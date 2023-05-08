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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киевской области - РИА Новости, 08.05.2023
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00:35 08.05.2023 (обновлено: 01:33 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/vzryvy-1870399267.html
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киевской области
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киевской области - РИА Новости, 08.05.2023
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киевской области
Украинское издание "Страна.ua" сообщает, что в Киевской области, где ранее была объявлена воздушная тревога, звучат взрывы. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T00:35
2023-05-08T01:33
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
страна.ua
киев
днепропетровская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" сообщает, что в Киевской области, где ранее была объявлена воздушная тревога, звучат взрывы. Воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области поздно вечером в воскресенье. "Сообщают о взрывах в Киевской области", - говорится в телеграм-канале издания. В свою очередь, УНИАН сообщило о взрывах и в Киеве. "В Киеве и области слышны взрывы. Работает ПВО", - говорится в телеграм-канале агентства.В воскресенье тревога была также объявлена в Винницкой, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Ближе к полуночи тревогу объявили в Житомирской и Сумской областях. Ряд украинских СМИ, в частности издание "Страна.ua" и агентство УНИАН, со ссылкой на соцсети сообщили и о взрывах в Одессе. Позднее - и о пожаре там. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230507/artilleriya-1870261421.html
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в мире, киевская область, страна.ua, киев, днепропетровская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Страна.ua, Киев, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киевской области

Украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Киевской области

© AP Photo / Emilio MorenattiВид Киева
Вид Киева - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Вид Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" сообщает, что в Киевской области, где ранее была объявлена воздушная тревога, звучат взрывы.
Воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области поздно вечером в воскресенье.
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"Сообщают о взрывах в Киевской области", - говорится в телеграм-канале издания.
В свою очередь, УНИАН сообщило о взрывах и в Киеве. "В Киеве и области слышны взрывы. Работает ПВО", - говорится в телеграм-канале агентства.
В воскресенье тревога была также объявлена в Винницкой, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Ближе к полуночи тревогу объявили в Житомирской и Сумской областях.
Ряд украинских СМИ, в частности издание "Страна.ua" и агентство УНИАН, со ссылкой на соцсети сообщили и о взрывах в Одессе. Позднее - и о пожаре там.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевская областьСтрана.uaКиевДнепропетровская областьВооруженные силы РФ
 
 
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