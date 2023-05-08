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ЦИК Узбекистана приступил к подготовке досрочных выборов президента страны

ЦИК Узбекистана приступил к подготовке досрочных выборов президента страны - РИА Новости, 08.05.2023

ЦИК Узбекистана приступил к подготовке досрочных выборов президента страны

ЦИК Узбекистана приступил к подготовке досрочных выборов президента, назначенных на 9 июля, сообщает в понедельник пресс-служба Центризбиркома. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T14:46

2023-05-08T14:46

2023-05-08T14:46

в мире

узбекистан

шавкат мирзиеев

ислам каримов

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ТАШКЕНТ, 8 мая – РИА Новости. ЦИК Узбекистана приступил к подготовке досрочных выборов президента, назначенных на 9 июля, сообщает в понедельник пресс-служба Центризбиркома. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв в понедельник подписал указ о проведении досрочных выборов главы государства 9 июля. Это будут первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. По конституционному закону действующий руководитель старны Мирзиёев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост. "Центральная избирательная комиссия приступила к подготовке к досрочному проведению выборов Президента Республики Узбекистан", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦИК. В пресс-службе напомнили, что в соответствии в избирательным законодательством, в случае назначения президентом Узбекистана досрочных выборов главы государства, они проводятся в течение двух месяцев. При этом ЦИК определяет сроки подготовки к выборам и осуществления мероприятий по их проведению. "В связи с этим 10 мая 2023 года в 11.00 (9.00 мск) состоится заседание Центральной избирательной комиссии. На заседании будут рассмотрены вопросы об объявлении начала избирательной кампании по досрочным выборам президента Республики Узбекистан, а также установлении сроков подготовки к выборам и реализации мероприятий по их проведению", - добавили в пресс-службе. Мирзиёев был избран президентом Узбекистана на внеочередных выборах в декабре 2016 года - спустя три месяца после смерти первого главы государства Ислама Каримова, управлявшего республикой с 1989 года. В октябре 2021 года Мирзиеёв, набрав 80,12% голосов, вновь победил на президентских выборах.

https://ria.ru/20230501/konstitutsiya-1868997272.html

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в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев, ислам каримов