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Постпред в Вене Ульянов напомнил западным СМИ о цене Победы для СССР - РИА Новости, 08.05.2023
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14:33 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/pobeda-1870467148.html
Постпред в Вене Ульянов напомнил западным СМИ о цене Победы для СССР
Постпред в Вене Ульянов напомнил западным СМИ о цене Победы для СССР - РИА Новости, 08.05.2023
Постпред в Вене Ульянов напомнил западным СМИ о цене Победы для СССР
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов напомнил западным СМИ о цене Победы для СССР во Второй мировой войне и назвал... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T14:33
2023-05-08T14:33
россия
михаил ульянов
оон
вена
ссср
великая отечественная война (1941-1945)
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ВЕНА, 8 мая - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов напомнил западным СМИ о цене Победы для СССР во Второй мировой войне и назвал ложными их тезисы о том, что "русские слишком увлеклись" прошлым. "В западных средствах массовой информации, в социальных сетях часто вижу тезис о том, что русские слишком увлеклись прошлым, а вместо этого им, дескать, нужно думать о будущем. Это совершенно ложный тезис, потому что на самом деле память о Победе вселяет силы сейчас, помогает решать задачи сегодняшнего дня", - сказал Ульянов на открытии памятного мероприятия, приуроченного к 78-й годовщины Победы, которое проходит в понедельник в Венском международном центре ООН. "Что же касается предложений "перестать цепляться" за прошлое, то, наверное, к таким утверждениям нужно отнестись снисходительно. По отношению к большинству западных стран война прошла мягко в отличие от Советского Союза, который принял на себя всю тяжесть задач, связанных с разгромом нацизма", - добавил постпред РФ. Он отметил, что достаточно сравнить цифры потерь: 27 миллионов жизней советских людей унесла Великая Отечественная война. "В нашей стране фактически каждая семья, либо в тылу, либо на фронте внесла вклад в достижение победы. Поэтому 9 мая является действительно народным праздником", - заключил дипломат. Клуб русского искусства и литературы в понедельник Венском международном центре ООН проводит памятное мероприятие, приуроченное к 78-й годовщины Победы. В рамках него проходит концерт участников VIII Российско-австрийского фестиваля "Хоровая Вена". Перед гостями выступили ансамбли из Праги "Русская душа" и "Казаки Влтавы", а также венская фольклорная группа "Калинка".
https://ria.ru/20230508/polk-1870435909.html
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россия, михаил ульянов, оон, вена, ссср, великая отечественная война (1941-1945)
Россия, Михаил Ульянов, ООН, Вена, СССР, Великая Отечественная война (1941-1945)
Постпред в Вене Ульянов напомнил западным СМИ о цене Победы для СССР

Постпред Ульянов напомнил западным СМИ о цене Победы для СССР, назвав их тезисы ложными

© Фото предоставлено посольством России в АвстрииПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© Фото предоставлено посольством России в Австрии
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 8 мая - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов напомнил западным СМИ о цене Победы для СССР во Второй мировой войне и назвал ложными их тезисы о том, что "русские слишком увлеклись" прошлым.
"В западных средствах массовой информации, в социальных сетях часто вижу тезис о том, что русские слишком увлеклись прошлым, а вместо этого им, дескать, нужно думать о будущем. Это совершенно ложный тезис, потому что на самом деле память о Победе вселяет силы сейчас, помогает решать задачи сегодняшнего дня", - сказал Ульянов на открытии памятного мероприятия, приуроченного к 78-й годовщины Победы, которое проходит в понедельник в Венском международном центре ООН.
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"Что же касается предложений "перестать цепляться" за прошлое, то, наверное, к таким утверждениям нужно отнестись снисходительно. По отношению к большинству западных стран война прошла мягко в отличие от Советского Союза, который принял на себя всю тяжесть задач, связанных с разгромом нацизма", - добавил постпред РФ.
Он отметил, что достаточно сравнить цифры потерь: 27 миллионов жизней советских людей унесла Великая Отечественная война. "В нашей стране фактически каждая семья, либо в тылу, либо на фронте внесла вклад в достижение победы. Поэтому 9 мая является действительно народным праздником", - заключил дипломат.
Клуб русского искусства и литературы в понедельник Венском международном центре ООН проводит памятное мероприятие, приуроченное к 78-й годовщины Победы. В рамках него проходит концерт участников VIII
Российско-австрийского фестиваля "Хоровая Вена". Перед гостями выступили ансамбли из Праги "Русская душа" и "Казаки Влтавы", а также венская фольклорная группа "Калинка".
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РоссияМихаил УльяновООНВенаСССРВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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