https://ria.ru/20230508/ukraina-1870477141.html

Украина получила кредит от Всемирного банка на выплаты зарплат

Украина получила кредит от Всемирного банка на выплаты зарплат - РИА Новости, 08.05.2023

Украина получила кредит от Всемирного банка на выплаты зарплат

Украина получила почти 190 миллионов евро от Всемирного банка на зарплаты госслужащим и педагогам, сообщили в понедельник в министерстве финансов страны. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T15:49

2023-05-08T15:49

2023-05-08T16:08

украина

сергей марченко

всемирный банк

в мире

экономика

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Украина получила почти 190 миллионов евро от Всемирного банка на зарплаты госслужащим и педагогам, сообщили в понедельник в министерстве финансов страны. "В общий фонд государственного бюджета Украины поступило 189,32 миллиона евро финансирования от Всемирного банка. Средства предоставлены на льготных условиях от Международной ассоциации развития (МАР)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Уточняется, что средства будут направлены на частичное возмещение расходов государственного бюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и педагогическим работникам за февраль 2023 года. Срок погашения кредита от МАР – 10 лет с четырехлетним льготным периодом. В апреле министр финансов Украины Сергей Марченко сообщал, что с 2022 года на финансирование бюджета удалось привлечь 14 миллиардов долларов и 1,2 миллиарда евро внешней помощи от Всемирного банка в рамках целевого фонда. Раннее он сообщал, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.

https://ria.ru/20230508/ukraina-1870452365.html

https://ria.ru/20230508/zelenskiy-1870421373.html

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украина, сергей марченко, всемирный банк, в мире, экономика