https://ria.ru/20230508/pobeda-1870467148.html
Постпред в Вене Ульянов напомнил западным СМИ о цене Победы для СССР
Постпред в Вене Ульянов напомнил западным СМИ о цене Победы для СССР - РИА Новости, 08.05.2023
Постпред в Вене Ульянов напомнил западным СМИ о цене Победы для СССР
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов напомнил западным СМИ о цене Победы для СССР во Второй мировой войне и назвал... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T14:33
2023-05-08T14:33
2023-05-08T14:33
россия
михаил ульянов
оон
вена
ссср
великая отечественная война (1941-1945)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833748730_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_a44c3d0e663a1a4961b56baa3f39ba06.jpg
ВЕНА, 8 мая - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов напомнил западным СМИ о цене Победы для СССР во Второй мировой войне и назвал ложными их тезисы о том, что "русские слишком увлеклись" прошлым. "В западных средствах массовой информации, в социальных сетях часто вижу тезис о том, что русские слишком увлеклись прошлым, а вместо этого им, дескать, нужно думать о будущем. Это совершенно ложный тезис, потому что на самом деле память о Победе вселяет силы сейчас, помогает решать задачи сегодняшнего дня", - сказал Ульянов на открытии памятного мероприятия, приуроченного к 78-й годовщины Победы, которое проходит в понедельник в Венском международном центре ООН. "Что же касается предложений "перестать цепляться" за прошлое, то, наверное, к таким утверждениям нужно отнестись снисходительно. По отношению к большинству западных стран война прошла мягко в отличие от Советского Союза, который принял на себя всю тяжесть задач, связанных с разгромом нацизма", - добавил постпред РФ. Он отметил, что достаточно сравнить цифры потерь: 27 миллионов жизней советских людей унесла Великая Отечественная война. "В нашей стране фактически каждая семья, либо в тылу, либо на фронте внесла вклад в достижение победы. Поэтому 9 мая является действительно народным праздником", - заключил дипломат. Клуб русского искусства и литературы в понедельник Венском международном центре ООН проводит памятное мероприятие, приуроченное к 78-й годовщины Победы. В рамках него проходит концерт участников VIII Российско-австрийского фестиваля "Хоровая Вена". Перед гостями выступили ансамбли из Праги "Русская душа" и "Казаки Влтавы", а также венская фольклорная группа "Калинка".
https://ria.ru/20230508/polk-1870435909.html
https://ria.ru/20230504/fitso-1869796733.html
россия
вена
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833748730_778:409:2961:2047_1920x0_80_0_0_967f746c178e94f2f97d7d36489a83b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил ульянов, оон, вена, ссср, великая отечественная война (1941-1945)
Россия, Михаил Ульянов, ООН, Вена, СССР, Великая Отечественная война (1941-1945)
Постпред в Вене Ульянов напомнил западным СМИ о цене Победы для СССР
Постпред Ульянов напомнил западным СМИ о цене Победы для СССР, назвав их тезисы ложными
ВЕНА, 8 мая - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов напомнил западным СМИ о цене Победы для СССР во Второй мировой войне и назвал ложными их тезисы о том, что "русские слишком увлеклись" прошлым.
"В западных средствах массовой информации, в социальных сетях часто вижу тезис о том, что русские слишком увлеклись прошлым, а вместо этого им, дескать, нужно думать о будущем. Это совершенно ложный тезис, потому что на самом деле память о Победе вселяет силы сейчас, помогает решать задачи сегодняшнего дня", - сказал Ульянов на открытии памятного мероприятия, приуроченного к 78-й годовщины Победы, которое проходит в понедельник в Венском международном центре ООН.
"Бессмертный полк": акция памяти в городах мира
"Что же касается предложений "перестать цепляться" за прошлое, то, наверное, к таким утверждениям нужно отнестись снисходительно. По отношению к большинству западных стран война прошла мягко в отличие от Советского Союза, который принял на себя всю тяжесть задач, связанных с разгромом нацизма", - добавил постпред РФ.
Он отметил, что достаточно сравнить цифры потерь: 27 миллионов жизней советских людей унесла Великая Отечественная война. "В нашей стране фактически каждая семья, либо в тылу, либо на фронте внесла вклад в достижение победы. Поэтому 9 мая является действительно народным праздником", - заключил дипломат.
Клуб русского искусства и литературы в понедельник Венском международном центре ООН проводит памятное мероприятие, приуроченное к 78-й годовщины Победы. В рамках него проходит концерт участников VIII
Российско-австрийского фестиваля "Хоровая Вена". Перед гостями выступили ансамбли из Праги "Русская душа" и "Казаки Влтавы", а также венская фольклорная группа "Калинка".
В Словакии пообещали отметить День победы над фашизмом на должном уровне