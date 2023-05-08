https://ria.ru/20230508/pridnestrove-1870411527.html

Представитель ПМР указал на разницу конфликтов в Донбассе и Приднестровье

Представитель ПМР указал на разницу конфликтов в Донбассе и Приднестровье - РИА Новости, 08.05.2023

Представитель ПМР указал на разницу конфликтов в Донбассе и Приднестровье

Приднестровский конфликт имеет свой уникальный генезис и историю, поэтому власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) предпочитают не... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T07:19

2023-05-08T07:19

2023-05-08T10:13

в мире

донбасс

кишинев

молдавия

приднестровская молдавская республика

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Приднестровский конфликт имеет свой уникальный генезис и историю, поэтому власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) предпочитают не проводить параллели с ситуацией вокруг Донбасса, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ПМР в России Леонид Манаков. По словам дипломата, Тирасполь призывает Кишинев к участию в переговорном процессе и деэскалации конфликта. "Убеждены, что эскалация в этом регионе приведет к плачевным последствиям. Поэтому вместо движения по пути конфронтации нужно инвестировать в мир, в стабильность, от которых выиграют все", - подчеркнул он. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Читайте полный текст интервью Леонида Манакова >>

https://ria.ru/20230508/pridnestrove-1870408577.html

донбасс

кишинев

молдавия

приднестровская молдавская республика

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в мире, донбасс, кишинев, молдавия, приднестровская молдавская республика