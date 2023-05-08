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Путин провел беседу с прибывшим в Москву президентом Узбекистана

Путин провел беседу с прибывшим в Москву президентом Узбекистана - РИА Новости, 08.05.2023

Путин провел беседу с прибывшим в Москву президентом Узбекистана

Президент РФ Владимир Путин провел в понедельник беседу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T21:01

2023-05-08T21:01

2023-05-08T21:07

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владимир путин

дмитрий песков

день победы

шавкат мирзиеев

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел в понедельник беседу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Песков уточнил, что встреча двух президентов состоялась в Кремле.Днем в понедельник стало известно, что Мирзиёев отбыл в Москву с рабочим визитом по приглашению президента РФ, он примет участие в торжествах в связи с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

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политика, москва, узбекистан, россия, владимир путин, дмитрий песков, день победы, шавкат мирзиеев