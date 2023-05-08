https://ria.ru/20230508/ukraina-1870504270.html
Во Франции призвали поставить на место главу ЕК после ее решения по Украине
Во Франции призвали поставить на место главу ЕК после ее решения по Украине - РИА Новости, 08.05.2023
Во Франции призвали поставить на место главу ЕК после ее решения по Украине
Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, раздающую Украине деньги европейских налогоплательщиков, нужно поставить на место, заявил французский политик, бывший... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T18:34
2023-05-08T18:34
2023-05-08T19:57
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урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
еврокомиссия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, раздающую Украине деньги европейских налогоплательщиков, нужно поставить на место, заявил французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter.Так он прокомментировал сообщения о планах председателя ЕК посетить украинскую столицу 9 мая и встретиться с Владимиром Зеленским, чтобы "показать непоколебимую поддержку" со стороны Евросоюза.Политик обвинил главу Еврокомиссии в поддержке интересов США на Украине и призвал поставить ее на место.Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо не раз критиковал западные государства за финансовую поддержку киевского режима и поставки военной техники ВСУ, которые, по его мнению, затягивают конфликт и толкают весь мир к мировой войне.
https://ria.ru/20230507/ukraina-1870300211.html
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Во Франции призвали поставить на место главу ЕК после ее решения по Украине
Экс-депутат ЕП Филиппо призвал поставить фон дер Ляйен на место из-за планов посетить Киев