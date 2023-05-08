https://ria.ru/20230508/pridnestrove-1870408577.html
В Приднестровье отметят 9 мая, несмотря на ограничения
В Приднестровье отметят 9 мая, несмотря на ограничения - РИА Новости, 08.05.2023
В Приднестровье отметят 9 мая, несмотря на ограничения
Девятого мая в городах непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) будут организованы праздничные мероприятия, несмотря на объективные ограничения, РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T05:26
2023-05-08T05:26
2023-05-08T10:13
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Девятого мая в городах непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) будут организованы праздничные мероприятия, несмотря на объективные ограничения, введенные из-за террористической угрозы, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ПМР в России Леонид Манаков. Он напомнил, что из-за террористической угрозы и возможных провокаций руководство республики в 2023 году, как и в прошлом, приняло решение отменить проведение парада и шествия "Бессмертный полк", - сказал дипломат. Манаков отметил, что власти ПМР бережно относятся к сохранению исторической памяти. "По поручению президента Приднестровья большое внимание уделено приведению в порядок мемориалов, памятников и мест массовых захоронений павших защитников", - добавил он. По словам дипломата, в Приднестровье запущен онлайн-проект "Бессмертный полк", который каждый день пополняется фотографиями участников Великой Отечественной войны и краткими историями их боевого пути. В республике также традиционно проводится акция "Георгиевская ленточка", в рамках которой волонтеры раздают ленты всем желающим. Читайте полный текст интервью Леонида Манакова >>
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в мире, россия, день победы, приднестровская молдавская республика
В мире, Россия, День Победы, Приднестровская Молдавская Республика
В Приднестровье отметят 9 мая, несмотря на ограничения
Представитель ПМР: в Приднестровье широко отметят 9 мая, несмотря на ограничения
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Девятого мая в городах непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) будут организованы праздничные мероприятия, несмотря на объективные ограничения, введенные из-за террористической угрозы, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ПМР в России Леонид Манаков.
«
"В День Победы в городах и районах республики пройдет множество тематических концертов, митингов, будут организованы торжественные церемонии возложения цветов, вело- и автопробеги", - сказал Манаков.
Он напомнил, что из-за террористической угрозы и возможных провокаций руководство республики в 2023 году, как и в прошлом, приняло решение отменить проведение парада и шествия "Бессмертный полк", - сказал дипломат.
Манаков отметил, что власти ПМР бережно относятся к сохранению исторической памяти. "По поручению президента Приднестровья большое внимание уделено приведению в порядок мемориалов, памятников и мест массовых захоронений павших защитников", - добавил он.
По словам дипломата, в Приднестровье запущен онлайн-проект "Бессмертный полк", который каждый день пополняется фотографиями участников Великой Отечественной войны и краткими историями их боевого пути. В республике также традиционно проводится акция "Георгиевская ленточка", в рамках которой волонтеры раздают ленты всем желающим.
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