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Китай не забудет преступлений НАТО в Югославии, заявили в МИД страны

Китай не забудет преступлений НАТО в Югославии, заявили в МИД страны - РИА Новости, 08.05.2023

Китай не забудет преступлений НАТО в Югославии, заявили в МИД страны

Китайский народ никогда не забудет варварских преступлений НАТО в Югославии, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T14:19

2023-05-08T14:19

2023-05-08T14:19

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китай

югославия

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ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Китайский народ никогда не забудет варварских преступлений НАТО в Югославии, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Бомбардировки Югославии силами НАТО начались 24 марта 1999 года, 7 мая того же года в результате бомбового удара НАТО было задето посольство КНР в Белграде. В результате удара погибли три человека и более 20 получили ранения. “Китайский народ никогда не забудет кровь и жизни, которые он отдал ради защиты правды, честности и справедливости. Он никогда не забудет и варварских преступлений НАТО во главе с США”, - сказал Ван Вэньбинь. Дипломат отметил, что, с одной стороны, НАТО претендует на роль организации региональной обороны, а с другой - постоянно нагнетает региональную напряженность и создает блоковое противостояние. По его словам, НАТО продолжает продвигаться на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, провоцируя блоковое противостояние, разрушая региональный мир и стабильность. “НАТО во главе с США должно серьезно задуматься о своих преступлениях, полностью отказаться от устаревшего мышления времен холодной войны, прекратить провоцировать региональные конфликты, создавать раскол и беспорядки”, - сказал Ван Вэньбинь. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20230427/dobrovolets-1868021844.html

https://ria.ru/20230422/nato-1866996833.html

https://ria.ru/20221205/serbiya-1836290499.html

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югославия

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в мире, китай, югославия, нато, освободительная армия косово, сша, оон, мид кнр