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Представитель ПМР указал на разницу конфликтов в Донбассе и Приднестровье - РИА Новости, 08.05.2023
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07:19 08.05.2023 (обновлено: 10:13 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/pridnestrove-1870411527.html
Представитель ПМР указал на разницу конфликтов в Донбассе и Приднестровье
Представитель ПМР указал на разницу конфликтов в Донбассе и Приднестровье - РИА Новости, 08.05.2023
Представитель ПМР указал на разницу конфликтов в Донбассе и Приднестровье
Приднестровский конфликт имеет свой уникальный генезис и историю, поэтому власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) предпочитают не... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T07:19
2023-05-08T10:13
в мире
донбасс
кишинев
молдавия
приднестровская молдавская республика
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Приднестровский конфликт имеет свой уникальный генезис и историю, поэтому власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) предпочитают не проводить параллели с ситуацией вокруг Донбасса, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ПМР в России Леонид Манаков. По словам дипломата, Тирасполь призывает Кишинев к участию в переговорном процессе и деэскалации конфликта. "Убеждены, что эскалация в этом регионе приведет к плачевным последствиям. Поэтому вместо движения по пути конфронтации нужно инвестировать в мир, в стабильность, от которых выиграют все", - подчеркнул он. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Читайте полный текст интервью Леонида Манакова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230508/pridnestrove-1870408577.html
донбасс
кишинев
молдавия
приднестровская молдавская республика
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в мире, донбасс, кишинев, молдавия, приднестровская молдавская республика
В мире, Донбасс, Кишинев, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика
Представитель ПМР указал на разницу конфликтов в Донбассе и Приднестровье

Представитель ПМР: нельзя сравнивать приднестровский конфликт с ситуацией вокруг Донбасса

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь, Приднестровье
Тирасполь, Приднестровье - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь, Приднестровье. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Приднестровский конфликт имеет свой уникальный генезис и историю, поэтому власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) предпочитают не проводить параллели с ситуацией вокруг Донбасса, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ПМР в России Леонид Манаков.
«
"Мы предпочитаем избегать проведения подобных параллелей, поскольку у молдо-приднестровского конфликта свой уникальный генезис, своя более чем тридцатилетняя история, характерные черты и особенности", - заявил он, отвечая на вопрос, можно ли сравнивать нынешнюю ситуацию вокруг Донбасса и приднестровский конфликт.
По словам дипломата, Тирасполь призывает Кишинев к участию в переговорном процессе и деэскалации конфликта. "Убеждены, что эскалация в этом регионе приведет к плачевным последствиям. Поэтому вместо движения по пути конфронтации нужно инвестировать в мир, в стабильность, от которых выиграют все", - подчеркнул он.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Читайте полный текст интервью Леонида Манакова >>
Тирасполь, Приднестровье - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
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В миреДонбассКишиневМолдавияПриднестровская Молдавская Республика
 
 
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