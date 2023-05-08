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Президент Таджикистана отправился в Москву на празднование Дня Победы - РИА Новости, 08.05.2023
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14:35 08.05.2023 (обновлено: 16:42 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/vizit-1870467703.html
Президент Таджикистана отправился в Москву на празднование Дня Победы
Президент Таджикистана отправился в Москву на празднование Дня Победы - РИА Новости, 08.05.2023
Президент Таджикистана отправился в Москву на празднование Дня Победы
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отбыл в Москву, где по приглашению президента РФ Владимира Путина примет участие в торжествах по случаю Дня Победы,... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T14:35
2023-05-08T16:42
таджикистан
москва
день победы
россия
владимир путин
эмомали рахмон
в мире
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ДУШАНБЕ, 8 мая – РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отбыл в Москву, где по приглашению президента РФ Владимира Путина примет участие в торжествах по случаю Дня Победы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы таджикского государства."По приглашению президента Путина президент Таджикистана примет в Москве участие в тожествах по случаю 78-й годовщины Победы", - сказал собеседник агентства.Перед отъездом в аэропорт Рахмон посетил парк Победы в Душанбе для участия в церемонии возложения венка в честь годовщины Победы.
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таджикистан, москва, день победы, россия, владимир путин, эмомали рахмон, в мире
Таджикистан, Москва, День Победы, Россия, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, В мире
Президент Таджикистана отправился в Москву на празднование Дня Победы

Президент Таджикистана Рахмон отправился в Москву на празднование Дня Победы

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
© Пресс-служба МИД РФ
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 8 мая – РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отбыл в Москву, где по приглашению президента РФ Владимира Путина примет участие в торжествах по случаю Дня Победы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы таджикского государства.
"По приглашению президента Путина президент Таджикистана примет в Москве участие в тожествах по случаю 78-й годовщины Победы", - сказал собеседник агентства.
Перед отъездом в аэропорт Рахмон посетил парк Победы в Душанбе для участия в церемонии возложения венка в честь годовщины Победы.
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