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Ветеран призвал США и Россию помнить, что они были союзниками
Ветеран призвал США и Россию помнить, что они были союзниками - РИА Новости, 08.05.2023
Ветеран призвал США и Россию помнить, что они были союзниками
США и Россия должны помнить, что во времена Второй мировой войны они были союзниками и теперь могут возродить это историческое сотрудничество, заявил в интервью РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T23:45
2023-05-08T23:45
2023-05-08T23:53
в мире
сша
россия
великобритания
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
день победы
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США и Россия должны помнить, что во времена Второй мировой войны они были союзниками и теперь могут возродить это историческое сотрудничество, заявил в интервью РИА Новости американский ветеран войны Фрэнк Кон. "Возможно, это пустая надежда, но я остаюсь оптимистом и продолжаю верить в то время, когда все для нас выглядело светлым, как это было в мае 1945 года. Да, вокруг была страшная разруха, но у всех у нас был правильный настрой. Мы собирались идти вперед и восстанавливать мир, мы были союзниками, мы были друзьями," - сказал Кон. 97-летний полковник в отставке отметил, что считает своей обязанностью напоминать людям о тех временах, когда США, Советский Союз и их союзники в Великобритании и Франции вместе боролись с нацизмом. "Сейчас я участвую в церемониях, чтобы вернуть то время. В моем возрасте это не так уж просто, но я должен делать это, пока могу. Ведь кто-то из нынешней молодежи может зацепиться за этот момент недолговечного мира, и возможно, когда-то в будущем, быть может, обладая политической властью, скажет: "Мы можем сделать это снова!", - заявил ветеран. Кон вместе с тремя другими американскими ветеранами – Джорджем Армстейном, Диксоном Хэмпфиллом и Гэрри Миллером – принял участие в церемонии у мемориала Второй мировой войны в Вашингтоне, который расположен на Национальном моллу близ Белого дома. В апреле 1945 года Кон был одним из американских солдат, которые участвовали в знаменитой встрече с советскими союзниками на реке Эльба в Германии. Ветеран подчеркнул, что нам необходимо помнить уроки Второй мировой, однако не все задумываются об этом. Кон добавил, что холодная война началась вскоре после того, как был достигнут столь долгожданный мир в мае 1945 года. "К сожалению, уроки холодной войны тоже были забыты, и сейчас мы погружаемся в новую холодную войну. И если все мы, со всех сторон, не будем осторожны, все это может перейти в самую что ни на есть настоящую войну. С учетом вооружений, которые у нас имеются, никто в этой войне не выживет," - сказал ветеран. По его словам, период дружбы между США и СССР, когда обе страны чувствовали себя братьями по оружию, был очень коротким. "Возможно осталось всего несколько из нас, ветеранов, кто помнить об этом," - заключил он.
https://ria.ru/20230508/ssha-1870529303.html
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в мире, сша, россия, великобритания, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), день победы
В мире, США, Россия, Великобритания, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945), День Победы
Ветеран призвал США и Россию помнить, что они были союзниками
Американский ветеран Кон заявил, что США и Россия должны помнить о временах союзничества
ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США и Россия должны помнить, что во времена Второй мировой войны они были союзниками и теперь могут возродить это историческое сотрудничество, заявил в интервью РИА Новости американский ветеран войны Фрэнк Кон.
"Возможно, это пустая надежда, но я остаюсь оптимистом и продолжаю верить в то время, когда все для нас выглядело светлым, как это было в мае 1945 года. Да, вокруг была страшная разруха, но у всех у нас был правильный настрой. Мы собирались идти вперед и восстанавливать мир, мы были союзниками, мы были друзьями," - сказал Кон. 97-летний полковник в отставке отметил, что считает своей обязанностью напоминать людям о тех временах, когда США, Советский Союз и их союзники в Великобритании
и Франции
вместе боролись с нацизмом.
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"Сейчас я участвую в церемониях, чтобы вернуть то время. В моем возрасте это не так уж просто, но я должен делать это, пока могу. Ведь кто-то из нынешней молодежи может зацепиться за этот момент недолговечного мира, и возможно, когда-то в будущем, быть может, обладая политической властью, скажет: "Мы можем сделать это снова!", - заявил ветеран.
Кон вместе с тремя другими американскими ветеранами – Джорджем Армстейном, Диксоном Хэмпфиллом и Гэрри Миллером – принял участие в церемонии у мемориала Второй мировой войны в Вашингтоне
, который расположен на Национальном моллу близ Белого дома. В апреле 1945 года Кон был одним из американских солдат, которые участвовали в знаменитой встрече с советскими союзниками на реке Эльба в Германии
. Ветеран подчеркнул, что нам необходимо помнить уроки Второй мировой, однако не все задумываются об этом.
«
"В США у нас есть всплески антисемитизма и ненависти к представителям других национальных меньшинств, и даже была попытка низложить демократически избранное правительство," - сказал он.
Кон добавил, что холодная война началась вскоре после того, как был достигнут столь долгожданный мир в мае 1945 года.
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"К сожалению, уроки холодной войны тоже были забыты, и сейчас мы погружаемся в новую холодную войну. И если все мы, со всех сторон, не будем осторожны, все это может перейти в самую что ни на есть настоящую войну. С учетом вооружений, которые у нас имеются, никто в этой войне не выживет," - сказал ветеран.
По его словам, период дружбы между США и СССР
, когда обе страны чувствовали себя братьями по оружию, был очень коротким. "Возможно осталось всего несколько из нас, ветеранов, кто помнить об этом," - заключил он.
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