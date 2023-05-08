https://ria.ru/20230508/pridnestrove-1870408577.html

В Приднестровье отметят 9 мая, несмотря на ограничения

В Приднестровье отметят 9 мая, несмотря на ограничения - РИА Новости, 08.05.2023

В Приднестровье отметят 9 мая, несмотря на ограничения

Девятого мая в городах непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) будут организованы праздничные мероприятия, несмотря на объективные ограничения, РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T05:26

2023-05-08T05:26

2023-05-08T10:13

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приднестровская молдавская республика

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Девятого мая в городах непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) будут организованы праздничные мероприятия, несмотря на объективные ограничения, введенные из-за террористической угрозы, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ПМР в России Леонид Манаков. Он напомнил, что из-за террористической угрозы и возможных провокаций руководство республики в 2023 году, как и в прошлом, приняло решение отменить проведение парада и шествия "Бессмертный полк", - сказал дипломат. Манаков отметил, что власти ПМР бережно относятся к сохранению исторической памяти. "По поручению президента Приднестровья большое внимание уделено приведению в порядок мемориалов, памятников и мест массовых захоронений павших защитников", - добавил он. По словам дипломата, в Приднестровье запущен онлайн-проект "Бессмертный полк", который каждый день пополняется фотографиями участников Великой Отечественной войны и краткими историями их боевого пути. В республике также традиционно проводится акция "Георгиевская ленточка", в рамках которой волонтеры раздают ленты всем желающим. Читайте полный текст интервью Леонида Манакова >>

https://ria.ru/20230505/pridnestrove-1870068702.html

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в мире, россия, день победы, приднестровская молдавская республика