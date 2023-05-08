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Украина получила кредит от Всемирного банка на выплаты зарплат - РИА Новости, 08.05.2023
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15:49 08.05.2023 (обновлено: 16:08 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/ukraina-1870477141.html
Украина получила кредит от Всемирного банка на выплаты зарплат
Украина получила кредит от Всемирного банка на выплаты зарплат - РИА Новости, 08.05.2023
Украина получила кредит от Всемирного банка на выплаты зарплат
Украина получила почти 190 миллионов евро от Всемирного банка на зарплаты госслужащим и педагогам, сообщили в понедельник в министерстве финансов страны. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T15:49
2023-05-08T16:08
украина
сергей марченко
всемирный банк
в мире
экономика
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Украина получила почти 190 миллионов евро от Всемирного банка на зарплаты госслужащим и педагогам, сообщили в понедельник в министерстве финансов страны. "В общий фонд государственного бюджета Украины поступило 189,32 миллиона евро финансирования от Всемирного банка. Средства предоставлены на льготных условиях от Международной ассоциации развития (МАР)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Уточняется, что средства будут направлены на частичное возмещение расходов государственного бюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и педагогическим работникам за февраль 2023 года. Срок погашения кредита от МАР – 10 лет с четырехлетним льготным периодом. В апреле министр финансов Украины Сергей Марченко сообщал, что с 2022 года на финансирование бюджета удалось привлечь 14 миллиардов долларов и 1,2 миллиарда евро внешней помощи от Всемирного банка в рамках целевого фонда. Раннее он сообщал, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
https://ria.ru/20230508/ukraina-1870452365.html
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украина, сергей марченко, всемирный банк, в мире, экономика
Украина, Сергей Марченко, Всемирный банк, В мире, Экономика
Украина получила кредит от Всемирного банка на выплаты зарплат

Минфин Украины сообщил о получении почти 190 млн евро от Всемирного банка на зарплаты

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкУкраинские гривны
Украинские гривны - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Украина получила почти 190 миллионов евро от Всемирного банка на зарплаты госслужащим и педагогам, сообщили в понедельник в министерстве финансов страны.
"В общий фонд государственного бюджета Украины поступило 189,32 миллиона евро финансирования от Всемирного банка. Средства предоставлены на льготных условиях от Международной ассоциации развития (МАР)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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Уточняется, что средства будут направлены на частичное возмещение расходов государственного бюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и педагогическим работникам за февраль 2023 года.
Срок погашения кредита от МАР – 10 лет с четырехлетним льготным периодом.
В апреле министр финансов Украины Сергей Марченко сообщал, что с 2022 года на финансирование бюджета удалось привлечь 14 миллиардов долларов и 1,2 миллиарда евро внешней помощи от Всемирного банка в рамках целевого фонда. Раннее он сообщал, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
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