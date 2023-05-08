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Приднестровье попросило Россию увеличить число миротворцев - РИА Новости, 08.05.2023
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09:08 08.05.2023 (обновлено: 10:13 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/pridnestrove-1870418572.html
Приднестровье попросило Россию увеличить число миротворцев
Приднестровье попросило Россию увеличить число миротворцев - РИА Новости, 08.05.2023
Приднестровье попросило Россию увеличить число миротворцев
Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики просят Россию увеличить число миротворцев, заявил в интервью РИА Новости глава представительства... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T09:08
2023-05-08T10:13
россия
в мире
приднестровская молдавская республика
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики просят Россию увеличить число миротворцев, заявил в интервью РИА Новости глава представительства республики в Москве Леонид Манаков."Миротворцы являются основным фактором безопасности на Днестре и главным препятствием для горячих голов, которых хватает в Кишиневе и Киеве. Пока продолжается миротворческая миссия России, Молдова скована в любых военных планах и приготовлениях против Приднестровья", — сказал он.Однако, отметил дипломат, еще в 1995 году Россия сократила контингент до двух мотострелковых батальонов, хотя изначально их было шесть. Сейчас численность российских миротворцев в зоне безопасности не превышает 450, тогда как по штату, установленному документами Объединенной контрольной комиссии, полагается 3100 человек.При этом, подчеркнул Манаков, увеличить российский контингент юридически возможно.По его словам, усилить миротворцев можно и за счет россиян, постоянно проживающих в Приднестровье, и власти республики не раз ходатайствовали об этом.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.Сейчас мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Они несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.Читайте полный текст интервью Леонида Манакова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230508/pridnestrove-1870411527.html
https://ria.ru/20230505/moldaviya-1869970888.html
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россия, в мире, приднестровская молдавская республика
Россия, В мире, Приднестровская Молдавская Республика
Приднестровье попросило Россию увеличить число миротворцев

Представитель ПМР Манаков: Приднестровье попросило Россию увеличить число миротворцев

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкМиротворец на блокпосту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье
Миротворец на блокпосту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Миротворец на блокпосту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики просят Россию увеличить число миротворцев, заявил в интервью РИА Новости глава представительства республики в Москве Леонид Манаков.
"Миротворцы являются основным фактором безопасности на Днестре и главным препятствием для горячих голов, которых хватает в Кишиневе и Киеве. Пока продолжается миротворческая миссия России, Молдова скована в любых военных планах и приготовлениях против Приднестровья", — сказал он.
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Однако, отметил дипломат, еще в 1995 году Россия сократила контингент до двух мотострелковых батальонов, хотя изначально их было шесть. Сейчас численность российских миротворцев в зоне безопасности не превышает 450, тогда как по штату, установленному документами Объединенной контрольной комиссии, полагается 3100 человек.
При этом, подчеркнул Манаков, увеличить российский контингент юридически возможно.
«

"Такая опция есть, и она оправдана с точки зрения ухудшения рисков безопасности, в том числе террористической угрозы, и при этом юридически обоснована документами, принятыми в рамках деятельности ОКК", — пояснил Манаков.

По его словам, усилить миротворцев можно и за счет россиян, постоянно проживающих в Приднестровье, и власти республики не раз ходатайствовали об этом.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Сейчас мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Они несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Читайте полный текст интервью Леонида Манакова >>
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