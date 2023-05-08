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Путин провел беседу с прибывшим в Москву президентом Узбекистана - РИА Новости, 08.05.2023
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21:01 08.05.2023 (обновлено: 21:07 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/vstrecha-1870520457.html
Путин провел беседу с прибывшим в Москву президентом Узбекистана
Путин провел беседу с прибывшим в Москву президентом Узбекистана - РИА Новости, 08.05.2023
Путин провел беседу с прибывшим в Москву президентом Узбекистана
Президент РФ Владимир Путин провел в понедельник беседу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T21:01
2023-05-08T21:07
политика
москва
узбекистан
россия
владимир путин
дмитрий песков
день победы
шавкат мирзиеев
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел в понедельник беседу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Песков уточнил, что встреча двух президентов состоялась в Кремле.Днем в понедельник стало известно, что Мирзиёев отбыл в Москву с рабочим визитом по приглашению президента РФ, он примет участие в торжествах в связи с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
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политика, москва, узбекистан, россия, владимир путин, дмитрий песков, день победы, шавкат мирзиеев
Политика, Москва, Узбекистан, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, День Победы, Шавкат Мирзиеев
Путин провел беседу с прибывшим в Москву президентом Узбекистана

Путин провел беседу с прибывшим в Москву президентом Узбекистана Шавкатов Мирзиеевым

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (слева) во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (слева) во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (слева) во время встречи в Кремле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел в понедельник беседу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков уточнил, что встреча двух президентов состоялась в Кремле.
Днем в понедельник стало известно, что Мирзиёев отбыл в Москву с рабочим визитом по приглашению президента РФ, он примет участие в торжествах в связи с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Парадный расчет на военном параде, посвященном 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
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ПолитикаМоскваУзбекистанРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковДень ПобедыШавкат Мирзиеев
 
 
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