Представитель ПМР указал на разницу конфликтов в Донбассе и Приднестровье
Представитель ПМР: нельзя сравнивать приднестровский конфликт с ситуацией вокруг Донбасса
© Sputnik / Mihai CarausТирасполь, Приднестровье
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь, Приднестровье. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Приднестровский конфликт имеет свой уникальный генезис и историю, поэтому власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) предпочитают не проводить параллели с ситуацией вокруг Донбасса, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ПМР в России Леонид Манаков.
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"Мы предпочитаем избегать проведения подобных параллелей, поскольку у молдо-приднестровского конфликта свой уникальный генезис, своя более чем тридцатилетняя история, характерные черты и особенности", - заявил он, отвечая на вопрос, можно ли сравнивать нынешнюю ситуацию вокруг Донбасса и приднестровский конфликт.
По словам дипломата, Тирасполь призывает Кишинев к участию в переговорном процессе и деэскалации конфликта. "Убеждены, что эскалация в этом регионе приведет к плачевным последствиям. Поэтому вместо движения по пути конфронтации нужно инвестировать в мир, в стабильность, от которых выиграют все", - подчеркнул он.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.