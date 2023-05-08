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"Бессмертный полк": акция памяти в городах мира - РИА Новости, 08.05.2023
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10:43 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/polk-1870435909.html
"Бессмертный полк": акция памяти в городах мира
"Бессмертный полк": акция памяти в городах мира - РИА Новости, 08.05.2023
"Бессмертный полк": акция памяти в городах мира
Жители Сеула, Пекина, Токио, Буэнос-Айреса, Каракаса, Кельна и других городов мира стали участниками акции "Бессмертный полк". Они прошли по улицам с плакатами героев Великой Отечественной войны, красными знаменами и флагами РФ.
2023-05-08T10:43
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видео
день победы
бессмертный полк
россия
сеул
пекин
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Впервые акция "Бессмертный полк" была организована 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов. После это стало складываться сообщество координаторов из разных городов России и других стран.
россия
сеул
пекин
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
"Бессмертный полк": акция памяти в городах мира
Жители Сеула, Пекина, Токио, Буэнос-Айреса, Каракаса, Кельна и других городов мира стали участниками акции "Бессмертный полк". Они прошли по улицам с плакатами героев Великой Отечественной войны, красными знаменами и флагами РФ. Впервые акция "Бессмертный полк" была организована 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов. После это стало складываться сообщество координаторов из разных городов России и других стран.
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видео, день победы, бессмертный полк, россия, сеул, пекин, видео
Видео, День Победы, Бессмертный полк, Россия, Сеул, Пекин
"Бессмертный полк": акция памяти в городах мира
Жители Сеула, Пекина, Токио, Буэнос-Айреса, Каракаса, Кельна и других городов мира стали участниками акции "Бессмертный полк". Они прошли по улицам с плакатами героев Великой Отечественной войны, красными знаменами и флагами РФ.
2023-05-08T10:43
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"Бессмертный полк": акция памяти в городах мира

Читать ria.ru в
Жители Сеула, Пекина, Токио, Буэнос-Айреса, Каракаса, Кельна и других городов мира стали участниками акции "Бессмертный полк". Они прошли по улицам с плакатами героев Великой Отечественной войны, красными знаменами и флагами РФ.
Впервые акция "Бессмертный полк" была организована 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов. После это стало складываться сообщество координаторов из разных городов России и других стран.
 
ВидеоДень ПобедыБессмертный полкРоссияСеулПекин
 
 
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