https://ria.ru/20230505/aktsiya-1869865785.html

"Огонь памяти": акция в честь героев Великой Отечественной войны

"Огонь памяти": акция в честь героев Великой Отечественной войны - РИА Новости, 05.05.2023

"Огонь памяти": акция в честь героев Великой Отечественной войны

В канун Дня Победы в Москве провели патриотическую акцию, посвященную подвигам погибших в Великой Отечественной войне. "Огонь памяти" — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T13:07

2023-05-05T13:07

2023-05-05T15:05

фото

москва

день победы

московский кремль

могила неизвестного солдата

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В канун Дня Победы в Москве провели патриотическую акцию, посвященную подвигам погибших в Великой Отечественной войне. "Огонь памяти" — в фотоленте Ria.ru.

москва

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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