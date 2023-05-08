https://ria.ru/20230508/veteran-1870440523.html

Пушилин поздравил 105-летнего ветерана Великой Отечественной войны

Пушилин поздравил 105-летнего ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 08.05.2023

Пушилин поздравил 105-летнего ветерана Великой Отечественной войны

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин и первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко поздравили 105-летнего ветерана... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T11:22

2023-05-08T11:22

2023-05-08T11:22

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

сергей кириенко

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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин и первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко поздравили 105-летнего ветерана Великой Отечественной Войны Григория Верланова с наступающим Днем Победы. "Вместе с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко поздравили Григория Павловича с наступающим Днем Победы, а курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища провели для него парад. Что говорить, все были растроганы, а уж заслуженный ветеран остался очень доволен", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Как отметил врио главы ДНР, Верланов воевал с первых дней Великой Отечественной войны до последних. Победу он встретил в Потсдаме. Верланов не раз был ранен, дважды попадал в плен, но "всегда выбирался". Ветеран также принимал участие в войне с Японией. Пушилин добавил, что внук Верланова продолжает боевой путь деда и участвует в специальной военной операции на Украине.

https://ria.ru/20230506/yakutiya-1870139440.html

россия

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, денис пушилин, сергей кириенко