https://ria.ru/20230508/voyna-1870449414.html

Путин назвал сохранение исторической правды о войне нравственным долгом

Путин назвал сохранение исторической правды о войне нравственным долгом - РИА Новости, 08.05.2023

Путин назвал сохранение исторической правды о войне нравственным долгом

Президент России Владимир Путин в поздравлении в честь Дня Победы подчеркнул, что нравственный долг заключается в недопущении искажения правды о Великой... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T12:32

2023-05-08T12:32

2023-05-08T16:14

россия

владимир путин

день победы

в мире

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении в честь Дня Победы подчеркнул, что нравственный долг заключается в недопущении искажения правды о Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Кремля.Поздравление с 78-й годовщиной Победы глава государства направил лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии.В послании говорится о нравственном долге, который состоит в том, чтобы хранить завещанные предками традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, избегать оправдания нацистов и их идейных наследников.Российский лидер выразил также уверенность, что духовное наследие Великой Победы будет способствовать плодотворному развитию отношений между странами и народами.В заключение он поблагодарил всех ветеранов войны и тружеников тыла, пожелал им здоровья, благополучия и долголетия.

https://ria.ru/20230503/den_pobedy-1869492014.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, день победы, в мире, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)