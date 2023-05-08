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Президент Таджикистана отправился в Москву на празднование Дня Победы

Президент Таджикистана отправился в Москву на празднование Дня Победы - РИА Новости, 08.05.2023

Президент Таджикистана отправился в Москву на празднование Дня Победы

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отбыл в Москву, где по приглашению президента РФ Владимира Путина примет участие в торжествах по случаю Дня Победы,... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T14:35

2023-05-08T14:35

2023-05-08T16:42

таджикистан

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день победы

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ДУШАНБЕ, 8 мая – РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отбыл в Москву, где по приглашению президента РФ Владимира Путина примет участие в торжествах по случаю Дня Победы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы таджикского государства."По приглашению президента Путина президент Таджикистана примет в Москве участие в тожествах по случаю 78-й годовщины Победы", - сказал собеседник агентства.Перед отъездом в аэропорт Рахмон посетил парк Победы в Душанбе для участия в церемонии возложения венка в честь годовщины Победы.

https://ria.ru/20230508/tadzhikistan-1870484656.html

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таджикистан, москва, день победы, россия, владимир путин, эмомали рахмон, в мире