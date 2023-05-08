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Во Франции призвали поставить на место главу ЕК после ее решения по Украине - РИА Новости, 08.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:34 08.05.2023 (обновлено: 19:57 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/ukraina-1870504270.html
Во Франции призвали поставить на место главу ЕК после ее решения по Украине
Во Франции призвали поставить на место главу ЕК после ее решения по Украине - РИА Новости, 08.05.2023
Во Франции призвали поставить на место главу ЕК после ее решения по Украине
Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, раздающую Украине деньги европейских налогоплательщиков, нужно поставить на место, заявил французский политик, бывший... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T18:34
2023-05-08T19:57
в мире
украина
франция
киев
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
еврокомиссия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, раздающую Украине деньги европейских налогоплательщиков, нужно поставить на место, заявил французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter.Так он прокомментировал сообщения о планах председателя ЕК посетить украинскую столицу 9 мая и встретиться с Владимиром Зеленским, чтобы "показать непоколебимую поддержку" со стороны Евросоюза.Политик обвинил главу Еврокомиссии в поддержке интересов США на Украине и призвал поставить ее на место.Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо не раз критиковал западные государства за финансовую поддержку киевского режима и поставки военной техники ВСУ, которые, по его мнению, затягивают конфликт и толкают весь мир к мировой войне.
https://ria.ru/20230507/ukraina-1870300211.html
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в мире, украина, франция, киев, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, еврокомиссия, европарламент
В мире, Украина, Франция, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, Специальная военная операция на Украине, Европарламент
Во Франции призвали поставить на место главу ЕК после ее решения по Украине

Экс-депутат ЕП Филиппо призвал поставить фон дер Ляйен на место из-за планов посетить Киев

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, раздающую Украине деньги европейских налогоплательщиков, нужно поставить на место, заявил французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter.
Так он прокомментировал сообщения о планах председателя ЕК посетить украинскую столицу 9 мая и встретиться с Владимиром Зеленским, чтобы "показать непоколебимую поддержку" со стороны Евросоюза.
«
"Урсула фон дер Ляйен завтра возвращается в Киев, чтобы передать Зеленскому наши деньги и оружие! В очередной раз!" — написал Филиппо.
Политик обвинил главу Еврокомиссии в поддержке интересов США на Украине и призвал поставить ее на место.
Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо не раз критиковал западные государства за финансовую поддержку киевского режима и поставки военной техники ВСУ, которые, по его мнению, затягивают конфликт и толкают весь мир к мировой войне.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияКиевУрсула фон дер ЛяйенВладимир ЗеленскийЕврокомиссияЕвропарламент
 
 
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