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Президент Казахстана приедет в Москву на День Победы - РИА Новости, 08.05.2023
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13:30 08.05.2023 (обновлено: 13:43 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/tokaev-1870459271.html
Президент Казахстана приедет в Москву на День Победы
Президент Казахстана приедет в Москву на День Победы - РИА Новости, 08.05.2023
Президент Казахстана приедет в Москву на День Победы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8-9 мая совершит рабочий визит в Россию и примет участие в Параде Победы, сообщил в понедельник его пресс-секретарь... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T13:30
2023-05-08T13:43
казахстан
россия
москва
день победы
касым-жомарт токаев
в мире
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АСТАНА, 8 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8-9 мая совершит рабочий визит в Россию и примет участие в Параде Победы, сообщил в понедельник его пресс-секретарь Руслан Желдибай.В Тверской области Токаев посетит Ржевский мемориал и почтит память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий, погибших в одном из самых крупных сражений Великой Отечественной войны. Глава государства также посетит братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев. Участниками битвы под Ржевом были около 22 тысяч солдат и офицеров, призванных из Казахстана."Девятого мая по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина Касым-Жомарт Токаев примет участие в параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", - пояснил пресс-секретарь.Российская сторона пригласила на торжественное мероприятие лидеров стран СНГ.
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казахстан, россия, москва, день победы, касым-жомарт токаев, в мире
Казахстан, Россия, Москва, День Победы, Касым-Жомарт Токаев, В мире
Президент Казахстана приедет в Москву на День Победы

Президент Казахстана Токаев 8-9 мая приедет в Москву на празднование Дня Победы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АСТАНА, 8 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8-9 мая совершит рабочий визит в Россию и примет участие в Параде Победы, сообщил в понедельник его пресс-секретарь Руслан Желдибай.
«
"Восьмого–девятого мая глава государства совершит рабочий визит в Россию", - написал он в социальных сетях.
В Тверской области Токаев посетит Ржевский мемориал и почтит память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий, погибших в одном из самых крупных сражений Великой Отечественной войны. Глава государства также посетит братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев. Участниками битвы под Ржевом были около 22 тысяч солдат и офицеров, призванных из Казахстана.
"Девятого мая по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина Касым-Жомарт Токаев примет участие в параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", - пояснил пресс-секретарь.
Российская сторона пригласила на торжественное мероприятие лидеров стран СНГ.
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