ЦИК Узбекистана приступил к подготовке досрочных выборов президента страны
ЦИК Узбекистана приступил к подготовке досрочных выборов президента страны 9 июля
Флаг Узбекистана. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 8 мая – РИА Новости. ЦИК Узбекистана приступил к подготовке досрочных выборов президента, назначенных на 9 июля, сообщает в понедельник пресс-служба Центризбиркома.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв в понедельник подписал указ о проведении досрочных выборов главы государства 9 июля. Это будут первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. По конституционному закону действующий руководитель старны Мирзиёев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост.
"Центральная избирательная комиссия приступила к подготовке к досрочному проведению выборов Президента Республики Узбекистан", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦИК.
В пресс-службе напомнили, что в соответствии в избирательным законодательством, в случае назначения президентом Узбекистана досрочных выборов главы государства, они проводятся в течение двух месяцев. При этом ЦИК определяет сроки подготовки к выборам и осуществления мероприятий по их проведению. "В связи с этим 10 мая 2023 года в 11.00 (9.00 мск) состоится заседание Центральной избирательной комиссии. На заседании будут рассмотрены вопросы об объявлении начала избирательной кампании по досрочным выборам президента Республики Узбекистан, а также установлении сроков подготовки к выборам и реализации мероприятий по их проведению", - добавили в пресс-службе.
Мирзиёев был избран президентом Узбекистана на внеочередных выборах в декабре 2016 года - спустя три месяца после смерти первого главы государства Ислама Каримова, управлявшего республикой с 1989 года. В октябре 2021 года Мирзиеёв, набрав 80,12% голосов, вновь победил на президентских выборах.