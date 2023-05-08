https://ria.ru/20230508/ukraina-1870439386.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской и Днепропетровской областях

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской и Днепропетровской областях - РИА Новости, 08.05.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской и Днепропетровской областях

В Харьковской и Днепропетровской областях гремят взрывы, пишет украинское издание "Клименко тайм" в Telegram-канале. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T11:13

2023-05-08T11:13

2023-05-08T13:25

специальная военная операция на украине

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украина

днепропетровская область

харьковская область

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Харьковской и Днепропетровской областях гремят взрывы, пишет украинское издание "Клименко тайм" в Telegram-канале. Как свидетельствует онлайн-карта Министерства цифровой трансформации Украины, около 12:00 воздушную тревогу объявили на всей территории страны.Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Киевской области, а также в Одессе. В столице поврежден резервуар с дизельным топливом, в Одессе горел склад площадью более десяти тысяч квадратных метров.Российская армия с 10 октября начала наносить ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230508/odessa-1870428609.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, днепропетровская область, харьковская область