рамках патриотической акции Огонь памяти

"Огню памяти" в этом году предстоит преодолеть расстояние почти в 76 тысяч километров.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Сербский снайпер Деян Берич на патриотической акции "Огонь памяти".

Сербский снайпер Деян Берич на церемонии взятия частицы Вечного огня, зажженного на мемориале Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в Москве, где стартует всероссийский автопробег в рамках патриотической акции Огонь памяти

Сербский снайпер Деян Берич на патриотической акции "Огонь памяти".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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9 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Акцию "Огонь памяти" Народный фронт по традиции проводит в преддверии Дня Победы.

Участники церемонии взятия частицы Вечного огня, зажженного на мемориале Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в Москве, где стартует всероссийский автопробег в рамках патриотической акции Огонь памяти

Акцию "Огонь памяти" Народный фронт по традиции проводит в преддверии Дня Победы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ФотоМоскваДень ПобедыМосковский КремльМогила Неизвестного солдата
 
 
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