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Президент Таджикистана отправился в Москву на празднование Дня Победы
Президент Таджикистана отправился в Москву на празднование Дня Победы - РИА Новости, 08.05.2023
Президент Таджикистана отправился в Москву на празднование Дня Победы
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отбыл в Москву, где по приглашению президента РФ Владимира Путина примет участие в торжествах по случаю Дня Победы,... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T14:35
2023-05-08T14:35
2023-05-08T16:42
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эмомали рахмон
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ДУШАНБЕ, 8 мая – РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отбыл в Москву, где по приглашению президента РФ Владимира Путина примет участие в торжествах по случаю Дня Победы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы таджикского государства."По приглашению президента Путина президент Таджикистана примет в Москве участие в тожествах по случаю 78-й годовщины Победы", - сказал собеседник агентства.Перед отъездом в аэропорт Рахмон посетил парк Победы в Душанбе для участия в церемонии возложения венка в честь годовщины Победы.
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Таджикистан, Москва, День Победы, Россия, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, В мире
Президент Таджикистана отправился в Москву на празднование Дня Победы
Президент Таджикистана Рахмон отправился в Москву на празднование Дня Победы