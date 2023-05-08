https://ria.ru/20230508/tokaev-1870459271.html

Президент Казахстана приедет в Москву на День Победы

Президент Казахстана приедет в Москву на День Победы - РИА Новости, 08.05.2023

Президент Казахстана приедет в Москву на День Победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8-9 мая совершит рабочий визит в Россию и примет участие в Параде Победы, сообщил в понедельник его пресс-секретарь... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T13:30

2023-05-08T13:30

2023-05-08T13:43

казахстан

россия

москва

день победы

касым-жомарт токаев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1832993769_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_08a3c5b2d2d5fe451f88d848c8e11875.jpg

АСТАНА, 8 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8-9 мая совершит рабочий визит в Россию и примет участие в Параде Победы, сообщил в понедельник его пресс-секретарь Руслан Желдибай.В Тверской области Токаев посетит Ржевский мемориал и почтит память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий, погибших в одном из самых крупных сражений Великой Отечественной войны. Глава государства также посетит братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев. Участниками битвы под Ржевом были около 22 тысяч солдат и офицеров, призванных из Казахстана."Девятого мая по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина Касым-Жомарт Токаев примет участие в параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", - пояснил пресс-секретарь.Российская сторона пригласила на торжественное мероприятие лидеров стран СНГ.

https://ria.ru/20230503/den_pobedy-1869492014.html

казахстан

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

казахстан, россия, москва, день победы, касым-жомарт токаев, в мире