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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 08.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Взрывы прогремели в Сумской области, сообщает украинское издание "Клименко.Тайм". РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T22:51
2023-05-08T22:51
2023-05-08T22:51
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
харьков
вооруженные силы рф
днепропетровская область
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Взрывы прогремели в Сумской области, сообщает украинское издание "Клименко.Тайм". "Сообщают о взрывах в Сумской области", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Ранее издание "Страна.ua" сообщало о взрывах в Харькове и Днепропетровской области. Подробности не приводятся. Ранее в указанных регионах объявили воздушную тревогу. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сумская область, харьков, вооруженные силы рф, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Харьков, Вооруженные силы РФ, Днепропетровская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Клименко.Тайм: в Сумской области прогремели взрывы