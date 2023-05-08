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В израильском Бат-Яме отдали дань уважения подвигам солдат Красной армии
В израильском Бат-Яме отдали дань уважения подвигам солдат Красной армии - РИА Новости, 08.05.2023
В израильском Бат-Яме отдали дань уважения подвигам солдат Красной армии
Торжественное памятное мероприятие в честь 78-й годовщины Великой Победы состоялось в понедельник в израильском городе Бат-Ям к югу от Тель-Авива, в ходе... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T19:01
2023-05-08T19:01
2023-05-08T19:01
в мире
израиль
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
красная армия (ркка)
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ТЕЛЬ-АВИВ/БАТ-ЯМ, 8 мая - РИА Новости. Торжественное памятное мероприятие в честь 78-й годовщины Великой Победы состоялось в понедельник в израильском городе Бат-Ям к югу от Тель-Авива, в ходе церемонии мэр города выразил глубокое уважение подвигам солдат и ветеранам Красной армии, сообщает корреспондент РИА Новости. Мероприятие, на которое пришли порядка двухсот человек с цветами и фотографиями погибших в Великой Отечественной войне родственников, было организовано мэрией Бат-Яма при поддержке местных организаций ветеранов и русскоязычных соотечественников. Оно проходило на бульваре Независимости у памятника в честь погибших еврейских бойцов, сражавшихся в рядах Красной армии против нацисткой Германии в годы Второй Мировой войны. Перед началом торжественного митинга к памятнику проследовала группа участников акции "Бессмертный полк" с флагами, плакатами и фотографиями воевавших родственников. "Битва, которую дала Красная армия, помогла спасти наше человечество. Это был вопрос жизни и смерти, и вы выбрали жизнь! <...> Одной из самых сложных битв стало освобождение Аушвица (лагерь смерти Освенцим - ред.) в 1945 году... В этой битве вы победили. Во главе батальона, отвоевавшего Освенцим у нацистов, был офицер-еврей (Красной армии - ред.) Анатолий Шапиро. Когда он и его солдаты вошли в лагерь, то первое, что он сказал находящимся там людям, было: "Красная армия пришла, чтобы вас освободить"... Мои дедушка и бабушка, родившиеся в Польше, были там. И до сих пор я очень вам благодарен за то, что они могли приехать в Израиль и продолжить свою жизнь. За это я благодарен всем вам", - заявил мэр Бат-Яма Цвика Брот, обращаясь к ветеранам, которые пришли на мероприятие. По словам мэра, с тех пор народ Израиля ни на минуту не забывал "о той великой жертве, которую понесла Красная армия в победе над нацистской военной машиной". "Поэтому в эти дни мы должны помнить, что все мы здесь благодаря мужеству советских воинов, которые знали одну вещь - стоя перед лицом зла, нельзя реагировать словами, поможет лишь сильный кулак", - подчеркнул Цвика Брот. Мемориал в честь погибших еврейских воинов, сражавшихся в рядах Красной армии, был установлен в Бат-Яме в честь 50-летия победы над нацизмом. В беседе с РИА Новости одна из организаторов памятных мероприятий по случаю Дня Победы в Бат-Яме Юлианна Григорьева отметила, что их город чуть ли не первым в Израиле начал организовывать подобного рода торжественные митинги в честь ветеранов и Великой Победы. Ветераны и гости мероприятия прослушали несколько советских песен военного времени, а к мемориалу были возложены венки от представителей различных организаций, включая правительственные. Израильские школьники начальных классов также торжественно прочитали стихи для ветеранов и вручила им цветы.
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в мире, израиль, день победы, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), красная армия (ркка)
В мире, Израиль, День Победы, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945), Красная армия (РККА)
В израильском Бат-Яме отдали дань уважения подвигам солдат Красной армии
Мэрия израильского Бат-Яма отдала дань уважения подвигам солдат Красной армии
ТЕЛЬ-АВИВ/БАТ-ЯМ, 8 мая - РИА Новости. Торжественное памятное мероприятие в честь 78-й годовщины Великой Победы состоялось в понедельник в израильском городе Бат-Ям к югу от Тель-Авива, в ходе церемонии мэр города выразил глубокое уважение подвигам солдат и ветеранам Красной армии, сообщает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие, на которое пришли порядка двухсот человек с цветами и фотографиями погибших в Великой Отечественной войне родственников, было организовано мэрией Бат-Яма при поддержке местных организаций ветеранов и русскоязычных соотечественников. Оно проходило на бульваре Независимости у памятника в честь погибших еврейских бойцов, сражавшихся в рядах Красной армии против нацисткой Германии
в годы Второй Мировой войны.
Перед началом торжественного митинга к памятнику проследовала группа участников акции "Бессмертный полк" с флагами, плакатами и фотографиями воевавших родственников.
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"Битва, которую дала Красная армия, помогла спасти наше человечество. Это был вопрос жизни и смерти, и вы выбрали жизнь! <...> Одной из самых сложных битв стало освобождение Аушвица (лагерь смерти Освенцим
- ред.) в 1945 году... В этой битве вы победили. Во главе батальона, отвоевавшего Освенцим у нацистов, был офицер-еврей (Красной армии - ред.) Анатолий Шапиро. Когда он и его солдаты вошли в лагерь, то первое, что он сказал находящимся там людям, было: "Красная армия пришла, чтобы вас освободить"... Мои дедушка и бабушка, родившиеся в Польше
, были там. И до сих пор я очень вам благодарен за то, что они могли приехать в Израиль
и продолжить свою жизнь. За это я благодарен всем вам", - заявил мэр Бат-Яма Цвика Брот, обращаясь к ветеранам, которые пришли на мероприятие.
По словам мэра, с тех пор народ Израиля ни на минуту не забывал "о той великой жертве, которую понесла Красная армия в победе над нацистской военной машиной".
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"Поэтому в эти дни мы должны помнить, что все мы здесь благодаря мужеству советских воинов, которые знали одну вещь - стоя перед лицом зла, нельзя реагировать словами, поможет лишь сильный кулак", - подчеркнул Цвика Брот.
Мемориал в честь погибших еврейских воинов, сражавшихся в рядах Красной армии, был установлен в Бат-Яме в честь 50-летия победы над нацизмом. В беседе с РИА Новости одна из организаторов памятных мероприятий по случаю Дня Победы в Бат-Яме Юлианна Григорьева отметила, что их город чуть ли не первым в Израиле начал организовывать подобного рода торжественные митинги в честь ветеранов и Великой Победы.
Ветераны и гости мероприятия прослушали несколько советских песен военного времени, а к мемориалу были возложены венки от представителей различных организаций, включая правительственные. Израильские школьники начальных классов также торжественно прочитали стихи для ветеранов и вручила им цветы.
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