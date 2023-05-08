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Путин назвал сохранение исторической правды о войне нравственным долгом - РИА Новости, 08.05.2023
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12:32 08.05.2023 (обновлено: 16:14 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/voyna-1870449414.html
Путин назвал сохранение исторической правды о войне нравственным долгом
Путин назвал сохранение исторической правды о войне нравственным долгом - РИА Новости, 08.05.2023
Путин назвал сохранение исторической правды о войне нравственным долгом
Президент России Владимир Путин в поздравлении в честь Дня Победы подчеркнул, что нравственный долг заключается в недопущении искажения правды о Великой... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T12:32
2023-05-08T16:14
россия
владимир путин
день победы
в мире
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении в честь Дня Победы подчеркнул, что нравственный долг заключается в недопущении искажения правды о Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Кремля.Поздравление с 78-й годовщиной Победы глава государства направил лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии.В послании говорится о нравственном долге, который состоит в том, чтобы хранить завещанные предками традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, избегать оправдания нацистов и их идейных наследников.Российский лидер выразил также уверенность, что духовное наследие Великой Победы будет способствовать плодотворному развитию отношений между странами и народами.В заключение он поблагодарил всех ветеранов войны и тружеников тыла, пожелал им здоровья, благополучия и долголетия.
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россия, владимир путин, день победы, в мире, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)
Россия, Владимир Путин, День Победы, В мире, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945)
Путин назвал сохранение исторической правды о войне нравственным долгом

Президент России Владимир Путин поздравил с 78-й годовщиной Победы глав стран СНГ

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении в честь Дня Победы подчеркнул, что нравственный долг заключается в недопущении искажения правды о Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Кремля.
Поздравление с 78-й годовщиной Победы глава государства направил лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии.
В послании говорится о нравственном долге, который состоит в том, чтобы хранить завещанные предками традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, избегать оправдания нацистов и их идейных наследников.
Российский лидер выразил также уверенность, что духовное наследие Великой Победы будет способствовать плодотворному развитию отношений между странами и народами.
В заключение он поблагодарил всех ветеранов войны и тружеников тыла, пожелал им здоровья, благополучия и долголетия.
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