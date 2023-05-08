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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской и Днепропетровской областях - РИА Новости, 08.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:13 08.05.2023 (обновлено: 13:25 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/ukraina-1870439386.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской и Днепропетровской областях
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской и Днепропетровской областях - РИА Новости, 08.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской и Днепропетровской областях
В Харьковской и Днепропетровской областях гремят взрывы, пишет украинское издание "Клименко тайм" в Telegram-канале. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T11:13
2023-05-08T13:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
харьковская область
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Харьковской и Днепропетровской областях гремят взрывы, пишет украинское издание "Клименко тайм" в Telegram-канале. Как свидетельствует онлайн-карта Министерства цифровой трансформации Украины, около 12:00 воздушную тревогу объявили на всей территории страны.Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Киевской области, а также в Одессе. В столице поврежден резервуар с дизельным топливом, в Одессе горел склад площадью более десяти тысяч квадратных метров.Российская армия с 10 октября начала наносить ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230508/odessa-1870428609.html
украина
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в мире, украина, днепропетровская область, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Харьковская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской и Днепропетровской областях

В Харьковской и Днепропетровской областях прогремела серия взрывов

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Харьковской и Днепропетровской областях гремят взрывы, пишет украинское издание "Клименко тайм" в Telegram-канале.
«

"Сообщают о взрывах в Харьковской и Днепропетровской областях", — говорится в публикации.

Как свидетельствует онлайн-карта Министерства цифровой трансформации Украины, около 12:00 воздушную тревогу объявили на всей территории страны.
Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Киевской области, а также в Одессе. В столице поврежден резервуар с дизельным топливом, в Одессе горел склад площадью более десяти тысяч квадратных метров.
Российская армия с 10 октября начала наносить ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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