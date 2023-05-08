https://ria.ru/20230508/veteran-1870440523.html
Пушилин поздравил 105-летнего ветерана Великой Отечественной войны
Пушилин поздравил 105-летнего ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 08.05.2023
Пушилин поздравил 105-летнего ветерана Великой Отечественной войны
Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин и первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко поздравили 105-летнего ветерана... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T11:22
2023-05-08T11:22
2023-05-08T11:22
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
сергей кириенко
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин и первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко поздравили 105-летнего ветерана Великой Отечественной Войны Григория Верланова с наступающим Днем Победы. "Вместе с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко поздравили Григория Павловича с наступающим Днем Победы, а курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища провели для него парад. Что говорить, все были растроганы, а уж заслуженный ветеран остался очень доволен", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Как отметил врио главы ДНР, Верланов воевал с первых дней Великой Отечественной войны до последних. Победу он встретил в Потсдаме. Верланов не раз был ранен, дважды попадал в плен, но "всегда выбирался". Ветеран также принимал участие в войне с Японией. Пушилин добавил, что внук Верланова продолжает боевой путь деда и участвует в специальной военной операции на Украине.
https://ria.ru/20230506/yakutiya-1870139440.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, денис пушилин, сергей кириенко
Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Сергей Кириенко
Пушилин поздравил 105-летнего ветерана Великой Отечественной войны
Пушилин и Кириенко поздравили 105-летнего ветерана с Днем Победы