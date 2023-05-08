https://ria.ru/20230508/vzryvy-1870399267.html

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киевской области

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киевской области - РИА Новости, 08.05.2023

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киевской области

Украинское издание "Страна.ua" сообщает, что в Киевской области, где ранее была объявлена воздушная тревога, звучат взрывы. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T00:35

2023-05-08T00:35

2023-05-08T01:33

специальная военная операция на украине

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киевская область

страна.ua

киев

днепропетровская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" сообщает, что в Киевской области, где ранее была объявлена воздушная тревога, звучат взрывы. Воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области поздно вечером в воскресенье. "Сообщают о взрывах в Киевской области", - говорится в телеграм-канале издания. В свою очередь, УНИАН сообщило о взрывах и в Киеве. "В Киеве и области слышны взрывы. Работает ПВО", - говорится в телеграм-канале агентства.В воскресенье тревога была также объявлена в Винницкой, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Ближе к полуночи тревогу объявили в Житомирской и Сумской областях. Ряд украинских СМИ, в частности издание "Страна.ua" и агентство УНИАН, со ссылкой на соцсети сообщили и о взрывах в Одессе. Позднее - и о пожаре там. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230507/artilleriya-1870261421.html

https://ria.ru/20230507/artemovsk-1870321777.html

киевская область

киев

днепропетровская область

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в мире, киевская область, страна.ua, киев, днепропетровская область, вооруженные силы рф